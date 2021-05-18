Полезная информация о Гомеле
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Местное время в Гомеле
20:3024
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇾 Беларусь
|Название города
|Гомель
|По-английски
|Homyel'
|Столица региона
|Гомель является столицей региона
|Население города
|480 951 чел.
|Аэропорт
|Гомель GME
|Часовой пояс
|Europe/Minsk
|Средняя высота
|138 м. от уровня моря
Где находится Гомель на карте
Гомель
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