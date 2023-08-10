Что делать, когда вы уже посетили Брестскую крепость? Я предлагаю вам исследовать замки и усадьбы, которыми славится Беларусь, в том числе наша Брестчина. Этот тур понравится и взрослым, и детям от 12 лет. За один день вы осмотрите два замка — Ружанский и Коссовский; усадьбу «Пружанский палацик» и усадьбу Костюшко. Распутаете переплетения истории и узнаете о незаурядных людях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсии по Пружанскому палацику, Ружанскому дворцу и усадьбе Костюшко проводятся штатными гидами музеев.

Музей-усадьба «Пружанский палацик»

Из Бреста отправимся в город Пружаны: по пути я расскажу о его истории, уникальном гербе и судьбах местных жителей. В Пружанах увидим церковь Александра Невского, костёл Вознесения Девы Марии, торговые ряды 19 века, скульптуру у слияния двух рек. Особое внимание — Пружанскому палацику. Это музей в усадьбе, построенной в середине 19 века по проекту знаменитого итальянского архитектора Ланци. Вы познакомитесь с интерьерами усадебного дома: салоном, цветочным залом, охотничьим кабинетом и другими комнатами.

Ружанский замок-феникс

Переезжаем в городок Ружаны, связанный с известным и могущественным родом Великого княжества Литовского. В бывшей резиденции Сапегов 1602 года вы раскроете роль этой династии в хрониках ВКЛ и Речи Посполитой. Дворец сильно пострадал во время военного лихолетья, но недавно обрёл новую жизнь: вы увидите отреставрированные флигели ворот, а внутри изучите аутентичные предметы и элементы интерьера. Затем погуляем по комплексу, осмотрим монументальный остов здания и сохранившийся декор, заглянем в подвалы.

Коссовский замок, или Дворец Пусловских

Вновь окажемся в 19 веке — в родовом имении состоятельного шляхтича Вандалина Пусловского. По сей день дворец удивляет грандиозностью архитектурного гения Франтишка Ящольда. Эта неоготическая постройка хранит любопытные исторические факты и легенды, которыми я поделюсь с вами. А в роскошных залах вас ждут антикварные предметы.

Усадьба Костюшко

По соседству с Коссовским замком расположен дом Тадеуша Костюшко. Здесь вас познакомят с жизнью прославленного политического и военного деятеля Речи Посполитой, национального героя Польши, США, Литвы и Беларуси.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в белорусских рублях.

Как проходит экскурсия

На автомобиле; транспортные расходы включены в стоимость

Я заберу вас у места вашего проживания в Бресте и после экскурсии привезу обратно

Экскурсии по Пружанскому палацику, Ружанскому дворцу и усадьбе Костюшко проводятся штатными гидами музеев

Дополнительные расходы