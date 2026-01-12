Многие считают, что в Бресте кроме крепости смотреть нечего. Однако жизнь города полна увлекательных событий, как светлых, так и трагичных.
С первого упоминания в «Повести временных лет» и до недавних пор
С первого упоминания в «Повести временных лет» и до недавних пор
5 причин купить эту экскурсию
- 🕯️ Уникальная вечерняя церемония зажжения фонарей
- 🏰 Исторический центр с необычными домиками
- 🎨 Аллея кованых фонарей - произведение искусства
- 🏡 Дворики, сохранившие атмосферу старого Бреста
- 📜 Интересные истории и тайны города
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Аллея кованых фонарей
- Дворики старого Бреста
Описание экскурсии
Удивительное рядом
В уютном Бресте до всех примечательных мест рукой подать. Но это вовсе не значит, что в городе нечего смотреть! На прогулке по историческому центру мы пройдём по улицам, где спрятаны маленькие сокровища и дорогие жителям места. Будем не просто любоваться на каменные и кирпичные стены домов, а изучать необычные судьбы их хозяев.
История, архитектура, судьбы
- Начнём с посещения необычного района, где обсудим особенности застройки польского периода и характерного лишь для западной Беларуси стиля. Вы узнаете, когда и почему возникли домики в «закопанском» стиле и как в них жили люди.
- Заглянем в некоторые дворики, которые практически не изменились за последние сто лет. Здесь вы в полной мере ощутите атмосферу старого Бреста.
- Увидим аллею кованых фонарей, где каждый — это отдельное произведение искусства. Вы услышите историю их создателя и постигнете его творческий замысел.
- Побываем на вечерней церемонии зажжения керосиновых фонарей настоящим фонарщиком — человеком, который стал одним из символов нашего города. Я подскажу, как правильно загадать у него желание, чтобы оно обязательно сбылось. Поделюсь историями тех моих гостей, у кого это получилось.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 6417 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Чем больше узнаю свой город, тем больше хочется его изучать. И он постоянно дает для этого новые возможности. В какой-то момент понял, что хочу делиться своими знаниями с путешественниками. Этим и продолжаю заниматься по сей день.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Писала свой отзыв в экскурсии по Брестской крепости подробно, здесь еще раз повторю, что Максим большой энтузиаст своего дело. Манера и подача информации экспертная, и при этом современная(как будто слушаешь
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Д
Ма сим один из самых интересных экскурсоводов, которые встречались! Лёгкость, непринуждённо тьфу, позитив. Есть гибкая программа экскурсии, которую легко подстроить под аудиторию. Ответил развёрнуто на все попутные вопросы. Сделал Брест более незабываемый в наших сердцах, чем Минск 🙈 спасибо огромное, очень понравилось, в восторге даже не любители экскурсий
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Г
Уважаемый Максим!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за прекрасно проведённую экскурсию по Бресту и Брестской крепости. Ваш профессионализм, глубокие знания и умение увлекательно подавать материал произвели на нас большое впечатление. Благодаря Вам история города и героическая оборона крепости ожили перед нашими глазами.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе и благодарных слушателей!
С уважением, Вера и Геннадий!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за прекрасно проведённую экскурсию по Бресту и Брестской крепости. Ваш профессионализм, глубокие знания и умение увлекательно подавать материал произвели на нас большое впечатление. Благодаря Вам история города и героическая оборона крепости ожили перед нашими глазами.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе и благодарных слушателей!
С уважением, Вера и Геннадий!
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История города которая сложилась с начало веков до сегодня. Хороший материал для туриста. Очень все понятно и интересно
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Ю
отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом. узнали множество интересных фактов из богатой истории Бреста. всем советую к посещению.
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Максим замечательный рассказчик, вся наша группа осталась под впечатлением, всё интересно, доступно, с юмором! Мы благодарим Максима и желаем ему дальнейших успехов. Обязательно порекомендуем данную экскурсию другим путешественникам!
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