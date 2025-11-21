Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям

Г Гульнара

Алина-очень приятная молодая девушка. День с ней прошел великолепно. Отличный собеседник, отличный водитель. Никуда не торопит, поэтому на локациях мы не спешили, не бежали, у нас было время все осмотреть. Локации интересные, а от того, что осматривали мы их не в толпе,а небольшой компанией, зашли еще больше.