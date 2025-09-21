Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Бресту
Погрузитесь в атмосферу Бреста, посетив крепость и узнав редкие факты. Вечерний город и его огни ждут вас на этом увлекательном маршруте
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
19 800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 сентября 2025Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепостиДата посещения: 20 сентября 2025Спасибо за отлично проведенное время! Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела, всё подстроили под нас.Узнали много интересного и познавательного. Рекомендуем
- AAnastasia7 октября 2025Это была наша первая поездка в Брест, и экскурсия произвела огромное впечатление! Андрей организовал встречу чётко и заботливо, а поездка
- ММаксим13 сентября 2025Прекрасная вечерняя осенняя погода наложилась на нашу экскурсию с Сергеем и Андреем. Прогулялись по территории Брестской крепости, посетили форт номер 5, присутствовали на традиционном зажигании уличных фонарей. Услышали много интересных фактов о городе, о крепости… Захотелось еще сюда обязательно вернуться!
- ССофья1 сентября 2025Экскурсия по Бресту и легендарной Брестской крепости оставила незабываемые впечатления. Город обладает особой атмосферой, сочетающей историческое наследие и современный комфорт. Особое внимание заслуживает сама крепость, ставшая символом мужества и героизма защитников Родины, а также Аллея памяти.
Экскурсию рекомендую.
- ЕЕвгений19 августа 2025Экскурсия прошла замечательно. Кроме того, что нам показали весь город, еще и Андрей отвез в Аллею Памяти-это уникальное место, где
