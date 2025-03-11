Индивидуальная
до 5 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Старому Бресту
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
19 мар в 10:00
7300 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Весенний Брест: знакомство
Погулять по историческому центру каштанового города и погрузиться в его историю
Начало: На улице Мицкевича
5 апр в 17:30
12 апр в 17:30
600 ₽
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета11 марта 2025Большое спасибо Татьяне за замечательную экскурсию. Все остались довольны. Очень интересно, содержательно и познавательно)
- ЮЮлия4 марта 2025Все понравилось!
- ООльга18 февраля 2025Умная и очень тактичная экскурсовод. Совершили путешествию в историю и увидели скрытые уголки города
- ЛЛюда8 января 2025Отличная экскурсия, спасибо Татьяне. Приятно провести время с человеком который знает историю города и умеет интересно преподнести материал. Рекомендуем, как специалиста и интересного рассказчика!!!
- ЮЮрий12 ноября 2024Очень клиенториентированный экскурсовод с огромной базой знаний!)
- ААнастасия3 ноября 2024Восторг!) Огромное спасибо 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Костёл Воздвижения святого Креста»
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