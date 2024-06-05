Г Галина Обаяние Гродно 4 июня 2024 г были на экскурсии, гид Анастасия. Мы в восторге! Гид супер! Всем рекомендую!

Ю Юрий Летописный Гродно Светлана предложила замену (по слухам, у нее был день рождения;) в лице Татьяны. Татьяна провела прекрасную экскурсию, очень много рассказала и показала, ответила на кучу вопросов. Большое спасибо за отлично проведенное время.

Е Евгений Прогулка по Гродно в мини-группе Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!! Всё было супер!!!! Всем рекомендую!!!

Я Яна Прогулка по Гродно в мини-группе Очень интересная экскурсия

И Иван Прогулка по Гродно в мини-группе Была очень познавательная экскурсия. Посетили все основные достопримечательности Гродно за три часа

Н Немцев Обаяние Гродно Невероятно интересная и насыщенная экскурсия. Сергей не просто гид, он еще и скульптор и художник и историк. Он знает больше чем просто гид))Все подробно и в деталях, с большой любовью к городу)) Однозначно рекомендуем экскурсию с Сергеем) Спасибо большое!))

Р Ростислав Обаяние Гродно Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию. Было очень интересно и не скучно. Узнали много о городе и Беларуси в целом, начиная с древних времен и по сегодняшний день.

А Александр Летописный Гродно Экскурсия очень понравилась. Проводила ее Татьяна по рекомендации Светланы. Огромное спасибо

О Ольга Летописный Гродно Спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию по Гродно. Узнали историю города, прошлись по знаковым местам, узнали их историю, определили места, куда сходить отдельно. Экскурсия построена гармонично и непринуждённо. Светлана задала тон всему нашему путешествию. Очень рекомендую.