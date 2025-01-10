А Анастасия Неизвестный Брест Нам все очень понравилось, посмотрели на Брест с другой стороны. Всем советуем!)

Ю Юлия Неизвестный Брест читать дальше страшно повезет🍾 не уверена, что удастся найти в Бресте гида, который хотя бы отдаленно сможет сравниться с Петром👍 Огромное спасибо за экскурсию - я осталась в диком восторге! В следующий раз приеду летом и буду бронить на целый день, чтобы узнать побольше интересного🤩 Это крутейший гид! Фантастические знания в тонкостях истории мира🔥Невероятно увлеченный и страстный рассказыик🔥 если посчастливится к нему попасть, то Вам

С Светлана Неизвестный Брест Это лучшее, что было с нами в Бресте!

О Ольга Удивительные окрестности Бреста Всё на отлично. И по времени и по содержанию. Гид- Владимир, прекрасный человек и "увлечённый" Историк, любящий свою страну.

Р Римма Удивительные окрестности Бреста Прекрасная экскурсия с эрудированных заинтересованным, любящим свою страну и город, гидом. Владимир, как настоящий историк, преподносит материал структуировано, показывает связь времен и важность города в истории не только в истории СССР, но и более ранец истории. Очень рекомендем!

Т Татьяна Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно Так мы заказывали просто трансфер, то бонусом были небольшие рассказы и советы от Александра, отличное вождение(что для нас немаловажно) и доброжелательность сделали нашу поездку отличной 🙌

А Анастасия Удивительные окрестности Бреста Очень приятный молодой человек. Вежливый, тактичный, хорошо подает материал. Рекомендую.