Пружаны, Ружаны, Коссово - с интересом погрузиться в историю и полюбоваться архитектурой
Что делать, когда вы уже посетили Брестскую крепость? Я предлагаю вам исследовать замки и усадьбы, которыми славится Беларусь, в том числе наша Брестчина. Этот тур понравится и взрослым, и детям от 12 лет.
За один день вы осмотрите два замка — Ружанский и Коссовский; усадьбу «Пружанский палацик» и усадьбу Костюшко. Распутаете переплетения истории и узнаете о незаурядных людях.
Экскурсии по Пружанскому палацику, Ружанскому дворцу и усадьбе Костюшко проводятся штатными гидами музеев.
Музей-усадьба «Пружанский палацик»
Из Бреста отправимся в город Пружаны: по пути я расскажу о его истории, уникальном гербе и судьбах местных жителей. В Пружанах увидим церковь Александра Невского, костёл Вознесения Девы Марии, торговые ряды 19 века, скульптуру у слияния двух рек. Особое внимание — Пружанскому палацику. Это музей в усадьбе, построенной в середине 19 века по проекту знаменитого итальянского архитектора Ланци. Вы познакомитесь с интерьерами усадебного дома: салоном, цветочным залом, охотничьим кабинетом и другими комнатами.
Ружанский замок-феникс
Переезжаем в городок Ружаны, связанный с известным и могущественным родом Великого княжества Литовского. В бывшей резиденции Сапегов 1602 года вы раскроете роль этой династии в хрониках ВКЛ и Речи Посполитой. Дворец сильно пострадал во время военного лихолетья, но недавно обрёл новую жизнь: вы увидите отреставрированные флигели ворот, а внутри изучите аутентичные предметы и элементы интерьера. Затем погуляем по комплексу, осмотрим монументальный остов здания и сохранившийся декор, заглянем в подвалы.
Коссовский замок, или Дворец Пусловских
Вновь окажемся в 19 веке — в родовом имении состоятельного шляхтича Вандалина Пусловского. По сей день дворец удивляет грандиозностью архитектурного гения Франтишка Ящольда. Эта неоготическая постройка хранит любопытные исторические факты и легенды, которыми я поделюсь с вами. А в роскошных залах вас ждут антикварные предметы.
Усадьба Костюшко
По соседству с Коссовским замком расположен дом Тадеуша Костюшко. Здесь вас познакомят с жизнью прославленного политического и военного деятеля Речи Посполитой, национального героя Польши, США, Литвы и Беларуси.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте в белорусских рублях.
Как проходит экскурсия
На автомобиле; транспортные расходы включены в стоимость
Я заберу вас у места вашего проживания в Бресте и после экскурсии привезу обратно
Экскурсии по Пружанскому палацику, Ружанскому дворцу и усадьбе Костюшко проводятся штатными гидами музеев
Дополнительные расходы
Общая стоимость билетов в 4 музея — 29 бел. руб. /взрослые (около 800 рос. руб.); 21 бел. руб. /дети (около 600 рос. руб.), дошкольникам, инвалидам 1 и 2 гр. бесплатно
Обед (предусмотрено время после посещения Ружанского дворца)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3388 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Хорошая экскурсия,четко организована. Благодарны за то,что учли наши пожелания и мы дополнительно побывали в усадьбе Немцевичей. Единственный минус - это обед,ко времени нашего прибытия в столовую в ней практически ничего не осталось,хотя мы не разборчивы в еде,но тут уж совсем нечего было выбрать. Но,в конце концов, это не главное. Спасибо от лица всей нашей группы.
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С
Сафаров
Эта была уже вторая наша экскурсия с Екатериной (первая – в Беловежскую пущу). Также остались самые лучшие впечатления. Огромное ей спасибо. На протяжении всего пути мы слышали интересные рассказы о читать дальшеуменьшить
посещаемых дворцах и усадьбах, их владельцах, разные интересные исторические факты. Но Екатерина не только очень интересный гид, но и внимательный к клиентам человек. Отметим прекрасную организацию маршрута: никаких задержек, так как заранее ею всё было проработано и со всеми музеями достигнута договорённость об экскурсионном обслуживании на самих объектах (это важно, так как с другими гидами бывали промашки, из-за которых терялось время). Особо отметим рекомендуемую Екатериной в Ружанах местную столовую, в которой можно вкусно и очень недорого пообедать, спасибо ей за это. Так что остались очень довольны экскурсией. Рекомендуем Екатерину в качестве гида всем.
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T
Tatiana
Яркое впечатление в памяти оставила поездка по усадьбам и замкам сегодня с гидом (она же водитель) Екатериной. Несмотря на плохую погоду, всё прошло по высшему разряду благодаря ее оперативности и читать дальшеуменьшить
организованности. Быстрый темп, интересные рассказы по теме экскурсии в пути между остановками, добрый юмор - все то, что мы очень ценим в путешествиях. Хотим выразить благодарность Екатерине за качественную и честную работу! В очередной раз убедились в высоком профессионализме гидов из Беларуси. Браво! Так держать! Туристы из Новосибирска.
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Е
Елизавета
Очень интересная поездка по красивым местам. Замки очень шикарные, надо смотреть обязательно. На полуразрушенной башне Ружанского замка даже был замечен аист, вид незабываемый. Сама экскурсия чудесно организована. Екатерина отличный экскурсовод, знает читать дальшеуменьшить
много занятного и интересно рассказывает, а так же хороший водитель, очень аккуратное вождение. Автомобиль комфортный. По времени экскурсия тоже хорошо организована, везде хватило на просмотр, по дороге заезжали поесть - вкусно и недорого. Резюмируя, экскурсия отличная, рекомендуем.
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А
Андрей
Большое спасибо Екатерине за отлично проведенную экскурсию по дворцам и усадьбам Брестчины. Нам с женой очень понравилось экскурсия. Могу смело рекомендовать экскурсовода Екатерину.