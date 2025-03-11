Костёл Воздвижения святого Креста – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Костёл Воздвижения святого Креста» в Бресте, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Брест - это не только Брестская крепость
Пешая
1.5 часа
164 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.
Брест в контексте мировой истории
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Старому Бресту
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
19 мар в 10:00
7300 ₽ за всё до 5 чел.
Весенний Брест: знакомство
Пешая
2 часа
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Весенний Брест: знакомство
Погулять по историческому центру каштанового города и погрузиться в его историю
Начало: На улице Мицкевича
5 апр в 17:30
12 апр в 17:30
600 ₽750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Костёл Воздвижения святого Креста»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брест - это не только Брестская крепость
  2. Брест в контексте мировой истории
  3. Весенний Брест: знакомство
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Беловежская пуща
  4. Музей обороны Брестской крепости
  5. Железнодорожный вокзал
Сколько стоит экскурсия по Бресту в марте 2025
Сейчас в Бресте в категории "Костёл Воздвижения святого Креста" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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