Об экскурсии

Вы в городе Гродно совсем ненадолго? Или Вы не большой любитель многочасовых прогулок, но услышать историю города, познакомиться со знаковыми достопримечательностями все же не прочь?

За 2 часа мы с Вами увидим самые популярные достопримечательности города, а именно Большую хоральную синагогу, пожарную каланчу¸ Старый замок, Новый замок, где состоялся второй раздел Речи Посполитой, застройку улицы Замковой, посетим Кафедральный католический храм, заглянем в старейшую аптеку Беларуси и посетим смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.