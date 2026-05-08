Из Гродно в Гервяты: белорусский Нотр-Дам и самобытная архитектура
От загадочных древних руин до шедевров современного искусства
Это путешествие — про красоту вдали от больших городов.
За один день вы проедете через тихие белорусские местечки, увидите старинные усадьбы и современные храмы.
А в финале окажетесь в Гервятах — у величественного костёла, который называют белорусским Нотр-Дамом. Узнаете, как развивалась и менялась местная архитектура и в чём кроется её самобытность.
8:00 — выезд из Гродно
9:40-10:40 — городок Ивье. Это «татарская столица» Беларуси. На небольшой обзорной прогулке вы увидите старинную мечеть, Петропавловский костёл и колоритную застройку.
11:05-12:05 — усадьба Умястовских 19 века. Вы посетите место, которое неравнодушные и увлечённые люди возвращают к жизни после долгих лет упадка.
12:45-13:00 — костёл Архангела Михаила в Богданово. Это пример невероятной современной храмовой архитектуры.
13:35-15:35 — городок Ошмяны. Нам встретятся костёл Михаила Архангела, разрушенная синагога 19 века и руины францисканского костёла. Заберёмся на самую высокую точку города — гору Кальвария.
16:10-17:00 — прибытие в Гервяты и обед в кафе
17:00-18:00 — костёл Святой Троицы, тот самый белорусский Нотр-Дам. Вы побываете в католическом храме и прогуляетесь по окрестностям города.
21:00 — возвращение в Гродно
Поедем на автомобиле Opel Zafira
Дополнительно оплачиваются посещение дворцово-паркового комплекса Умястовских и синагоги в Ошмянах, а также обед в кафе
Рекомендую взять в дорогу воду и лёгкий перекус
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Гродно
Добро пожаловать в Гродно! Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
