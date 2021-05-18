Полезная информация о Гомеле

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Местное время в Гомеле
20:3024
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇾 Беларусь
Название городаГомель
По-английскиHomyel'
Столица регионаГомель является столицей региона
Население города480 951 чел.
АэропортГомель GME
Часовой поясEurope/Minsk
Средняя высота138 м. от уровня моря

Где находится Гомель на карте

Гомель фото города
Гомель

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