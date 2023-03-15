Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей-усадьба «Пружанский палацик»
Из Бреста отправимся в город Пружаны: по пути я расскажу о его истории, уникальном гербе и судьбах местных жителей. В Пружанах увидим церковь Александра Невского, костёл Вознесения Девы Марии, торговые ряды 19 века, скульптуру у слияния двух рек. Особое внимание — Пружанскому палацику. Это музей в усадьбе, построенной в середине 19 века по проекту знаменитого итальянского архитектора Ланци. Вы познакомитесь с интерьерами усадебного дома: салоном, цветочным залом, охотничьим кабинетом и другими.
Ружанский замок-феникс
Переезжаем в городок Ружаны, связанный с известным и могущественным родом Великого княжества Литовского. В бывшей резиденции Сапегов 1602 года вы раскроете роль этой династии в хрониках ВКЛ и Речи Посполитой. Дворец сильно пострадал во время военного лихолетья, но недавно обрёл новую жизнь: вы увидите отреставрированные флигели ворот, а внутри изучите аутентичные предметы и элементы интерьера. Затем погуляем по комплексу, осмотрим монументальный остов здания и сохранившийся декор, заглянем в подвалы.
Коссовский замок, или Дворец Пусловских
Вновь окажемся в 19 веке — в родовом имении состоятельного шляхтича Вандалина Пусловского. По сей день дворец удивляет грандиозностью архитектурного гения Франтишка Ящольда. Эта неоготическая постройка хранит любопытные исторические факты и легенды, которыми я поделюсь с вами. А в роскошных залах вас ждут антикварные предметы.
Усадьба Костюшко
По соседству с Коссовским замком расположен дом Тадеуша Костюшко. Здесь вас познакомят с жизнью прославленного политического и военного деятеля Речи Посполитой, национального героя Польши, США, Литвы и Беларуси.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а оставшуюся часть гиду на месте в белорусских рублях.
Как проходит экскурсия
На автомобиле; транспортные расходы включены в стоимость
Я заберу вас у места вашего проживания в Бресте и после экскурсии привезу обратно
Экскурсии по Пружанскому палацику, Ружанскому дворцу и усадьбе Костюшко проводятся штатными гидами музеев
Дополнительные расходы
Общая стоимость билетов в 4 музея — 18 бел. руб. /взрослые (около 480 рос. руб.); 14 бел. руб. /дети (около 380 рос. руб.), дошкольникам, инвалидам 1 и 2 гр. бесплатно
Обед (предусмотрено время после посещения Ружанского дворца)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Провела 405 экскурсий для 512 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к любым вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.