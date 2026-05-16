Гродно — это замысловатое сочетание культур, традиций, веры и моды.
Этот поразительный симбиоз отразился в урбанистике — город кропотливо собирал свидетелей разных эпох в свою драгоценную шкатулку.
Мы вместе пройдём по улицам и будем извлекать из этой шкатулки и любоваться алмазами готики и конструктивизма, барокко и классицизма, футуризма и эклектики.
Этот поразительный симбиоз отразился в урбанистике — город кропотливо собирал свидетелей разных эпох в свою драгоценную шкатулку.
Мы вместе пройдём по улицам и будем извлекать из этой шкатулки и любоваться алмазами готики и конструктивизма, барокко и классицизма, футуризма и эклектики.
Описание экскурсии
Вы увидите культовые достопримечательности Гродно:
- собор Франциска Ксаверия с величественным алтарём и барочными фресками.
- Коложскую церковь, Большую хоральную синагогу и лютеранскую кирху.
- королевские замки — Старый и Новый, где веками вершились судьбы современной Беларуси, Польши и Литвы.
- Старый город, город 18–19 веков и современную застройку.
А ещё:
- познакомитесь с городской скульптурой Гродно.
- улыбнётесь в ответ загадочно улыбающейся вам «Гродненской мадонне».
- отыщете самое старое деревянное здание в Беларуси.
- оцените примеры неоготики, баухауза, сталинского ампира, футуризма и неорусского стиля.
Я расскажу:
- чем отличается византийский храм от древнерусского.
- что такое виленское барокко и какого цвета бывает белорусский мрамор.
- как связаны Версаль и Новый замок, Платон и гродненские сфинксы.
- где живут правнуки ренессансных палаццо.
- как на протяжении веков формировалась городская среда.
- в чём особенности готических контрфорсов на территории Беларуси и как их видеть.
- как играли простыми объёмами мастера конструктивизма.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет.
- Пожертвования в храмах — на ваше усмотрение.
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Я коренная гродненка. Выпускница исторического факультета МГУ им. Ломоносова. Как профессиональный искусствовед, превратила свою жизнь в искусство. Много лет посвятила журналистике, арт-критике, работала в музеях и галереях, преподавала и, конечно,
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии на «Гродно - стиль, время, эпоха»
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
24 900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
АРХИ-важная история, или обширная экскурсия по гродненской архитектуре с элементами квиза
Увидеть в фасадах эпоху, а в деталях - прошлое
Начало: В районе костёла Франциска Ксаверия
Завтра в 13:30
18 мая в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо окрестностям Гродно и Августовскому каналу
Погрузитесь в мир Гродненской пущи и откройте тайны Августовского канала. Насладитесь природой и архитектурой в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Гродно
18 мая в 09:00
19 мая в 09:00
11 657 ₽
16 652 ₽ за всё до 4 чел.
от 9000 ₽ за экскурсию