Экспресс-экскурсия по Гродно

Вы в городе Гродно совсем ненадолго

Вы в городе Гродно совсем ненадолго? Или Вы не большой любитель многочасовых прогулок, но услышать историю города, познакомиться со знаковыми достопримечательностями все же не прочь? И в том, и в другом случае, эта экскурсия – идеальный для Вас вариант!
Экспресс-экскурсия по Гродно
Экспресс-экскурсия по Гродно
Экспресс-экскурсия по Гродно
Экспресс-экскурсия по Гродно
Экспресс-экскурсия по Гродно
Экспресс-экскурсия по Гродно

Что вы увидите 🤩

  • Большая хоральная синагога
  • Замки города
  • Площадь и улица Советская
  • Драматический театр
  • Костел Обретения Святого Креста и бывший монастырь бернардинцев
  • Кафедральный католический храм
  • Смотровая площадка

Об экскурсии

Вы в городе Гродно совсем ненадолго? Или Вы не большой любитель многочасовых прогулок, но услышать историю города, познакомиться со знаковыми достопримечательностями все же не прочь?
За 2 часа мы с Вами увидим самые популярные достопримечательности города, а именно Большую хоральную синагогу, пожарную каланчу¸ Старый замок, Новый замок, где состоялся второй раздел Речи Посполитой, застройку улицы Замковой, посетим Кафедральный католический храм, заглянем в старейшую аптеку Беларуси и посетим смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Общий
€23

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты (в музеи, замки и пр. ).
Где начинаем и завершаем
Начало: Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
Завершение: Советская улица, Гродно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 8:00 до 21:00

Мария Т.
Мария Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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