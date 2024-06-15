Гянджа — древний азербайджанский город, история которого насчитывает более 2500 лет.
В архитектурных ансамблях Гянджи отражаются яркие национальные мотивы, многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах. Гянджа, по мнению многих туристов, является одним из самых красивых городов Азербайджана.
Описание тураДень первый Мавзолей азербайджанского народного поэта Низами Гянджеви Гянджа – родной край известного поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви, внёсшего огромную лепту в мировую литературу. Неудивительно, что именно на его родине стоит его мавзолей, который стал своеобразным местом паломничества поэтов со всего света. Ансамбль Шейха-Бахауддина Главными достопримечательностями Гянджи является её исторический центр с ансамблем Шейха Бахауддина – историко-архитектурным комплексом, включающим Джума-мечеть, Караван-сарай и Чёкяк-хамам, построенные Шейхом Бахауддина, зодчим и астрономом. Мечеть шаха Аббаса Джума-мечеть (также известна как Мечеть шах Аббаса), построенная в 1606 году, украшена двумя минаретами и позволяет точно узнавать наступление полудня – ровно в 12:00 тень с западной стены мечети исчезает. Это указывало на время полуденного намаза. Мавзолей Имам-заде Мавзолей Имам-заде приблизительно в семи километрах от Гянджи – одна из самых почитаемых святынь в Азербайджане. Находящаяся здесь мечеть (также известная как Гёй-мавзолей, Гёй-мечеть или Гёй-имам) была возведена в несколько этапов, начиная с XIV века, вокруг гробницы одного из сыновей пятого шиитского Имама Мухаммеда аль-Бакира. В дальнейшем гробница стала мавзолеем, а затем – целым комплексом. Чокек-хамам Чокек-хамам – это баня с двумя залами, где когда-то проводил время шах Аббас. С 2002 постройка охраняется ЮНЕСКО. Бутылочный дом Бутылочный дом – одна из наиболее современных достопримечательностей города. Архитектор Ибрагим Джафаров декорировал свой дом с помощью 50.000 стеклянных бутылок, чем хотел увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне. Под карнизом находится портрет основателя. Русская церковь XIX века Русская церковь, которая появилась в конце XIX века. Из сохранившихся икон здесь можно увидеть икону Александра Невского и икону Святой Марии Магдалины. Церковь работает, в выходные и праздники в ней проходят службы. Ханский сад Парк Хан багы (Xan Bagi) или Ханский сад – это довольно большой облагороженный зелёный оазис в южной части Гянджи. Мавзолей Низами Гянджеви Мавзолей Низами Гянджеви (Nizami məqbərəsi) был построен в 1991 году при подъезде с юго-западной стороны к городу Гянджа на предполагаемом месте захоронения поэта Низами. Считается, что он жил и умер в этом месте. Мавзолей построили на месте двух более древних мавзолеев. После мы остаемся в заранее забронированном отеле или апартаментах. День второй Озеро Гёйгёль Это настоящий водный шедевр природы и оно на самом деле является одним из красивейших озер мира. Гёйгёль — одно из горных. Горы, поросшие могучими лесами, как ладонями, охватили хрустально-голубую чашу Гей-гель. Если карабкаться по живописным нагромождениям скал, обходя угол голубого озера, вытянувшегося вглубь на несколько километров, можно выбраться на подъем с чистым буковым лесом и зарослями калины, бересклета и шиповника. Вечером отправляемся в Баку.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Имам-Заде
- Мавзолей Низами Гянджеви
- Ханский парк
- Бутылочный дом
- Озеро Марал
- Мечеть шаха Аббаса
- Турецкая баня Чокек
- Немецкая лютеранская церковь
- Мавзолей Джавад хана
- Музей истории
- Алесандро-Невская церковь
- Голубое озеро
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Комфортабельный автомобиль (Мерседес (минивэн 8+1) )
- Бутилированная вода.
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
- Проживание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
15 июн 2024
Хотелось бы поблагодарить нашего гида Анара за прекрасную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Анар очень приятный человек, с ним легко и просто, создаётся впечатление, что мы давно знакомы. Учитывал все наши пожелания и давал ценные рекомендации. Если соберёмся в Баку - обязательно ещё воспользуемся услугами Анара и друзьям посоветуем!
А
Антон
12 июн 2024
Прекрасная поездка с Анаром по интнресным и самобытным местам Азербайджана. Гид очень хороший, добрый и интересный человек, помогал и советовал в поездке. Большое спасибо, остались всем довольны.
И
Ирина
17 мая 2024
Экскурсия нам очень понравилась, гид Анар замечательный! Очень интеллигентный и образованный, везде ходил с нами и обо всем рассказывал. Большое спаибо! Следующие поездки однозначно с вами!
В
Владимир
6 мая 2024
Все понравилось, гид очень много знает и с удовольствием рассказывает интересные истории про места и события по маршруту и локациям.
Е
Елена
14 апр 2024
Было очень интересно, время пролетело незаметно. Получили от Анара массу интересной информации о посещенных местах, Азарбайджане и Баку. Машина комфортная, вождение мягкое. Кроме того, Анар прислушивался к нашим пожеланиям и просьбам в пути, был тактичным и внимательным. Очень рекомендуем Анара!
М
Макс
12 мая 2023
Анар, спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Мы с детьми получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций. Отдельное спасибо за блестящие ответы на вопросы ооочень любопытных нас:). Рекомендуем Анара 100 %!
Н
Надежда
14 мар 2023
Превосходно организованная экскурсия!
L
LARISA
8 июн 2022
L
LARISA
8 июн 2022
Е
Евгения
29 дек 2021
Экскурсия прошла отлично! Спасибо большое Анару, что учел наши предпочтения. Мы с мужем очень советуем! Когда приедем ещё раз в Баку, конечно же выберем именно Анара!
Т
Татьяна
7 ноя 2021
Экскурсия просто превосходная благодаря гиду Анару. Очень внимательный, большой профессионал своего дела, получили много позитивных эмоций, узнали столько нового и интересного. Хочется вернуться, чтобы продолжить знакомство с этой великолепной страной.
