Экскурсии со скидкой в Бресте до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Бресте, цены от 3893 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Неизвестный Брест
Пешая
скидка
5%
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизвестный Брест: экскурсия по уникальным местам города
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Начало: В районе гостиницы «Интурист»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
45004275 за всё до 8 чел.
Удивительные окрестности Бреста
На машине
скидка
10%
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
43253893 за всё до 3 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
скидка
10%
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер в Бресте
Путешествие из Бреста в Беловежскую пущу на современном автомобиле с профессиональным водителем. Насладитесь природой и вернитесь обратно с комфортом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
24 янв в 09:00
81197308 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 января 2025
    Неизвестный Брест
    Нам все очень понравилось, посмотрели на Брест с другой стороны. Всем советуем!)
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Неизвестный Брест
    Это крутейший гид! Фантастические знания в тонкостях истории мира🔥Невероятно увлеченный и страстный рассказыик🔥 если посчастливится к нему попасть, то Вам
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    страшно повезет🍾 не уверена, что удастся найти в Бресте гида, который хотя бы отдаленно сможет сравниться с Петром👍 Огромное спасибо за экскурсию - я осталась в диком восторге! В следующий раз приеду летом и буду бронить на целый день, чтобы узнать побольше интересного🤩

    Это крутейший гид! Фантастические знания в тонкостях истории мира🔥Невероятно увлеченный и страстный рассказыик🔥 если посчастливится кЭто крутейший гид! Фантастические знания в тонкостях истории мира🔥Невероятно увлеченный и страстный рассказыик🔥 если посчастливится к
  • С
    Светлана
    6 января 2025
    Неизвестный Брест
    Это лучшее, что было с нами в Бресте!
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Удивительные окрестности Бреста
    Всё на отлично. И по времени и по содержанию. Гид- Владимир, прекрасный человек и "увлечённый" Историк, любящий свою страну.
  • Р
    Римма
    31 декабря 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Прекрасная экскурсия с эрудированных заинтересованным, любящим свою страну и город, гидом. Владимир, как настоящий историк, преподносит материал структуировано, показывает связь времен и важность города в истории не только в истории СССР, но и более ранец истории. Очень рекомендем!
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2024
    Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Так мы заказывали просто трансфер, то бонусом были небольшие рассказы и советы от Александра, отличное вождение(что для нас немаловажно) и доброжелательность сделали нашу поездку отличной 🙌
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Очень приятный молодой человек. Вежливый, тактичный, хорошо подает материал. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    6 октября 2024
    Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Водитель быстро и аккуратно довёз нас до Пущи и обратно. Вежливый, ответил на всё вопросы, дал нам яблок для животных.
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    Удобно заказывать трансфер на свою семью, ты не зависишь от группы и едешь в удобное время от своего отеля. Рекомендую всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неизвестный Брест
  2. Удивительные окрестности Бреста
  3. Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Брестская Крепость
  2. Самое главное
  3. Беловежская пуща
  4. Железнодорожный вокзал
Сколько стоит экскурсия по Бресту в январе 2025
Сейчас в Бресте в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3893 до 7308 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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