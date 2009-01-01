Экскурсия начинается на центральной площади г. Бреста, площади Ленина. Так сложилось, что история 📖 этого места интересна и богата на события. При любой власти, которые неоднократно сменяли одна другую в первой половине ХХ века, площадь являлась центральным местом города.

Далее маршрут пролегает по знаменитой аллее фонарей, которая появилась в 2013 году. Вы сможете по достоинству оценить мастерство брестских кузнецов, которые вложили талант и душу в создание уникальных фонарей, ни один из которых не повторяется.

Особое внимание будет уделено памятнику 1000-летию Бреста. Памятник установлен в 2009г. на перекрестке улиц Гоголя и Советской и стал одной из основных достопримечательностей 🏛️ нашего города.

Далее маршрут пролегает по пешеходной улице Советской. Вы узнаете интереснейшие истории из жизни древнего Берестья и Брест-Литовска царских времен. Брест польский и Брест советский, Брест довоенный, Великая отечественная война, послевоенное восстановление города — обо всех этих страницах жизни тысячелетнего города увлекательно вам поведает опытный гид.

Один из самых запоминающихся моментов экскурсии 🧭 -- это конечно же зажжение фонарей фонарщиком. Чтобы совершить свой ритуал, он каждый день, в любую погоду поднимается по лестнице и вручную зажигает в каждом фонаре керосиновую лампу. Всего на улице Советской установлено 19 таких фонарей. После этого ритуала фонарщик с удовольствием фотографируется со всеми желающими возле кованых часов, на которых он каждый день заботливо выставляет время начала зажжения фонарей на следующий день.

Точное время начала экскурсии необходимо согласовывать, т. к. в связи изменением светового дня время зажжения фонарей меняется.

Продолжительность экскурсии 1, 5 часа

Экскурсия пешеходная. Протяженность маршрута 2 км.

Количество человек от 1 до 12