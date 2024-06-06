1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
- ААнна5 июня 2024Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
- ССветлана5 июня 2024Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
- ККирилл3 июня 2024Очень классный маршрут и великолепный гид!
- ЯЯна2 июня 2024Все очень понравилось, советую
- ООксана23 февраля 2024Большое спасибо Инне за внимательность, активность, за интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Памятник Тысячелетия Бреста»
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