Счастливый сапог – экскурсии в Бресте

Найдено 4 экскурсии в категории «Счастливый сапог» в Бресте, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Пешком по Бресту неспешно
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Бресту неспешно
От старинных домов до современных кварталов - прогулка с рассказами и наблюдениями
11 дек в 18:00
12 дек в 18:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

