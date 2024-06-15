Мои заказы

Тур в Гянджа - город сокровищ

Гянджа - один из самых красивых городов Азербайджана: индивидуальный тур из Баку
Гянджа — древний азербайджанский город, история которого насчитывает более 2500 лет.

В архитектурных ансамблях Гянджи отражаются яркие национальные мотивы, многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах. Гянджа, по мнению многих туристов, является одним из самых красивых городов Азербайджана.
5
10 отзывов
Ближайшие даты:
24
сен29
сен5
окт6
окт7
окт8
окт9
окт
Время начала: 09:00

Описание тура

День первый Мавзолей азербайджанского народного поэта Низами Гянджеви Гянджа – родной край известного поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви, внёсшего огромную лепту в мировую литературу. Неудивительно, что именно на его родине стоит его мавзолей, который стал своеобразным местом паломничества поэтов со всего света. Ансамбль Шейха-Бахауддина Главными достопримечательностями Гянджи является её исторический центр с ансамблем Шейха Бахауддина – историко-архитектурным комплексом, включающим Джума-мечеть, Караван-сарай и Чёкяк-хамам, построенные Шейхом Бахауддина, зодчим и астрономом. Мечеть шаха Аббаса Джума-мечеть (также известна как Мечеть шах Аббаса), построенная в 1606 году, украшена двумя минаретами и позволяет точно узнавать наступление полудня – ровно в 12:00 тень с западной стены мечети исчезает. Это указывало на время полуденного намаза. Мавзолей Имам-заде Мавзолей Имам-заде приблизительно в семи километрах от Гянджи – одна из самых почитаемых святынь в Азербайджане. Находящаяся здесь мечеть (также известная как Гёй-мавзолей, Гёй-мечеть или Гёй-имам) была возведена в несколько этапов, начиная с XIV века, вокруг гробницы одного из сыновей пятого шиитского Имама Мухаммеда аль-Бакира. В дальнейшем гробница стала мавзолеем, а затем – целым комплексом. Чокек-хамам Чокек-хамам – это баня с двумя залами, где когда-то проводил время шах Аббас. С 2002 постройка охраняется ЮНЕСКО. Бутылочный дом Бутылочный дом – одна из наиболее современных достопримечательностей города. Архитектор Ибрагим Джафаров декорировал свой дом с помощью 50.000 стеклянных бутылок, чем хотел увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне. Под карнизом находится портрет основателя. Русская церковь XIX века Русская церковь, которая появилась в конце XIX века. Из сохранившихся икон здесь можно увидеть икону Александра Невского и икону Святой Марии Магдалины. Церковь работает, в выходные и праздники в ней проходят службы. Ханский сад Парк Хан багы (Xan Bagi) или Ханский сад – это довольно большой облагороженный зелёный оазис в южной части Гянджи. Мавзолей Низами Гянджеви Мавзолей Низами Гянджеви (Nizami məqbərəsi) был построен в 1991 году при подъезде с юго-западной стороны к городу Гянджа на предполагаемом месте захоронения поэта Низами. Считается, что он жил и умер в этом месте. Мавзолей построили на месте двух более древних мавзолеев. После мы остаемся в заранее забронированном отеле или апартаментах. День второй Озеро Гёйгёль Это настоящий водный шедевр природы и оно на самом деле является одним из красивейших озер мира. Гёйгёль — одно из горных. Горы, поросшие могучими лесами, как ладонями, охватили хрустально-голубую чашу Гей-гель. Если карабкаться по живописным нагромождениям скал, обходя угол голубого озера, вытянувшегося вглубь на несколько километров, можно выбраться на подъем с чистым буковым лесом и зарослями калины, бересклета и шиповника. Вечером отправляемся в Баку.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Имам-Заде
  • Мавзолей Низами Гянджеви
  • Ханский парк
  • Бутылочный дом
  • Озеро Марал
  • Мечеть шаха Аббаса
  • Турецкая баня Чокек
  • Немецкая лютеранская церковь
  • Мавзолей Джавад хана
  • Музей истории
  • Алесандро-Невская церковь
  • Голубое озеро
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Комфортабельный автомобиль (Мерседес (минивэн 8+1) )
  • Бутилированная вода.
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту
  • Питание
  • Проживание
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Г
Галина
15 июн 2024
Хотелось бы поблагодарить нашего гида Анара за прекрасную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Анар очень приятный человек, с ним легко и просто, создаётся впечатление, что мы давно знакомы. Учитывал все наши пожелания и давал ценные рекомендации. Если соберёмся в Баку - обязательно ещё воспользуемся услугами Анара и друзьям посоветуем!
А
Антон
12 июн 2024
Прекрасная поездка с Анаром по интнресным и самобытным местам Азербайджана. Гид очень хороший, добрый и интересный человек, помогал и советовал в поездке. Большое спасибо, остались всем довольны.
И
Ирина
17 мая 2024
Экскурсия нам очень понравилась, гид Анар замечательный! Очень интеллигентный и образованный, везде ходил с нами и обо всем рассказывал. Большое спаибо! Следующие поездки однозначно с вами!
В
Владимир
6 мая 2024
Все понравилось, гид очень много знает и с удовольствием рассказывает интересные истории про места и события по маршруту и локациям.
Е
Елена
14 апр 2024
Было очень интересно, время пролетело незаметно. Получили от Анара массу интересной информации о посещенных местах, Азарбайджане и Баку. Машина комфортная, вождение мягкое. Кроме того, Анар прислушивался к нашим пожеланиям и просьбам в пути, был тактичным и внимательным. Очень рекомендуем Анара!
М
Макс
12 мая 2023
Анар, спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Мы с детьми получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций. Отдельное спасибо за блестящие ответы на вопросы ооочень любопытных нас:). Рекомендуем Анара 100 %!
Н
Надежда
14 мар 2023
Превосходно организованная экскурсия!
L
LARISA
8 июн 2022
Мы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест (Баку, Гянджа, Габала, Шеки, Ивановка, Лагич, Ханалыг, Куба, Красная Слобода
читать дальше

и др.). Очень признательны нашему гиду. Анар - настоящий профессионал своего дела, знающий большое количество интересных исторических подробностей о каждом месте. В процессе экскурсии он выкладывается на все 100%. В результате экскурсия может закончиться даже ночью))) Помимо прочего, он всегда может посоветовать хорошие места для проживания, вкусные аутентичные рестораны и кафе. Анар знаком со многими скульпторами, граверами, художниками, приводит в их мастерские - показывает весь процесс творчества, знакомит с мастерами. Это очень большой плюс! Следует добавить, что сам Анар, при всех своих знаниях, - очень скромный и порядочный человек. И он очень понравился нашему маленькому сыну, который тонко чувствует хороших людей. Получили большое удовольствие от экскурсий.

L
LARISA
8 июн 2022
Мы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест (Баку, Гянджа, Габала, Шеки, Ивановка, Лагич, Ханалыг, Куба, Красная Слобода
читать дальше

и др.). Очень признательны нашему гиду. Анар - настоящий профессионал своего дела, знающий большое количество интересных исторических подробностей о каждом месте. В процессе экскурсии он выкладывается на все 100%. В результате экскурсия может закончиться даже ночью))) Помимо прочего, он всегда может посоветовать хорошие места для проживания, вкусные аутентичные рестораны и кафе. Анар знаком со многими скульпторами, граверами, художниками, приводит в их мастерские - показывает весь процесс творчества, знакомит с мастерами. Это очень большой плюс! Следует добавить, что сам Анар, при всех своих знаниях, - очень скромный и порядочный человек. И он очень понравился нашему маленькому сыну, который тонко чувствует хороших людей. Получили большое удовольствие от экскурсий.

Е
Евгения
29 дек 2021
Экскурсия прошла отлично! Спасибо большое Анару, что учел наши предпочтения. Мы с мужем очень советуем! Когда приедем ещё раз в Баку, конечно же выберем именно Анара!
Т
Татьяна
7 ноя 2021
Экскурсия просто превосходная благодаря гиду Анару. Очень внимательный, большой профессионал своего дела, получили много позитивных эмоций, узнали столько нового и интересного. Хочется вернуться, чтобы продолжить знакомство с этой великолепной страной.

Тур входит в следующие категории Баку

