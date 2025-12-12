Индивидуальная
до 4 чел.
Какой он, город Гродно?
Изучить историю и многогранный характер старинного города - пешком и на автомобиле
Начало: На Большой Троицкой улице
«пожарную каланчу — место, где удивительным образом сохранились старинные городские традиции»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно: от замков до Немана
История, архитектура и самые красивые виды старинного города
Начало: По вашему адресу
«Фарный костёл и кварталы Старого города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6411 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гродно глазами местного жителя: пешком по Старому городу
Найти скрытые детали и пройти от Коложи до Фарного костёла
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:30
6500 ₽ за всё до 8 чел.
