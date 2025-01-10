Т Тина Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров Кроме Людмилы, сама организация плохая. Автобусы неудобные. Микрофон не работал. Много людей, хотя обещали не больше 20. Если бы не Людмила и ее профессионализм, поставила везде "плохо"

О Ольга Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров Людмила очень позитивный рассказчик, заинтересовывала и детей и взрослых своей манерой «вопрос-ответ», много интересных фактов и про историю и про политику, экологию и, кончено, нравы арабов и жизнь экспатов. 6 часов пролетели очень быстро. Экскурсия понравилась. Очень рекомендую

E Elmira Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия Очень понравилась экскурсия с Романом, легко, доступно, интересно! Молодцы! Так держать! А кофе, чай и шампанское - это вообще лайфхак для всех экскурсоводов! Спасибо!

Е Екатерина Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия Роман,вы супер гид-интерактивный! спасибо,нам все понравилось!