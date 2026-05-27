Эту небольшую прогулку мы посвятим древнему Бресту.
Затронем все периоды истории и развития современного города, обсудим смену эпох и человеческие судьбы. За серьёзными темами не потеряем лёгкость — экскурсия подойдёт даже детям.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Свято-Николаевскую братскую церковь.
- скульптурную композицию «Старый город».
- здания российского и польского периодов постройки.
- знаменитую Аллею фонарей.
- памятник Тысячелетия Бреста.
- тусовочную улицу Советскую.
Вы узнаете:
- когда и почему тут появился город.
- почему в мирное время он был перенесён.
- как в период лихолетья менялись власть, облик города, названия улиц и судьбы людей.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, но можно взять с собой детей.
- Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 2862 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.
от 4750 ₽ за экскурсию