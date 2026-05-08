Это путешествие — про красоту вдали от больших городов. За один день вы проедете через тихие белорусские местечки, увидите старинные усадьбы и современные храмы. А в финале окажетесь в Гервятах — у величественного костёла, который называют белорусским Нотр-Дамом. Узнаете, как развивалась и менялась местная архитектура и в чём кроется её самобытность.

8:00 — выезд из Гродно

9:40-10:40 — городок Ивье. Это «татарская столица» Беларуси. На небольшой обзорной прогулке вы увидите старинную мечеть, Петропавловский костёл и колоритную застройку.

11:05-12:05 — усадьба Умястовских 19 века. Вы посетите место, которое неравнодушные и увлечённые люди возвращают к жизни после долгих лет упадка.

12:45-13:00 — костёл Архангела Михаила в Богданово. Это пример невероятной современной храмовой архитектуры.

13:35-15:35 — городок Ошмяны. Нам встретятся костёл Михаила Архангела, разрушенная синагога 19 века и руины францисканского костёла. Заберёмся на самую высокую точку города — гору Кальвария.

16:10-17:00 — прибытие в Гервяты и обед в кафе

17:00-18:00 — костёл Святой Троицы, тот самый белорусский Нотр-Дам. Вы побываете в католическом храме и прогуляетесь по окрестностям города.

21:00 — возвращение в Гродно

