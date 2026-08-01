Гродненская крепость – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Гродненская крепость» в Гродно, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Какой он, город Гродно?
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Какой он, город Гродно?
Изучить историю и многогранный характер старинного города - пешком и на автомобиле
Начало: На Большой Троицкой улице
13 сен в 07:00
21 сен в 07:00
от 8300 ₽ за всё до 6 чел.
История и тайны королевского города: прогулка по Гродно
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
История и тайны королевского города: прогулка по Гродно
Старый и Новый замки, фарный костёл, синагога, Покровский собор, Коложская церковь и парк Жилибера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 6 чел.
Героический Гродно: от королевских замков до фортов и шлюзов
На машине
3.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Героический Гродно: от королевских замков до фортов и шлюзов
О прошлом последней крепости Российской империи, подвигах и судьбах её защитников
Начало: На Замковой улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

ольга
Какой он, город Гродно?
Очень понравилось гулять с Сергеем по Гродно. Маршрут идеально продуман, не утомляющий. Прекрасный рассказчик с грамотной речью и глубокими знаниями.
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Были с 12леткой-даже его внимание Сергею удавалось удержать. Очень много интересного услышали и посмотрели, и,конечно же,самостоятельно за короткое время нам узнать бы не удалось. Гродно раскрылся прекрасным городом с необыкновенно богатой и многогранной историей. Большое спасибо!

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Юрий
Какой он, город Гродно?
Интересная экскурсия с хорошим гидом
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Евгения
Какой он, город Гродно?
Я уже давно призываю историков не думать, что они хорошие гиды. И этот раз не был исключением. Во-первых шквал информации
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единым потоком нудно, без эмоций, без каких-то изюминок. Так что не запрминается ничего. На вопросы вам не ответят-в лучшем случае «у меня в методичке написано так». Мы уже и не спрашивали. Ну т прямо при встрече Сергей заранее от нас устал-он выглядел вымотанным, очень тяжело вздыхал, мы чувствовали себя лишними и в своем отпуске это было странное ощущение. В общем я не советую. Гродно вам покажут, на большее не рассчитывайте.

Я уже давно призываю историков не думать, что они хорошие гиды. И этот раз не был
Я уже давно призываю историков не думать, что они хорошие гиды. И этот раз не был
Я уже давно призываю историков не думать, что они хорошие гиды. И этот раз не был
Я уже давно призываю историков не думать, что они хорошие гиды. И этот раз не был
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Людмила
Какой он, город Гродно?
Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.
Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.
Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.
Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.
Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.+2
Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.
Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.
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Николай
Какой он, город Гродно?
Прекрасная, очень интересная экскурсия. Очень понравилось.
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Е
Какой он, город Гродно?
нам все очень понравилось,спасибо большое.
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Маргарита
Какой он, город Гродно?
Спасибо Сергею за проведённую экскурсию и за то, что забрал нас прямо с автовокзала, поэтому ему пришлось перестроить маршрут, но
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это не повлияло на содержание. Он показал нам все знаковые места Гродно, мы узнали много об истории этого древнего города, и хотелось бы ещё сюда приехать.

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Татьяна
Какой он, город Гродно?
Заказывала экскурсию у Сергея для мамы и брата. Им очень понравилось. Сергей встретил их у вокзала. У мамы был какой-то
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свой список достопримечательностей, которые она хотела посмотреть, и все они были учтены гидом, всё увидела. Материал подаётся грамотно, структурировано и интересно, с демонстрацией изображений, нарисованных самим экскурсоводом. По маминому запросу Сергей вёл свой рассказ на беларускай мове, которой свободно владеет. По времени всё чётко, спешки не было. В общем, отзыв родственников - прекрасно! Благодарю Сергея за яркие эмоции и впечатления, которыми наполнилась страстная и опытная путешественница - моя мам. Меня Сергей тоже заинтересовал, поэтому заказала бы и себе у него экскурсию при посещении Гродно.

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Владимир
Какой он, город Гродно?
Очень рекомендуем! Интересная экскурсия, много историй и познавательной информации. Понравился маршрут и подача информации. И конечно секретный подарок в завершении экскурсии:)
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С
Какой он, город Гродно?
Спасибо Сергею за ответственное отношение к своему дел, за интересный рассказ о городе и его истории. За время экскурсии нам
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были показаны самые интересные места, куда мы точно не попали бы без его участия (музей старой домашней утвари в лямусе) Услышали трубача на пожарной каланче)

Спасибо Сергею за ответственное отношение к своему дел, за интересный рассказ о городе и его истории.
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Всего 14 отзывов в Гродно в категории "Гродненская крепость"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Гродненская крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Какой он, город Гродно?;
  2. История и тайны королевского города: прогулка по Гродно;
  3. Героический Гродно: от королевских замков до фортов и шлюзов.
Какие места ещё посмотреть в Гродно
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый и Новый замки;
  2. Пожарная каланча;
  3. Борисоглебская церковь;
  4. Синагога;
  5. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия;
  6. Советская улица;
  7. Мирский замок;
  8. Несвижский замок;
  9. Старый город;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Гродно в августе 2026
Сейчас в Гродно в категории "Гродненская крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 8300. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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