Сейчас в Бресте в категории "Костёл Воздвижения святого Креста" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5