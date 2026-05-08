Я проведу вас по старинным улочкам, каштановым аллеям, новым кварталам.
Покажу польские особняки в «стиле народовом», виллы-близнецы, Берестейский Арбат и местную знаменитость — единственного в Беларуси фонарщика. Расскажу, почему Брест называют городом 21 храма и где принято целоваться. А также раскрою, как увиденное выглядело 100 лет назад, — по фото из моего альбома.
Описание экскурсии
- Улица Леваневского, которую застраивали поляки в начале прошлого века. Многие здания — в типичном для той эпохи «стиле народовом» с элементами ренессанса и барокко
- Железнодорожный вокзал, открытый императором Александром III, — свидетель двух мировых войн, который называют западными воротами Беларуси и музеем мрамора
- Зимний сад и виллы-близнецы 1830 года — старейшие постройки центра
- Улица Советская — Берестейский Арбат, а также Аллея фонарей и место для поцелуев
- Площадь Ленина, сохранившая колорит и архитектуру межвоенного времени 1920–1939 годов
- Театральный квартал со значимыми городскими сценами
- Проспект Машерова — главная артерия города — и стены Брестской крепости
- Водно-зелёный диаметр, набережная Скорины, экотропа «Дорога жизни»
- Гребной канал, спортивные объекты, памятники Освобождения и Тысячелетия
- Самый молодой парк Тысячелетия в новом микрорайоне и крупнейшая в Беларуси развязка «Западный обход»
- Церкви, соборы и католический костёл Святого Креста
Организационные детали
Едем на Kia Ceed. Есть страховка для пассажиров, детских кресел нет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Ирена — ваш гид в Бресте
В прошлом я учитель русского языка и литературы, в настоящем — учитель-дефектолог и гид-переводчик. Провожу экскурсии на русском или польском языках. В Бресте живу с 2017 года. Часто ездила за рубеж,
