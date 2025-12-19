Вас ждёт автопешеходная экскурсия по самым выразительным и живописным местам.
Такой формат позволяет увидеть значительно больше — от знаковых достопримечательностей до уютных «нетуристических» уголков, где чувствуется подлинный дух старинного города.
Вы прочувствуете характер Гродно, увидите его контрасты, а путь к удалённым точкам станет комфортным и быстрым.
Описание экскурсии
Мы будем чередовать неспешные прогулки по старинным улочкам с короткими автомобильными переездами. Вы сможете рассматривать городские пейзажи и одновременно открывать историю Гродно — насыщенную, яркую и порой неожиданную. По ходу маршрута мы посетим:
- Советскую площадь — пространство, где легко представить и утраченный облик города, и его жизнь столетие назад
- Фарный костёл — выдающийся памятник архитектуры 17 века. Если повезёт попасть внутрь, вы услышите самый большой исторический орган Беларуси
- пешеходную улицу — живописный отрезок города с атмосферной застройкой и характерным для Гродно ритмом жизни
- пожарную каланчу — место, где удивительным образом сохранились старинные городские традиции
- Замковую улицу — одну из древнейших городских артерий, ведущую к важнейшим историческим объектам
- Старый и Новый замки — здесь вы соприкоснётесь с «королевской» страницей истории Гродно и узнаете, как менялась резиденция великих князей
- Хоральную синагогу и бывшие еврейские кварталы — районы, рассказывающие о судьбе народа, чья культура и трагедия прочно вплетены в жизнь города
- Коложскую церковь — уникальный памятник древнерусского зодчества, самый западный из сохранившихся храмов той эпохи
- кварталы 1920–1930-х годов — редкий для Беларуси пример самобытной застройки межвоенного периода
- водонапорные башни Кася и Бася — колоритные памятники инженерной архитектуры
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Opel Zafira 2013 года (6 пассажирских мест: 4 полноценных и 2 с уменьшенным пространством). При необходимости можно установить детское автокресло или бустер
- Дети до 7 лет могут посетить экскурсию бесплатно
- Посещение музеев в Гродненских замках и в пожарной каланче не входит в программу экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Троицкой улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Гродно
Добро пожаловать в Гродно! Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
