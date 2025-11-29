Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде
Чтобы прикоснуться к древней истории королевства и разгадать секреты его процветания, отправимся исследовать его столицу и окрестности.
Вы услышите множество увлекательных сюжетов о жизни и культуре местных, побываете в национальном музее и прокатитесь на водном трамвайчике. А ещё — перевоплотитесь в подданного страны и пофотографируетесь в абайе или тобе.
Описание экскурсии
Мечеть Аль-Фатиха (45 мин) — главная соборная мечеть, которая поражает масштабом, спокойствием и элегантной архитектурой.
Национальный музей Бахрейна (1 ч) — основа понимания истории острова: от древних цивилизаций Дильмуна до современной жизни королевства.
Остров Мухаррак (45 мин)— бывшая столица. Мы прогуляемся по узким улочкам знаменитого Жемчужного пути и заглянем в Музей жемчуга.
Всемирный торговый центр Бахрейна (10 мин) — фотоостановка у одного из самых узнаваемых небоскрёбов Манамы.
Калат-аль-Бахрейн (1 ч) — древняя крепость, которая хранит память о 4000-летней истории.
Баб-аль-Бахрейн (45 мин) — главный рынок страны. Вы насладитесь восточными ароматами, блеском золота, благоуханием специй и непринуждённой атмосферой базара.
Бахрейн-Бэй (25 мин) — роскошная набережная, вдоль которой мы прокатимся на водном трамвайчике, или пройдём пешком.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mazda CX-5
Питьевая бутилированная вода входит в стоимость
Дополнительно оплачиваются билеты в национальный музей — $3 за чел. и на водный трамвай — $7 за чел. Обед — по желанию в традиционном кафе. Средний чек на троих — ~$55
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Манаме
Несколько лет назад я переехала в солнечный Бахрейн вместе с семьёй и с тех пор по-настоящему влюбилась в этот остров. После переезда моя профессия графического дизайнера отошла на второй план, читать дальше
и я нашла себя в роли гида. Мне интересно изучать культуру, историю, архитектуру и повседневную жизнь страны, чтобы делиться с гостями не просто фактами, а атмосферой и характером этого удивительного места. Со мной вы сможете увидеть Бахрейн не глазами туриста, а так, как его ощущают те, для кого он стал вторым домом.