Памятник Тысячелетия Бреста – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Тысячелетия Бреста» в Бресте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брест - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500 за всё до 6 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600 за всё до 4 чел.
Брест из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
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    прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
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    нас. Очень оперативно отвечает в соцсетях, готова гибко подстроиться под нужды гостей. Дала несколько советов по самостоятельному осмотру. Рекомендует экскурсию с Инной по Брестской крепости и городу Бресту от всей души!

  • К
    Кирилл
    3 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Очень классный маршрут и великолепный гид!
    Очень классный маршрут и великолепный гид!
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Брест - город контрастов
    Все очень понравилось, советую
  • О
    Оксана
    23 февраля 2024
    Брест из окна автомобиля
    Большое спасибо Инне за внимательность, активность, за интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Памятник Тысячелетия Бреста»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брест - город контрастов
  2. Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
  3. Брест из окна автомобиля
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Памятник Тысячелетия Бреста" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 11 600. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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