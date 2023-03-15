Дворцы и усадьбы Брестчины

Пружаны, Ружаны, Коссово - с интересом погрузиться в историю и полюбоваться архитектурой

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Что делать, когда вы уже посетили Брестскую крепость? Я предлагаю вам исследовать замки и усадьбы, которыми славится Беларусь, в том числе наша Брестчина. Этот тур понравится и взрослым, и детям от 12 лет.

За один день вы осмотрите два замка — Ружанский и Коссовский; усадьбу «Пружанский палацик» и усадьбу Костюшко. Распутаете переплетения истории и узнаете о незаурядных людях.
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
Дворцы и усадьбы Брестчины
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Описание

Что вас ожидает

Музей-усадьба «Пружанский палацик»

Из Бреста отправимся в город Пружаны: по пути я расскажу о его истории, уникальном гербе и судьбах местных жителей. В Пружанах увидим церковь Александра Невского, костёл Вознесения Девы Марии, торговые ряды 19 века, скульптуру у слияния двух рек. Особое внимание — Пружанскому палацику. Это музей в усадьбе, построенной в середине 19 века по проекту знаменитого итальянского архитектора Ланци. Вы познакомитесь с интерьерами усадебного дома: салоном, цветочным залом, охотничьим кабинетом и другими.

Ружанский замок-феникс

Переезжаем в городок Ружаны, связанный с известным и могущественным родом Великого княжества Литовского. В бывшей резиденции Сапегов 1602 года вы раскроете роль этой династии в хрониках ВКЛ и Речи Посполитой. Дворец сильно пострадал во время военного лихолетья, но недавно обрёл новую жизнь: вы увидите отреставрированные флигели ворот, а внутри изучите аутентичные предметы и элементы интерьера. Затем погуляем по комплексу, осмотрим монументальный остов здания и сохранившийся декор, заглянем в подвалы.

Коссовский замок, или Дворец Пусловских

Вновь окажемся в 19 веке — в родовом имении состоятельного шляхтича Вандалина Пусловского. По сей день дворец удивляет грандиозностью архитектурного гения Франтишка Ящольда. Эта неоготическая постройка хранит любопытные исторические факты и легенды, которыми я поделюсь с вами. А в роскошных залах вас ждут антикварные предметы.

Усадьба Костюшко

По соседству с Коссовским замком расположен дом Тадеуша Костюшко. Здесь вас познакомят с жизнью прославленного политического и военного деятеля Речи Посполитой, национального героя Польши, США, Литвы и Беларуси.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а оставшуюся часть гиду на месте в белорусских рублях.

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле; транспортные расходы включены в стоимость
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Бресте и после экскурсии привезу обратно
  • Экскурсии по Пружанскому палацику, Ружанскому дворцу и усадьбе Костюшко проводятся штатными гидами музеев

Дополнительные расходы

  • Общая стоимость билетов в 4 музея — 18 бел. руб. /взрослые (около 480 рос. руб.); 14 бел. руб. /дети (около 380 рос. руб.), дошкольникам, инвалидам 1 и 2 гр. бесплатно
  • Обед (предусмотрено время после посещения Ружанского дворца)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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