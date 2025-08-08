читать дальше

и национальный парк и внутрь на машине пустят только местного, а остальных - пешком или на велосипеде, но вы далеко на нем не уедете))) Заблудиться в пуще невозможно- она поделена просеками на квадраты, но она огромная и животные, конечно, держатся подальше.



Мы приехали с Александром на уазике в лес и почти сразу наткнулись на лежбище зубра, остался его запах, след от копыт и большая яма на земле. Спугнули мы его машиной или разговорами.



Еще несколько раз, пока бродили по лесу, натыкались на запах зубра - ходили кругами вокруг друг друга)))



Александр очень увлекательно рассказал и историю пущи - это всегда были охотничьи угодья, отсюда и деление на квадраты. Познакомили нас и с местной флорой и фауной, как рождается, живет и умирает лес.

Видели сову, дятлов, слышали вяхиря, синичек… Первый раз увидела дерево граб, с такой плотной кроной, что под ним темно и абсолютно ничего не растёт.

Если остановится и молчать - наступает полная тишина. У нас такого я не слышала очень давно, слышно трассу обычно. А здесь полная тишина.



Ну и огромные деревья, конечно. В самых непроходимых местах пущи остались деревья, которым по 500лет, но туда не пройти.



После этого отправились на поиск зубров уже по полям у кромки леса. На рассвете и закате зубры выходят поесть на колхозные поля. Опять же можно не встретится с ними - они просто могут не выйти сегодня или выйдут раньше или позже.



Случайно увидели оленя, прямо у машины, секунда, пока включалась камера- и белый хвостик уже в 200метрах.



Уже в конце путешествия встретили и стадо зубров. Летом они кочуют по одиночке (самцы) или парой мама с теленком, а к осени начинают сбиваться в стада и зимой можно увидеть огромное стадо в 100-150 голов прямо посреди поля.



Нам очень повезло, что мы увидели несколько особей. К сожалению, в пуще разрешена охота за деньги, поэтому зубры очень пугливы. Услышав машину и подождав несколько минут, зубры предпочли уйти в лес. Буквально несколько минут в бинокль мы их наблюдали.



С маленькими детьми такое будет тяжеловато, наверное. А с подростком, если любите природу и хотите увидеть не облагороженные туристические места, а настоящий лес - очень интересно.



Александр содержит экоотель в деревне - деревянные домики, называется Хата на болоте.

Удобней было, конечно, прямо у него остановиться, но сафари получилось спонтанным, мы ехали из Бреста, далековато