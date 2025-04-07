Экскурсии по заповедникам из Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Бресте, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
На машине
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
«Далее вас ждёт кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса»
18 апр в 10:00
19 апр в 10:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
На машине
13 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только
Двухдневное путешествие по Брестской области: от исторических усадеб до величественной Беловежской пущи. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
«После сна вас ждёт кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса»
18 апр в 10:00
19 апр в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
С комфортом и без забот добраться до заповедника и вернуться обратно в город
«Весь маршрут рассчитан примерно на 6 часов: 2 часа в пути и 4 часа — в самом заповеднике»
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    7 апреля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Прекрасный гид! Очень интересно и с любовью все рассказано. Были семьёй: двое взрослых, двое деток 8 и 13 лет. Мы в восторге! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    5 апреля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Поездка очень понравилась. Мы с мамой остались довольны. Очень рекомендую, отличный гид!
  • О
    Оксана
    4 апреля 2025
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Игорь- интересный собеседник. Забрал нас возле дома, прокатились по городу и поехали в Беловежскую пущу. По дороге заезжали в интересные
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    места. В Пуще Игорь очень интересно провел экскурсию по вольерам, рассказал про всех обитателей, покормили их, у Игоря для каждого животного была вкусняшка. А то что было без Игоря (обзорная по лесу), не очень впечатлило. Просто лес.

  • Ю
    Юрий
    9 ноября 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Отличный тур, прекрасный гид, очень знающий, деликатный и заботливый. Остались только приятные впечатления, ни одного недостатка не нашел.
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Приехали из Москвы с внучкой. Посетили экскурсию Красота Брестской земли с экскурсоводом Игорем Анатольевичем. Мероприятие на высоте! Остались очень довольны увиденным и услышанным! Спасибо огромное Игорю Анатольевичу за прекрасные два дня на Брестской земле! Экскурсия интересная и проведена с душой!
  • Д
    Диана
    21 октября 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Очень порадовало, что выбор пал на этого экскурсовода, его знания, патриотизм, любовь к своей родине произвели очень приятное впечатление. Великолепный
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    рассказчик, кулинар, гостеприимный хозяин, полностью оправдал наши надежды на эту экскурсию. Мы много узнали о Бресте, истории и обычаях, узнали как живут небольшие городки и агрокомплексы. Ночевали в хозяйском загородном доме с настоящей русской печью и при этом со всеми удобствами, с обильным и очень вкусным ужином и завтраком. Все вместе действительно показало красоту этой земли, в которую невозможно не влюбиться. Прекрасная природа, душевные люди, спасибо!

    Очень порадовало, что выбор пал на этого экскурсовода, его знания, патриотизм, любовь к своей родине произвелиОчень порадовало, что выбор пал на этого экскурсовода, его знания, патриотизм, любовь к своей родине произвелиОчень порадовало, что выбор пал на этого экскурсовода, его знания, патриотизм, любовь к своей родине произвели

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Заповедники»

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Сколько стоит экскурсия по Бресту в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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