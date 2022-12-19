2,3,4,5,6,7 января в 15-30

Экскурсия по исторической части города для сборных групп в период новогодних каникул.

В этом году рады предложить Вам в период Новогодних каникул экскурсии для сборных групп (8-20 чел).

Предложение действительно с 02 января по 7 января

Вы увидите: Центральную площадь города, Исторические здания, Памятник 1000-летию Бреста, Аллею фонарей, пешеходную ул. Советскую (Брестский Арбат), Зажжение фонарей фонарщиком.

Экскурсия начинается на пл. Ленина. Вы увидите главную площадь нашего города, здания постройки польского периода, Ильича, взирающего вдаль с постамента вот уже более 60-ти лет.

Далее маршрут пролегает по знаменитой аллее фонарей. Вы сможете по достоинству оценить мастерство брестских кузнецов, которые вложили талант и душу в создание уникальных фонарей, ни один из которых не повторяется.

Особое внимание будет уделено памятнику 1000-летию Бреста. Так же Вы узнаете интереснейшие истории из жизни древнего Берестья и Брест-Литовска царских времен. Брест польский и Брест советский, Брест довоенный, Великая отечественная война, послевоенное восстановление города — обо всех этих страницах жизни тысячелетнего города увлекательно вам поведает опытный гид.

Один из самых запоминающихся моментов экскурсии — это конечно же зажжение фонарей фонарщиком. Чтобы совершить свой ритуал, он каждый день, в любую погоду поднимается по лестнице и вручную зажигает в каждом фонаре керосиновую лампу. Всего на улице Советской установлено 19 таких фонарей. После этого ритуала фонарщик с удовольствием фотографируется со всеми желающими возле кованых часов, на которых он каждый день заботливо выставляет время начала зажжения фонарей на следующий день.