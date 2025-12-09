Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Бресту неспешно
От старинных домов до современных кварталов - прогулка с рассказами и наблюдениями
11 дек в 18:00
12 дек в 18:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
