Круиз
Лучший выборВесь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
1 дек в 09:00
8 дек в 09:00
€64 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
29 ноя в 09:30
6 дек в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
2 дек в 10:00
6 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Манама - столица королевства двух морей
Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде
Начало: У места вашего проживания
€ за всё до 3 чел.
- AAlona26 ноября 2025Экскурсия прошла нормально. Я переживала, успею ли я выйти из лайнера вовремя. И тут надо отметить несколько хороших моментов об
- ИИван25 ноября 2025Отличная экскурсия. Олеся очень интересно рассказала нам всем тайны Бахрейна!!!
- RRomans24 ноября 2025Ludmila prekrasnij,znjuschij gid.
Mi uznalji i videlji ochenj mnogo interesnogo.
- ШШулико22 ноября 2025Великолепный гид Олеся, со знанием множества исторических деталей и нюансов из любой отрасли. Олеся рассказала о множестве исторических, культурных, инженерных
- VVladimir18 ноября 2025Сегодня я побывал на экскурсии и попал в группу к гиду Анне. Честно говоря, у меня были сомнения насчет гида
- ННаталья18 ноября 2025Мне очень понравилось. Я провела интересный и насыщенный день, причем все прошло на одном дыхании, совершенно даже не устала. Большой
- ДДиана18 ноября 2025Замечательная экскурсия.
До поездки много слышали о том, что в Бахрейне делать нечего и не стоит даже выходить с корабля, но
- ККадкин16 ноября 2025Добрый день! Экскурсия прошла великолепно, Людмила отличный гид и очень хорошо знает историю и культурные традиции как исторического, так и современного Бахрейна. Рекомендую только с самой положительной стороны!!!
- ММарина16 ноября 2025Посетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравилась экскурсия, Людмила показала нам
- ААлександр11 ноября 2025Наша компания из 5 человек выражает благодарность гиду Анне за прекрасно организованную экскурсию по Манаме во время стоянки круизного лайнера.
Особую
- ММира6 ноября 2025Всем привет)
Заказали обзорный тур Бахрейн сквозь века с Людмилой! Очень понравилось, содержание, локации все было супер! Узнали очень много про
- ИИгорь5 ноября 2025Наше путешествие по Бахрейну сопровождала гид Эльмира. Нам очень понравилось. Рассказ Эльмиры о Бахрейне был построен на рождении и жизни
- ААркадий3 ноября 2025Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
Людмила прекрасно доносит материал, подходит неформально, вкладывает свою душу.
- ЯЯна29 октября 2025Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как можно больше о стране
- ААнна18 октября 2025Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все прошло прекрасно! Людмила заранее
- ССветлана14 октября 2025Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии и Людмила с лёгкостью
- ННина10 октября 2025Много лет на Трипстере, отзыв оставляю впервые! Людмила прекрасный гид и просто душевный человек! Всем рекомендую, не пожалеете!
- ООльга10 октября 2025Людмила как экскурсовод, как человек очень понравилась! Все прошло замечательно, интересно, комфортно!
Спасибо за воду, за пластырь))
Отлично провели время. Бахрейн, особенно его старая часть осталась в сердечке. Я бы еще приехала!
- ООльга29 сентября 2025Спасибо огромное Людмиле! Хотелось бы отметить ее глубокие знания и уважение к стране, харизму и умение работать с аудиторией. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний!
- ООльга6 сентября 2025Все отлично
