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Индивидуальная
до 6 чел.
Какой он, город Гродно?
Изучить историю и многогранный характер старинного города - пешком и на автомобиле
Начало: На Большой Троицкой улице
13 сен в 07:00
21 сен в 07:00
от 8300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История и тайны королевского города: прогулка по Гродно
Старый и Новый замки, фарный костёл, синагога, Покровский собор, Коложская церковь и парк Жилибера
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Героический Гродно: от королевских замков до фортов и шлюзов
О прошлом последней крепости Российской империи, подвигах и судьбах её защитников
Начало: На Замковой улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:00
29 авг в 12:00
30 авг в 12:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравилось гулять с Сергеем по Гродно. Маршрут идеально продуман, не утомляющий. Прекрасный рассказчик с грамотной речью и глубокими знаниями.
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Интересная экскурсия с хорошим гидом
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Я уже давно призываю историков не думать, что они хорошие гиды. И этот раз не был исключением. Во-первых шквал информации
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Интересная, познавательная экскурсия по прекрасному Гродно. Все понравилось.
+2
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Прекрасная, очень интересная экскурсия. Очень понравилось.
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Е
нам все очень понравилось,спасибо большое.
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Спасибо Сергею за проведённую экскурсию и за то, что забрал нас прямо с автовокзала, поэтому ему пришлось перестроить маршрут, но
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Заказывала экскурсию у Сергея для мамы и брата. Им очень понравилось. Сергей встретил их у вокзала. У мамы был какой-то
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Очень рекомендуем! Интересная экскурсия, много историй и познавательной информации. Понравился маршрут и подача информации. И конечно секретный подарок в завершении экскурсии:)
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С
Спасибо Сергею за ответственное отношение к своему дел, за интересный рассказ о городе и его истории. За время экскурсии нам
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Всего 14 отзывов в Гродно в категории "Гродненская крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Гродненская крепость»
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