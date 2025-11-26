читать дальше

организаторе: Людмила мне заранее написала сообщение и очень подробно с фотографиями объяснила, как добраться до места сбора. На все мои вопросы ответила: и про одежду, и про деньги, и про документы, и т. д. Все это мне потом пригодилось. Оказалось, что нас несколько групп, и мне лично повезло оказаться в группе у гида Анны. Группа маленькая, уютная, как нам и было обещано. Анна была на высоте. Сразу видно, что любит свою работу и любит эту страну. Очень интересные факты рассказывала, все понятно и информативно. Выложилась она на 100%. Голос громкий, всем было хорошо слышно. Мне в целом понравилось. Экскурсия запомнилась и оставила отличное впечатление.