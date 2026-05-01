В шаге от шумного центра притаились улицы, о которых мало кто знает.
Здесь нет суеты проспектов и глянца новостроек, вместо них — величественные монастыри, аккуратные особняки начала 20 века с пышными палисадниками и католическая семинария. Здесь жили польские и советские чиновники, писатели, художники — поговорим о них.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по району, который строился для польских чиновников в начале 20 века.
Увидите монастырские комплексы, которые занимают целые кварталы.
Полюбуетесь интерьерами старинных костёлов.
Рассмотрите арт-объекты современных художников и их мастерские.
И узнаете:
- где обучают будущих католических священников Беларуси
- какой известный писатель жил и работал в Гродно
- почему на гродненском граффити есть отсылки к Альбрехту Дюреру и Брейгелю Старшему
- где хранятся барочные портреты основателей бригитского костёла
- почему в начале 20 века на Гродно пролился золотой дождь
Организационные детали
- Заходим внутрь двух храмов
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- В воскресенье экскурсия начинается в 10:00, 12:00 и в 18.00
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Стефана Батория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1236 туристов
Люблю пешие прогулки, путешествия, фотографии и хороший кофе. Экскурсии провожу с 2014 года, когда получила аттестацию Национального агентства по туризму. Вещи не умеют говорить, и поэтому без местного жителя вы узнаете о городе меньше. Человеку нужен человек, и я буду рада прийти на помощь и поделиться знаниями и хорошим настроением. Со мной вы узнаете и полюбите Гродно!
