Индивидуальная
до 6 чел.
Главное о Гродно: от Советской площади до Коложской церкви
Знакомство с историей и самобытной архитектурой европейского городка - идеальный первый день
Начало: На улице Большая Троицкая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гродненские must-see и их история
По-новому взглянуть на старую добрую классику
Начало: На ул. Большая Троицкая
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборГлавные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Истории старого Гродно
Увидеть главные достопримечательности и узнать о жизни города на протяжении веков
Начало: Возле Старого замка
Расписание: в понедельник и четверг в 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 16:00
11 дек в 10:30
15 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе
Увидеть главное в городе и узнать, зачем князю Литовскому была нужна обезьянка
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице 19
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5607 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Гродно
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать шарм города в пейзажах и архитектуре
Начало: У Синагоги
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 22 чел.
Первая встреча с Гродно (в группе)
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Начало: На ул. Кирова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Гродно - город тайн, загадок и легенд
Погрузиться в волшебный мир истории любимого города Стефана Батория
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6592 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 28 сентября 2025Все было очень классно
- ТТатьяна26 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 сентября 2025С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все
- ИИрина16 сентября 2025Гродненские must-see и их историяДата посещения: 15 сентября 2025Спасибо экскурсоводу Игорю за очень интересную экскурсию.Информация была подана интересно и лаконично.Буду однозначно рекомендовать!
- ИИрина2 сентября 2025Первая встреча с Гродно (в группе)Дата посещения: 22 августа 2025Очень понравился экскурсовод Егор! Глубокие знания истории, грамотная речь, слушать очень приятно. Город невероятно уютный и красивый. Обилие цветов, всё
- ИИгорь11 августа 2025Королевский Гродно - город тайн, загадок и легендДата посещения: 11 августа 2025Была экскурсовод Людмила. Очень интересная экскурсия. Много знающий человек. Грамотно построила экскурсию с учетом наличия 3-х детей.
- ТТатьяна10 августа 2025Прогулка по Гродно в мини-группеДата посещения: 5 августа 2025Экскурсия понравилась, было интересно. Но Татьяна говорила так тихо,что постоянно надо было прислушиваться, хотя нас было 6 человек.
- ЦЦыганов26 июля 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
- ППолина21 июля 2025Прогулка по Гродно в мини-группеДата посещения: 21 июля 2025Спасибо за отличную экскурсию, слушать Сергея было интересно и взрослым, и детям. Даже в храме подходили построение люди и говорили нашему экскурсоводу, как он интересно рассказывает в отличие от других.
- ААлакаева7 мая 2025Главные и тайные места ГродноДата посещения: 7 мая 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
- ППавел8 декабря 2025Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает
- ННаталья8 декабря 2025Добрый день! Были в Гродно 20-21 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Игорь рассказал нам всю историю города, рассказал, чем
- ЕЕкатерина3 декабря 2025Были с подругой на восхитительной экскурсии с гидом Сергеем, по совместительству художником-реставратором, который прикоснулся своими руками и талантом ко многим знаковым местам Гродно. Сергей кладезь знаний и бесподобный рассказчик! Эти 2,5 часа пролетели на одном дыхании. От души рекомендуем!
- ММарина1 декабря 2025Спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Сергей доступно и живо ведет рассказ, полно отвечает на возникшие вопросы, дает пояснения. Грамотно построен
- ААндрей28 ноября 2025Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.
- ИИлья27 ноября 2025Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также
- ВВиктория26 ноября 2025Мы были в супругом в Гродно впервые и решили отправиться на данную экскурсию. И ни капли не пожалели! Гид Сергей
- ТТатьяна24 ноября 2025Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с
- ММарина23 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию гиду Ангелине! Это была очень интересная, душевная прогулка-экскурсия. Ангелина очень интересно рассказывает, вовлекает, обращает внимание на детали, на которые не обратишь внимание. Отдельное спасибо за рекомендации 🫶🏻
- ССамуйленко20 ноября 2025Отличная экскурсия с профессиональным гидом. Очень доступно и интересно.
- ООльга20 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Огромное количество интересной информации.
