читать дальше

рассказчик, кулинар, гостеприимный хозяин, полностью оправдал наши надежды на эту экскурсию. Мы много узнали о Бресте, истории и обычаях, узнали как живут небольшие городки и агрокомплексы. Ночевали в хозяйском загородном доме с настоящей русской печью и при этом со всеми удобствами, с обильным и очень вкусным ужином и завтраком. Все вместе действительно показало красоту этой земли, в которую невозможно не влюбиться. Прекрасная природа, душевные люди, спасибо!