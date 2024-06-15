Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Гянджа — древний азербайджанский город, история которого насчитывает более 2500 лет.



В архитектурных ансамблях Гянджи отражаются яркие национальные мотивы, многовековая история города оставила много архитектурных памятников на его улицах. Гянджа, по мнению многих туристов, является одним из самых красивых городов Азербайджана. 5 10 отзывов

Описание тура День первый Мавзолей азербайджанского народного поэта Низами Гянджеви Гянджа – родной край известного поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви, внёсшего огромную лепту в мировую литературу. Неудивительно, что именно на его родине стоит его мавзолей, который стал своеобразным местом паломничества поэтов со всего света. Ансамбль Шейха-Бахауддина Главными достопримечательностями Гянджи является её исторический центр с ансамблем Шейха Бахауддина – историко-архитектурным комплексом, включающим Джума-мечеть, Караван-сарай и Чёкяк-хамам, построенные Шейхом Бахауддина, зодчим и астрономом. Мечеть шаха Аббаса Джума-мечеть (также известна как Мечеть шах Аббаса), построенная в 1606 году, украшена двумя минаретами и позволяет точно узнавать наступление полудня – ровно в 12:00 тень с западной стены мечети исчезает. Это указывало на время полуденного намаза. Мавзолей Имам-заде Мавзолей Имам-заде приблизительно в семи километрах от Гянджи – одна из самых почитаемых святынь в Азербайджане. Находящаяся здесь мечеть (также известная как Гёй-мавзолей, Гёй-мечеть или Гёй-имам) была возведена в несколько этапов, начиная с XIV века, вокруг гробницы одного из сыновей пятого шиитского Имама Мухаммеда аль-Бакира. В дальнейшем гробница стала мавзолеем, а затем – целым комплексом. Чокек-хамам Чокек-хамам – это баня с двумя залами, где когда-то проводил время шах Аббас. С 2002 постройка охраняется ЮНЕСКО. Бутылочный дом Бутылочный дом – одна из наиболее современных достопримечательностей города. Архитектор Ибрагим Джафаров декорировал свой дом с помощью 50.000 стеклянных бутылок, чем хотел увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне. Под карнизом находится портрет основателя. Русская церковь XIX века Русская церковь, которая появилась в конце XIX века. Из сохранившихся икон здесь можно увидеть икону Александра Невского и икону Святой Марии Магдалины. Церковь работает, в выходные и праздники в ней проходят службы. Ханский сад Парк Хан багы (Xan Bagi) или Ханский сад – это довольно большой облагороженный зелёный оазис в южной части Гянджи. Мавзолей Низами Гянджеви Мавзолей Низами Гянджеви (Nizami məqbərəsi) был построен в 1991 году при подъезде с юго-западной стороны к городу Гянджа на предполагаемом месте захоронения поэта Низами. Считается, что он жил и умер в этом месте. Мавзолей построили на месте двух более древних мавзолеев. После мы остаемся в заранее забронированном отеле или апартаментах. День второй Озеро Гёйгёль Это настоящий водный шедевр природы и оно на самом деле является одним из красивейших озер мира. Гёйгёль — одно из горных. Горы, поросшие могучими лесами, как ладонями, охватили хрустально-голубую чашу Гей-гель. Если карабкаться по живописным нагромождениям скал, обходя угол голубого озера, вытянувшегося вглубь на несколько километров, можно выбраться на подъем с чистым буковым лесом и зарослями калины, бересклета и шиповника. Вечером отправляемся в Баку.

