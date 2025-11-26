Мои заказы

Бахрейнский всемирный торговый центр – экскурсии в Манаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Бахрейнский всемирный торговый центр» в Манаме на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
На автобусе
6 часов
40 отзывов
Круиз
Лучший выбор
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
1 дек в 09:00
8 дек в 09:00
€64 за человека
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
На машине
5 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
29 ноя в 09:30
6 дек в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
На машине
5 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
2 дек в 10:00
6 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Манама - столица королевства двух морей
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Манама - столица королевства двух морей
Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде
Начало: У места вашего проживания
за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alona
    26 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсия прошла нормально. Я переживала, успею ли я выйти из лайнера вовремя. И тут надо отметить несколько хороших моментов об
    читать дальше

    организаторе: Людмила мне заранее написала сообщение и очень подробно с фотографиями объяснила, как добраться до места сбора. На все мои вопросы ответила: и про одежду, и про деньги, и про документы, и т. д. Все это мне потом пригодилось. Оказалось, что нас несколько групп, и мне лично повезло оказаться в группе у гида Анны. Группа маленькая, уютная, как нам и было обещано. Анна была на высоте. Сразу видно, что любит свою работу и любит эту страну. Очень интересные факты рассказывала, все понятно и информативно. Выложилась она на 100%. Голос громкий, всем было хорошо слышно. Мне в целом понравилось. Экскурсия запомнилась и оставила отличное впечатление.

  • И
    Иван
    25 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Отличная экскурсия. Олеся очень интересно рассказала нам всем тайны Бахрейна!!!
  • R
    Romans
    24 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Ludmila prekrasnij,znjuschij gid.
    Mi uznalji i videlji ochenj mnogo interesnogo.
  • Ш
    Шулико
    22 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Великолепный гид Олеся, со знанием множества исторических деталей и нюансов из любой отрасли. Олеся рассказала о множестве исторических, культурных, инженерных
    читать дальше

    особенностях страны и города, огромное количество интересных фактов и нюансов. Особенно понравилось посещение "старого" города с экскурсией по аутентичному району. Полный восторг от арабской архитектуры. Всем рекомендуем из всей команды гидов именно Олесю!

  • V
    Vladimir
    18 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Сегодня я побывал на экскурсии и попал в группу к гиду Анне. Честно говоря, у меня были сомнения насчет гида
    читать дальше

    из-за предыдущих отзывов. Но все Оказалось намного лучше, чем я ожидал. Анна - великолепный рассказчик. Я не заскучал ни на минуту. Было весело, динамично, интересно. К организации экскурсии у меня тоже нет никаких вопросов. Нас угостили булочками и чаем. Давали кофе и финики на пробу. Полдня пролетели, как один миг. Единственное пожелание к организаторам - предоставлять WiFi. Анна поделилась со мной интернетом в частном порядке, но хотелось бы, чтобы у нас был доступ к Интернету всю экскурсию. А так я желаю компании успехов и процветания! На эту экскурсию однозначно стоит съездить.

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Мне очень понравилось. Я провела интересный и насыщенный день, причем все прошло на одном дыхании, совершенно даже не устала. Большой
    читать дальше

    плюс за организацию: выехали и вернулись вовремя. Нас встретили, как и обещали, поддерживали связь до экскурсии и отвечали на все вопросы, причем очень подробно. Гид Аня увлекательно рассказывает и очень заботливая и доброжелательная: всех ждала, предусмотрительно подсказывала, где находятся туалеты, в которые нет очередей, провела по рынку и показала, где и какие сувениры можно купить. С Анной нам было комфортно. В общем, все прошло отлично.

  • Д
    Диана
    18 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Замечательная экскурсия.
    До поездки много слышали о том, что в Бахрейне делать нечего и не стоит даже выходить с корабля, но
    читать дальше

    все оказалось иначе.
    Людмила все 6 часов активно рассказывала информацию о стране, также о современной жизни .
    Комфортабельный автобус, есть вода.
    Выехали из порта с небольшой задержкой,но это проблема не организатора, а туристов. Рассчитываете заранее время на выход из порта(могут быть очереди)

    Замечательная экскурсияЗамечательная экскурсияЗамечательная экскурсия
  • К
    Кадкин
    16 ноября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Добрый день! Экскурсия прошла великолепно, Людмила отличный гид и очень хорошо знает историю и культурные традиции как исторического, так и современного Бахрейна. Рекомендую только с самой положительной стороны!!!
  • М
    Марина
    16 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Посетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравилась экскурсия, Людмила показала нам
    читать дальше

    самые милые и приятные места, рассказала о истории города Манама и его жителях. А какой классный национальный музей. Помогла купить на рынке нам арабский аромат популярной фирмы. Мы очень довольны и рекомендуем такой формат, не более 20 чел в автобусе и с таким милым гидом. 👍

    Посетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравиласьПосетили с мужем 10 ноября 2025 прекрасную экскурсию в Бахрейн с очаровательным гидом Людмилой. Очень понравилась
  • А
    Александр
    11 ноября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Наша компания из 5 человек выражает благодарность гиду Анне за прекрасно организованную экскурсию по Манаме во время стоянки круизного лайнера.

    Особую
    читать дальше

    ценность имела безупречная логистика. Анна взяла на себя все заботы: от встречи у трапа корабля до своевременного возвращения назад. Это позволило нам полностью сосредоточиться на знакомстве со страной, а не на отсчете времени.

    Экскурсия была насыщенной, информативной и проведена в комфортном для нас темпе. Анна продемонстрировала глубокие знания и умение подать материал в сжатые сроки без потери качества.

    Рекомендуем Анну как надежного и ответственного партнера для организации экскурсий в Бахрейне для круизных туристов.

    С уважением, группа из 5 человек с лайнера.

  • М
    Мира
    6 ноября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Всем привет)
    Заказали обзорный тур Бахрейн сквозь века с Людмилой! Очень понравилось, содержание, локации все было супер! Узнали очень много про
    читать дальше

    обычную жизнь бахрейнцев, законы, уклад жизни, культурные особенности! Машина у Людмилы очень удобная и чистая, водитель от Бога!
    Рассказала куда можно сходить самим и где погулять!
    В Бахрейне не дешево, тур соответствует Цена-Качество!
    Спасибо!

  • И
    Игорь
    5 ноября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Наше путешествие по Бахрейну сопровождала гид Эльмира. Нам очень понравилось. Рассказ Эльмиры о Бахрейне был построен на рождении и жизни
    читать дальше

    виртуального жителя Абдуллы. Это очень интересно и понятно. Мы узнали очень много о традициях, истории, жизни в Бахрейне. За пять часов мы успели посетить самые значимые достопримечательности Бахрейна, в том числе дерево жизни и мост короля Фахда. Большое спасибо Эльмире, будем рекомендовать ее знакомым и сами при повторном посещении Бахрейна будем обращаться только к ней. Чернецкие Инесса и Игорь. Москва.

  • А
    Аркадий
    3 ноября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
    Людмила прекрасно доносит материал, подходит неформально, вкладывает свою душу.
    Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни БахрейнаОтличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни БахрейнаОтличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни БахрейнаОтличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни БахрейнаОтличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна
  • Я
    Яна
    29 октября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как можно больше о стране
    читать дальше

    за минимальное время. И вообще не пожалели, что взяли эту экскурсию!!!
    Людмила дала нам полное представление о стране, ответила на все вопросы, забрала нас с удобной для нас точки и отвезла потом в аэропорт (а это экономия на такси!), принесла с собой воду для нас, останавливалась, чтобы мы смогли сделать красивые фото, не торопила, помогла оплатить билеты в местный музей. Причем Людмила успела рассказать не только про Бахрейн, но также поделилась некоторыми историями из своей жизни, немного рассказала про другие близлежащие страны.
    В общем, мы остались Мегадовольные!!! Всем советуем!!!

    Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать какЛетели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать какЛетели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать какЛетели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать какЛетели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать какЛетели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать какЛетели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать какЛетели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
  • А
    Анна
    18 октября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все прошло прекрасно! Людмила заранее
    читать дальше

    предупредила нас о том что некоторые локации из ее основной программы будут закрыты в наш день, маршрут скорректировала по нашим пожеланиям, все успели. Если доведется когда еще быть на такой пересадке в Бахрейне, то обязательно обратимся к Людмиле чтобы посмотреть что то было закрыто! Всем советуем этого гида!

    Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. ВсеБыли в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. ВсеБыли в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. ВсеБыли в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. ВсеБыли в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. ВсеБыли в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. ВсеБыли в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
  • С
    Светлана
    14 октября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии и Людмила с лёгкостью
    читать дальше

    перестроилась под наши пожелания. В результате этого наша экскурсия хоть и увеличилась по времени, но стала более насыщенной и познавательной. За всё время проведённое вместе с Людмилой мы узнали много интересного об этой прекрасной стране, её нравах и обычаях. Во время посещения мечети мы познакомились с невероятной женщиной - Софией и она во время экскурсии по мечети оказала нашей семье такой приём, о котором мы не осмелились даже мечтать. Людмила относиться к той категории специалистов, которые по настоящему любят свою работу и Бахрейн. Именно поэтому мы вернулись домой с ощущением безмерной благодарности за этот прекрасно проведённый день, который будет с теплотой жить в наших воспоминаниях долгие годы…

    Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсииЛюдмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
  • Н
    Нина
    10 октября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Много лет на Трипстере, отзыв оставляю впервые! Людмила прекрасный гид и просто душевный человек! Всем рекомендую, не пожалеете!
    Много лет на Трипстере, отзыв оставляю впервые! Людмила прекрасный гид и просто душевный человек! Всем рекомендую, не пожалеете!
  • О
    Ольга
    10 октября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Людмила как экскурсовод, как человек очень понравилась! Все прошло замечательно, интересно, комфортно!
    Спасибо за воду, за пластырь))
    Отлично провели время. Бахрейн, особенно его старая часть осталась в сердечке. Я бы еще приехала!
    Людмила как экскурсовод, как человек очень понравилась! Все прошло замечательно, интересно, комфортно!
  • О
    Ольга
    29 сентября 2025
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Спасибо огромное Людмиле! Хотелось бы отметить ее глубокие знания и уважение к стране, харизму и умение работать с аудиторией. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний!
    Спасибо огромное Людмиле! Хотелось бы отметить ее глубокие знания и уважение к стране, харизму и умениеСпасибо огромное Людмиле! Хотелось бы отметить ее глубокие знания и уважение к стране, харизму и умение
  • О
    Ольга
    6 сентября 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Бахрейнский всемирный торговый центр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
  2. Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
  3. Знакомьтесь, Бахрейн
  4. Манама - столица королевства двух морей
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в ноябре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Бахрейнский всемирный торговый центр" можно забронировать 4 экскурсии от 64 до 200. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Бахрейнский всемирный торговый центр», 117 ⭐ отзывов, цены от €64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь