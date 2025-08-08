Индивидуальная
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Насладитесь уникальной возможностью увидеть зубров в их естественной среде. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение в сердце Беловежской пущи
Начало: В деревне Мыльниск
«Завтрак на природе — пауза в лесу, возможность перекусить, сделать фото и просто побыть в тишине пущи»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие из Бреста: замки, дворцы, усадьбы и пивная дегустация
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы можете...
«Здесь вы сможете узнать историю пивоварни, об ингредиентах из которых варится «Лидское», познакомиться с процессом пивоварения, освоить искусство правильной дегустации различных сортов пива, стремясь расширить свои гастрономические впечатления»
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
850 Br за всё до 4 чел.
Брест - Берёза: приключения на козьей ферме
Погрузитесь в мир козьей фермы и насладитесь вечерней прогулкой по Бресту. Уникальный опыт для всей семьи, полный истории и сельских радостей
«обед (деревенская кухня) — 20 бел»
27 сен в 09:00
11 окт в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ННадежда8 августа 2025Хочу поделиться случайным элементом своего путешествия - фото-сафари на бизонов в Беловежской пуще под Брестом.
Беловежская пуща - это многовековой лес
- ЕЕвгения7 августа 20257го августа 2025 года ездили на Бизон-сафари с Александром. Это восторг! Полное уединение с природой. Нет толпы туристов, нет парковых
