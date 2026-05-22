В Гродно отрёкся от престола последний правитель Речи Посполитой. И здесь, по легенде, провели первое анатомическое вскрытие в Восточной Европе. Я приглашаю вас увидеть замки, костёлы и дворцы, где была сосредоточена власть, и узнать, кто и как здесь правил. Однако я покажу вам не только парадные достопримечательности, но и места, скрытые от взгляда туристов.

Замковая гора: Старый и Новый замки

Вы осмотрите остатки оборонительного комплекса князя Витовта конца 14 века и следы пребывания короля Стефана Батория

Полюбуетесь летней резиденцией королей Речи Посполитой

Услышите о сеймах, после которых страна исчезла с карты Европы

Фарный кафедральный костёл, который славится барочным алтарём, старинными фресками и органом. Если повезёт — послушаем концерт.

Баториевка — королевская резиденция

Вы узнаете о первой аптеке города, которую держали монахи иезуиты. И услышите о методах лечения в старину и изучении человеческого тела.

Борисоглебская (Коложская) церковь — жемчужина Гродно 12 века, один из редких памятников древнерусского зодчества на территории Беларуси.

Замковая улица, некогда главная дорога от рыночной площади к замку. Мы рассмотрим сохранившиеся дворцы вельмож и поговорим о жизни при дворе.

По желанию по пути сделаем остановку в кафе — не входит в стоимость.