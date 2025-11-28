Трансфер осуществляется на комфортабельном кроссовере по значимым местам Бреста и окрестностей.
В программе визит в Ружанский дворец, посещение стеклозавода «Неман», Лидского замка и музея «Лидский бровар» с дегустацией пива.
Обратите внимание: это индивидуальный трансфер, не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников.
Описание экскурсииТрансфер по самым популярным местам В программе — посещение великолепного Ружанского дворца, известного своей архитектурой и историей, а также экскурсия на стеклозавод «Неман», где вы узнаете секреты производства стекла и сможете наблюдать за мастерством стеклодувов. Далее вас ожидает посещение Лидского замка — одного из символов региона, окруженного красивыми пейзажами и насыщенной историей. Завершение экскурсионной программы — визит в Музей «Лидский бровар», где вас ждет не только экскурсия по истории знаменитой пивоварни, но и дегустация разнообразных сортов пива, созданных по традиционным рецептам. Все перемещения по маршруту организовано на комфортабельном кроссовере, что позволяет вам полностью сосредоточиться на впечатлениях и наслаждении каждым моментом поездки. Важная информация:
- Обратите внимание: этот тур — это индивидуальный трансфер и не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников.
- Время трансфера может корректироваться с учётом ваших интересов и пожеланий.
- В замках, дворцах, музеях вы можете воспользоваться услугами аудиогида, экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно.
- По вашему запросу мы можем забронировать для вас билеты в музей лидского бровара.
- Ружанский дворцовый комплекс в понедельник, вторник не работает – выходной день.
- Стеклозавод «Неман» — понедельник, вторник, праздничные дни — экскурсии не проводятся.
- Бронирование экскурсии в «Лидский бровар» заранее обязательно, чтобы попасть на удобное время (лучше всего на 13:00 или 16:00 часов).
Выезд ежедневно в 08:00-08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ружанский дворец
- Лидский замок
- Стеклозавод «Неман»
- Пивзавод «Лидский бровар»
Что включено
- Трансфер по маршруту на комфортабельном кроссовере
- Информационное сопровождение водителем
- Страхование пассажиров и багажа
- Бутилированная питьевая вода
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в замки, дворцы, музеи
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности (место вашего проживания, перрон Ж.Д. вокзала Брест)
Завершение: Брест
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд ежедневно в 08:00-08:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
