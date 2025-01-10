5.5 часов
Групповая
до 22 чел.
Знакомство с Бахрейном
Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем этого удивительного королевства
Начало: В порту Khalifa bin Salman
Завтра в 10:00
10 фев в 10:00
€75 за человека
6 часов
Круиз
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
10 фев в 09:00
17 фев в 09:00
€66 за человека
5.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии
Начало: В порту
Расписание: в понедельник в 09:30
Завтра в 09:30
10 фев в 09:30
€77 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТина10 января 2025Кроме Людмилы, сама организация плохая. Автобусы неудобные. Микрофон не работал. Много людей, хотя обещали не больше 20. Если бы не Людмила и ее профессионализм, поставила везде "плохо"
- ООльга9 января 2025Людмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов и про историю и про политику, экологию и, кончено, нравы арабов и жизнь экспатов. 6 часов пролетели очень быстро. Экскурсия понравилась. Очень рекомендую
- EElmira31 декабря 2024Очень понравилась экскурсия с Романом, легко, доступно, интересно! Молодцы! Так держать! А кофе, чай и шампанское - это вообще лайфхак для всех экскурсоводов! Спасибо!
- ЕЕкатерина30 декабря 2024Роман,вы супер гид-интерактивный! спасибо,нам все понравилось!
- ЕЕкатерина10 декабря 2024Были на экскурсии у Романа 09.12.24. Выбирали экскурсии и доверились отзывам. Все прошло отлично. Очень интересно все было рассказано, вкусняшками были приятно удивлены. Море новых впечатлений и супер классные фотки.
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «От Морского вокзала»
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