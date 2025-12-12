Найдено 3 экскурсии в категории « Старый город » в Гродно, цены от 6411 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Какой он, город Гродно? Изучить историю и многогранный характер старинного города - пешком и на автомобиле Начало: На Большой Троицкой улице «пожарную каланчу — место, где удивительным образом сохранились старинные городские традиции» 7700 ₽ за всё до 4 чел. На машине 2.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Гродно: от замков до Немана История, архитектура и самые красивые виды старинного города Начало: По вашему адресу «Фарный костёл и кварталы Старого города» 6411 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Гродно глазами местного жителя: пешком по Старому городу Найти скрытые детали и пройти от Коложи до Фарного костёла 6500 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Гродно

