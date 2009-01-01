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"Прогулка по вечернему Бресту"

Брест Э.
Брест Э. – Гид из Бреста
Экскурсия ⛳ "Прогулка по вечернему Бресту" является прекрасной возможностью прогуляться 👣 в сопровождении гида по исторической части города, познакомиться с историей 📖 и архитектурой приграничного Бреста.

Прогулка оставит у Вас только теплые и приятные впечатления.
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"Прогулка по вечернему Бресту"
"Прогулка по вечернему Бресту"

Что вы увидите

  • Площадь Ленина -- Исторические здания -- Памятник 1000-летию Бреста -- Аллея фонарей -- Брестский Арбат (ул. Советская) --Зажжение фонарей фонарщиком.
Экскурсия начинается на центральной площади г. Бреста, площади Ленина. Так сложилось, что история 📖 этого места интересна и богата на события. При любой власти, которые неоднократно сменяли одна другую в первой половине ХХ века, площадь являлась центральным местом города.
Далее маршрут пролегает по знаменитой аллее фонарей, которая появилась в 2013 году. Вы сможете по достоинству оценить мастерство брестских кузнецов, которые вложили талант и душу в создание уникальных фонарей, ни один из которых не повторяется.
Особое внимание будет уделено памятнику 1000-летию Бреста. Памятник установлен в 2009г. на перекрестке улиц Гоголя и Советской и стал одной из основных достопримечательностей 🏛️ нашего города.
Далее маршрут пролегает по пешеходной улице Советской. Вы узнаете интереснейшие истории из жизни древнего Берестья и Брест-Литовска царских времен. Брест польский и Брест советский, Брест довоенный, Великая отечественная война, послевоенное восстановление города — обо всех этих страницах жизни тысячелетнего города увлекательно вам поведает опытный гид.
Один из самых запоминающихся моментов экскурсии 🧭 -- это конечно же зажжение фонарей фонарщиком. Чтобы совершить свой ритуал, он каждый день, в любую погоду поднимается по лестнице и вручную зажигает в каждом фонаре керосиновую лампу. Всего на улице Советской установлено 19 таких фонарей. После этого ритуала фонарщик с удовольствием фотографируется со всеми желающими возле кованых часов, на которых он каждый день заботливо выставляет время начала зажжения фонарей на следующий день.
Точное время начала экскурсии необходимо согласовывать, т. к. в связи изменением светового дня время зажжения фонарей меняется.
Продолжительность экскурсии 1, 5 часа
Экскурсия пешеходная. Протяженность маршрута 2 км.
Количество человек от 1 до 12
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 пл. Ленина
Место завершения
🏁 угол Советской и пр. Машерова
"Прогулка по вечернему Бресту"
"Прогулка по вечернему Бресту"
"Прогулка по вечернему Бресту"
"Прогулка по вечернему Бресту"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Брест Э.
Брест Э.
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