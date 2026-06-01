Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по прошлому Бреста.
На прогулке мы найдём улочки, скрытые даже от местных, уютные дворики, величественные особняки с вековыми тайнами и керосиновые фонари. Поговорим о городе, где пересеклись судьбы Древней Руси и России, Прибалтики, Польши и всей Европы.
На прогулке мы найдём улочки, скрытые даже от местных, уютные дворики, величественные особняки с вековыми тайнами и керосиновые фонари. Поговорим о городе, где пересеклись судьбы Древней Руси и России, Прибалтики, Польши и всей Европы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Самые старые улочки Бреста, где гармонично сосуществуют здания разных эпох и стилей.
- Свято-Николаевскую братскую церковь и церковь Воздвижения Святого Креста — один из старейших католических храмов города.
- Особняки на улице Адама Мицкевича и колонию Габриэля Нарутовича (памятник польской архитектуры).
- Брестский Арбат, Памятник Тысячелетия Бреста и площадь Свободы — сердце города.
- Старые дворики, где время словно застыло навсегда.
- Керосиновые фонари, которые вручную зажигает легендарный брестский фонарщик.
- Литературные фонари, вдохновлённые классикой.
Вы узнаете:
- Почему в Бресте нет зданий старше XIX века, откуда взялись польские вывески на фасадах и как рождалась современная архитектура.
- Тайны города и его жителей: связь с древним Берестьем, причины переноса Бреста и ритм жизни сегодня.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км.
- Оставшуюся часть суммы нужно оплатить на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 256 туристов
Меня зовут Екатерина. Я родилась и выросла в Бресте и искренне люблю этот город с его богатой историей и уникальной атмосферой. Изучая Брест и его многовековые тайны, я постоянно открываю
Входит в следующие категории Бреста
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