Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
«Далее вас ждёт кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса»
18 апр в 10:00
19 апр в 10:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только
Двухдневное путешествие по Брестской области: от исторических усадеб до величественной Беловежской пущи. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
«После сна вас ждёт кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса»
18 апр в 10:00
19 апр в 10:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
С комфортом и без забот добраться до заповедника и вернуться обратно в город
«Весь маршрут рассчитан примерно на 6 часов: 2 часа в пути и 4 часа — в самом заповеднике»
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 апреля 2025Прекрасный гид! Очень интересно и с любовью все рассказано. Были семьёй: двое взрослых, двое деток 8 и 13 лет. Мы в восторге! Спасибо большое!
- ООльга5 апреля 2025Поездка очень понравилась. Мы с мамой остались довольны. Очень рекомендую, отличный гид!
- ООксана4 апреля 2025Игорь- интересный собеседник. Забрал нас возле дома, прокатились по городу и поехали в Беловежскую пущу. По дороге заезжали в интересные
- ЮЮрий9 ноября 2024Отличный тур, прекрасный гид, очень знающий, деликатный и заботливый. Остались только приятные впечатления, ни одного недостатка не нашел.
- ННаталья4 ноября 2024Приехали из Москвы с внучкой. Посетили экскурсию Красота Брестской земли с экскурсоводом Игорем Анатольевичем. Мероприятие на высоте! Остались очень довольны увиденным и услышанным! Спасибо огромное Игорю Анатольевичу за прекрасные два дня на Брестской земле! Экскурсия интересная и проведена с душой!
- ДДиана21 октября 2024Очень порадовало, что выбор пал на этого экскурсовода, его знания, патриотизм, любовь к своей родине произвели очень приятное впечатление. Великолепный
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Заповедники»
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