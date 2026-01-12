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Антонина читать дальше уменьшить голосовое на скорости 1,5-мне очень подходит) Дети после 3х часовой экскурсии по брестской крепости выдержали еще 1,5 часа по центру, и это без перерыва! Взрослые бы и еще послушали часа 2, ни дети замерзали и промокли🙈 Рекомендую 100% Писала свой отзыв в экскурсии по Брестской крепости подробно, здесь еще раз повторю, что Максим большой энтузиаст своего дело. Манера и подача информации экспертная, и при этом современная(как будто слушаешь Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Ма сим один из самых интересных экскурсоводов, которые встречались! Лёгкость, непринуждённо тьфу, позитив. Есть гибкая программа экскурсии, которую легко подстроить под аудиторию. Ответил развёрнуто на все попутные вопросы. Сделал Брест более незабываемый в наших сердцах, чем Минск 🙈 спасибо огромное, очень понравилось, в восторге даже не любители экскурсий Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Геннадий Уважаемый Максим!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за прекрасно проведённую экскурсию по Бресту и Брестской крепости. Ваш профессионализм, глубокие знания и умение увлекательно подавать материал произвели на нас большое впечатление. Благодаря Вам история города и героическая оборона крепости ожили перед нашими глазами.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе и благодарных слушателей!

С уважением, Вера и Геннадий! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Andrey История города которая сложилась с начало веков до сегодня. Хороший материал для туриста. Очень все понятно и интересно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом. узнали множество интересных фактов из богатой истории Бреста. всем советую к посещению. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет