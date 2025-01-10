скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизвестный Брест: экскурсия по уникальным местам города
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Начало: В районе гостиницы «Интурист»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
45004275₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
43253893₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер в Бресте
Путешествие из Бреста в Беловежскую пущу на современном автомобиле с профессиональным водителем. Насладитесь природой и вернитесь обратно с комфортом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
24 янв в 09:00
81197308₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 января 2025Нам все очень понравилось, посмотрели на Брест с другой стороны. Всем советуем!)
- ЮЮлия9 января 2025Это крутейший гид! Фантастические знания в тонкостях истории мира🔥Невероятно увлеченный и страстный рассказыик🔥 если посчастливится к нему попасть, то Вам
- ССветлана6 января 2025Это лучшее, что было с нами в Бресте!
- ООльга5 января 2025Всё на отлично. И по времени и по содержанию. Гид- Владимир, прекрасный человек и "увлечённый" Историк, любящий свою страну.
- РРимма31 декабря 2024Прекрасная экскурсия с эрудированных заинтересованным, любящим свою страну и город, гидом. Владимир, как настоящий историк, преподносит материал структуировано, показывает связь времен и важность города в истории не только в истории СССР, но и более ранец истории. Очень рекомендем!
- ТТатьяна16 ноября 2024Так мы заказывали просто трансфер, то бонусом были небольшие рассказы и советы от Александра, отличное вождение(что для нас немаловажно) и доброжелательность сделали нашу поездку отличной 🙌
- ААнастасия7 ноября 2024Очень приятный молодой человек. Вежливый, тактичный, хорошо подает материал. Рекомендую.
- ЕЕлена6 октября 2024Водитель быстро и аккуратно довёз нас до Пущи и обратно. Вежливый, ответил на всё вопросы, дал нам яблок для животных.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в январе 2025
Сейчас в Бресте в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3893 до 7308 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Скидки в Бресте на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025