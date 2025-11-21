Мои заказы

Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям

Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Приглашаю в поездку самым живописным уголкам Гродненской области! Я организую для вас комфортный трансфер к усадьбам области — а вы самостоятельно совершите погружение в эпоху великих магнатов и просвещённых деятелей. Увидите величественную архитектуру и ощутите подлинный дух белорусской истории.
5
4 отзыва
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям© Алина
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям© Алина
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям© Алина

Описание трансфер

Агротуристический комплекс «Гродненское имение Коробчицы»

Начнём наше путешествие с уголка заповедной природы и белорусского быта. Здесь вы сможете:

  • отдохнуть от городского шума среди соснового леса
  • понаблюдать за жизнью местных животных
  • погрузиться в атмосферу старинной белорусской усадьбы с её колоритом и традициями

Усадьба «Каролинский фальварок Тызенгауза»

Далее мы перенесёмся в эпоху знаменитого реформатора Антония Тызенгауза. Вы увидите бережно восстановленные здания, рядом с которыми по-настоящему ощущается связь времён.

Дворцово-парковый комплекс «Великий Святск Воловичей»

Жемчужина нашей поездки — великолепный памятник архитектуры, дворец с богатой историей. Вы оцените:

  • изящную архитектуру второй половины 18 — начала 19 века
  • прогулку по тенистому парку
  • возможность попробовать местную кухню и свежесваренное пиво в ресторане на территории комплекса

Шлюз «Дамбровка» на Августовском канале

Завершим наше путешествие на знаменитом Августовском канале — уникальном гидротехническом сооружении. Вам представится возможность:

  • прокатиться на теплоходе по каналу, соединяющему бассейны Вислы и Немана
  • увидеть в работе уникальный ручной шлюзовой механизм
  • оценить мощь и красоту инженерной мысли прошлого

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5. Общая продолжительность автомобильной части маршрута — 2,5 часа
  • В каждой усадьбе у вас будет достаточно времени, чтобы изучить её (самостоятельно или с местным гидом)
  • При желании могу подсказать, где и что лучше посмотреть, и ответить на любые интересующие вас вопросы

Важно!

  • Трансфер не предполагает экскурсионное обслуживание в усадьбах
  • Стоимость билетов также не входит в стоимость трансфера — вам необходимо оплатить их самостоятельно на месте

в среду, четверг и воскресенье в 10:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 20 туристов
Я влюблённый человек в историю и готова влюбить вас! Очень рада новым знакомствам и помочь вам в познании нашей замечательной страны. Могу провести пешеходные экскурсии по своему родному городу Гродно и покатать по Беларуси на комфортабельном автомобиле.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Антонина
21 ноя 2025
Все прошло отлично! Огромное спасибо Алине!
Г
Гульнара
9 окт 2025
Алина-очень приятная молодая девушка. День с ней прошел великолепно. Отличный собеседник, отличный водитель. Никуда не торопит, поэтому на локациях мы не спешили, не бежали, у нас было время все осмотреть. Локации интересные, а от того, что осматривали мы их не в толпе,а небольшой компанией, зашли еще больше.
Ирина
Ирина
26 сен 2025
Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей. Лёгкое общение с Алиной, комфортное передвижение на машине. Время пролетело быстро. Рекомендую тем у кого нет машины, но хочется посмотреть окрестности Гродно.
Особое впечатление оставил парк Коробчицы♥️
Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.Всё прошло отлично 👍 Посетили Коробчицы, Августовский канал с теплоходной прогулкой и Святск Гуровых, Святск Воловичей.
К
Колесов
21 сен 2025
Отличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы и запаслись водой в поезку оказалось для нас в поездку Алина даже припасла попить. Очень
читать дальше

понравился маршрут. Первым был АПК Коробчицы, очень интересная локация, свой мини зоопарк, большая интересная парковая зона со множеством деревянных композиций, оригинальное оформление. Посетили несколько исторических усадеб, прокатились на катере по Августовскому каналу, весьма живописный, прошли через шлюз, перепад воды 5м. Впечатляет. В общем очень интересно провели практически весь день. Рекомендуем, не пожалеете.
Алине громадное спасибо!

Отличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы иОтличная поездка. Алина, организатор трансфера, забрала нас прямо из дома. Комфортная удобная машина. Хоть мы и
Екатерина
Екатерина
18 сен 2025
Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка, прекрасный собеседник, коренная жительница Гродно. С этим путешествием гораздо лучше раскрылось понимание и ощущение
читать дальше

региона. Если приехали в Гродно, не ограничивайтесь только самим город, вокруг тоже есть на что посмотреть.
Из удобств самой поездки: большая комфортная машина, водичка, согласованное время, хватило времени и посмотреть и погулять и поесть.
Большая благодарность Алине!

Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка,Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка,Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка,Очень понравилась поездка с Алиной. Посетили живописные окрестности Гродно в максимально комфортном формате. Алина приятная девушка,

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии из Гродно

Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Коробчицы и обратно
С комфортом доехать в живописную деревню и агротуристический комплекс
Начало: От Вашего дома
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8334 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки
На машине
11 часов
-
35%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в замки
Путешествие в Несвиж, Мир и Новогрудок без суеты. Комфортный трансфер поможет насладиться красотой замков и историей Беларуси
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 225 ₽26 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно