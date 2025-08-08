Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Бресте, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Бизон-сафари в Беловежской пуще
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Насладитесь уникальной возможностью увидеть зубров в их естественной среде. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение в сердце Беловежской пущи
Начало: В деревне Мыльниск
«Завтрак на природе — пауза в лесу, возможность перекусить, сделать фото и просто побыть в тишине пущи»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие из Бреста: замки, дворцы, усадьбы и пивная дегустация
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Бреста: замки, дворцы, усадьбы и пивная дегустация
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы можете...
«Здесь вы сможете узнать историю пивоварни, об ингредиентах из которых варится «Лидское», познакомиться с процессом пивоварения, освоить искусство правильной дегустации различных сортов пива, стремясь расширить свои гастрономические впечатления»
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
850 Br за всё до 4 чел.
Брест - Берёза: приключения на козьей ферме и вечерняя прогулка по городу
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Брест - Берёза: приключения на козьей ферме
Погрузитесь в мир козьей фермы и насладитесь вечерней прогулкой по Бресту. Уникальный опыт для всей семьи, полный истории и сельских радостей
«обед (деревенская кухня) — 20 бел»
27 сен в 09:00
11 окт в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    8 августа 2025
    Бизон-сафари в Беловежской пуще
    Хочу поделиться случайным элементом своего путешествия - фото-сафари на бизонов в Беловежской пуще под Брестом.

    Беловежская пуща - это многовековой лес
    читать дальше

    и национальный парк и внутрь на машине пустят только местного, а остальных - пешком или на велосипеде, но вы далеко на нем не уедете))) Заблудиться в пуще невозможно- она поделена просеками на квадраты, но она огромная и животные, конечно, держатся подальше.

    Мы приехали с Александром на уазике в лес и почти сразу наткнулись на лежбище зубра, остался его запах, след от копыт и большая яма на земле. Спугнули мы его машиной или разговорами.

    Еще несколько раз, пока бродили по лесу, натыкались на запах зубра - ходили кругами вокруг друг друга)))

    Александр очень увлекательно рассказал и историю пущи - это всегда были охотничьи угодья, отсюда и деление на квадраты. Познакомили нас и с местной флорой и фауной, как рождается, живет и умирает лес.
    Видели сову, дятлов, слышали вяхиря, синичек… Первый раз увидела дерево граб, с такой плотной кроной, что под ним темно и абсолютно ничего не растёт.
    Если остановится и молчать - наступает полная тишина. У нас такого я не слышала очень давно, слышно трассу обычно. А здесь полная тишина.

    Ну и огромные деревья, конечно. В самых непроходимых местах пущи остались деревья, которым по 500лет, но туда не пройти.

    После этого отправились на поиск зубров уже по полям у кромки леса. На рассвете и закате зубры выходят поесть на колхозные поля. Опять же можно не встретится с ними - они просто могут не выйти сегодня или выйдут раньше или позже.

    Случайно увидели оленя, прямо у машины, секунда, пока включалась камера- и белый хвостик уже в 200метрах.

    Уже в конце путешествия встретили и стадо зубров. Летом они кочуют по одиночке (самцы) или парой мама с теленком, а к осени начинают сбиваться в стада и зимой можно увидеть огромное стадо в 100-150 голов прямо посреди поля.

    Нам очень повезло, что мы увидели несколько особей. К сожалению, в пуще разрешена охота за деньги, поэтому зубры очень пугливы. Услышав машину и подождав несколько минут, зубры предпочли уйти в лес. Буквально несколько минут в бинокль мы их наблюдали.

    С маленькими детьми такое будет тяжеловато, наверное. А с подростком, если любите природу и хотите увидеть не облагороженные туристические места, а настоящий лес - очень интересно.

    Александр содержит экоотель в деревне - деревянные домики, называется Хата на болоте.
    Удобней было, конечно, прямо у него остановиться, но сафари получилось спонтанным, мы ехали из Бреста, далековато

  • Е
    Евгения
    7 августа 2025
    Бизон-сафари в Беловежской пуще
    7го августа 2025 года ездили на Бизон-сафари с Александром. Это восторг! Полное уединение с природой. Нет толпы туристов, нет парковых
    читать дальше

    дорожек… только наша маленькая компания, пуща и её обитатели! На расвете нам удалось застать зубров и большое стадо оленей! Ой, какие красивые у них рога, как они грациозно себя несут! Это уединение с природой, конечно, не описать словами! Спасибо Александру за прогулку по лесу, за рассказ об особенностях пущи и её истории! Спасибо! Обязательно ещё вернемся!

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бреста, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025