В Гродно отрёкся от престола последний правитель Речи Посполитой. И здесь, по легенде, провели первое анатомическое вскрытие в Восточной Европе.
Я приглашаю вас увидеть замки, костёлы и дворцы, где была сосредоточена власть, и узнать, кто и как здесь правил.
Однако я покажу вам не только парадные достопримечательности, но и места, скрытые от взгляда туристов.
Описание экскурсии
Замковая гора: Старый и Новый замки
- Вы осмотрите остатки оборонительного комплекса князя Витовта конца 14 века и следы пребывания короля Стефана Батория
- Полюбуетесь летней резиденцией королей Речи Посполитой
- Услышите о сеймах, после которых страна исчезла с карты Европы
Фарный кафедральный костёл, который славится барочным алтарём, старинными фресками и органом. Если повезёт — послушаем концерт.
Баториевка — королевская резиденция
Вы узнаете о первой аптеке города, которую держали монахи иезуиты. И услышите о методах лечения в старину и изучении человеческого тела.
Борисоглебская (Коложская) церковь — жемчужина Гродно 12 века, один из редких памятников древнерусского зодчества на территории Беларуси.
Замковая улица, некогда главная дорога от рыночной площади к замку. Мы рассмотрим сохранившиеся дворцы вельмож и поговорим о жизни при дворе.
Организационные детали
По желанию по пути сделаем остановку в кафе — не входит в стоимость.
во вторник, четверг и пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой горе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Гродно
Я коренная гродненка, всю жизнь живу в Гродно, очень люблю свой город, а особенно — показывать и рассказывать про него гостям! Поэтому сейчас я аттестованный в Национальном агентстве по туризму гид, показываю и раскрываю тайные места нашего города!
М
Всем здравствуйте! Если Вы в первый раз в Гродно, то свое первое знакомство доверьте экскурсоводу Инессе.
Очень интересная содержательная экскурсия. Три часа пролетели как один миг, хотя и после окончания маршрута не могли наговориться. Большое спасибо Инессе за трепетное отношение к своей работе и городу. Спасибо всей команде, которая организовала такое замечательное мероприятие.
Б
Спасибо огромное Инессе за прекрасную индивидуальную экскурсию по городу. Очень познавательный рассказ о истории города. Много интересных историй, мест, событий. 3 часа пролетели совершенно незаметно. Очень рекомендую и эту экскурсию и конечно же гида.
