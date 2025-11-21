Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям

Приглашаю в поездку самым живописным уголкам Гродненской области! Я организую для вас комфортный трансфер к усадьбам области — а вы самостоятельно совершите погружение в эпоху великих магнатов и просвещённых деятелей. Увидите величественную архитектуру и ощутите подлинный дух белорусской истории.
Описание трансфер
Агротуристический комплекс «Гродненское имение Коробчицы»
Начнём наше путешествие с уголка заповедной природы и белорусского быта. Здесь вы сможете:
- отдохнуть от городского шума среди соснового леса
- понаблюдать за жизнью местных животных
- погрузиться в атмосферу старинной белорусской усадьбы с её колоритом и традициями
Усадьба «Каролинский фальварок Тызенгауза»
Далее мы перенесёмся в эпоху знаменитого реформатора Антония Тызенгауза. Вы увидите бережно восстановленные здания, рядом с которыми по-настоящему ощущается связь времён.
Дворцово-парковый комплекс «Великий Святск Воловичей»
Жемчужина нашей поездки — великолепный памятник архитектуры, дворец с богатой историей. Вы оцените:
- изящную архитектуру второй половины 18 — начала 19 века
- прогулку по тенистому парку
- возможность попробовать местную кухню и свежесваренное пиво в ресторане на территории комплекса
Шлюз «Дамбровка» на Августовском канале
Завершим наше путешествие на знаменитом Августовском канале — уникальном гидротехническом сооружении. Вам представится возможность:
- прокатиться на теплоходе по каналу, соединяющему бассейны Вислы и Немана
- увидеть в работе уникальный ручной шлюзовой механизм
- оценить мощь и красоту инженерной мысли прошлого
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5. Общая продолжительность автомобильной части маршрута — 2,5 часа
- В каждой усадьбе у вас будет достаточно времени, чтобы изучить её (самостоятельно или с местным гидом)
- При желании могу подсказать, где и что лучше посмотреть, и ответить на любые интересующие вас вопросы
Важно!
- Трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в усадьбах
- Стоимость билетов также не входит в стоимость трансфера — вам необходимо оплатить их самостоятельно на месте
в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 20 туристов
Я влюблённый человек в историю и готова влюбить вас! Очень рада новым знакомствам и помочь вам в познании нашей замечательной страны. Могу провести пешеходные экскурсии по своему родному городу Гродно и покатать по Беларуси на комфортабельном автомобиле.
Отзывы и рейтинг
5
А
Антонина
21 ноя 2025
Все прошло отлично! Огромное спасибо Алине!
Г
Гульнара
9 окт 2025
Алина-очень приятная молодая девушка. День с ней прошел великолепно. Отличный собеседник, отличный водитель. Никуда не торопит, поэтому на локациях мы не спешили, не бежали, у нас было время все осмотреть. Локации интересные, а от того, что осматривали мы их не в толпе,а небольшой компанией, зашли еще больше.
Ирина
26 сен 2025
Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей. Лёгкое общение с Алиной, комфортное передвижение на машине. Время пролетело быстро. Рекомендую тем у кого нет машины, но хочется посмотреть окрестности Гродно.
Особое впечатление оставил парк Коробчицы♥️
К
Колесов
21 сен 2025
Отличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы и запаслись водой в поезку оказалось для нас в поездку Алина даже припасла попить. Очень
Екатерина
18 сен 2025
Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка, прекрасный собеседник, коренная жительница Гродно. С этим путешествием гораздо лучше раскрылось понимание и ощущение
