На север Гродненской области - за архитектурными сокровищами
Увидеть великолепные костёлы, старинные усадьбы и единственный в Беларуси дом-крепость
Этот маршрут для тех, кто хочет сойти с проторенных троп и увидеть другую Беларусь.
Мы отправимся на север Гродненской области, вдоль литовской границы, к местам, которые редко попадают в путеводители.
Вы увидите жемчужины зодчества: от уютных деревянных храмов 18 века до брутальной архитектуры начала 20 столетия.
Шедевры зодчества: мы посетим величественный неоготический костёл в Наче, классический храм в Заболоти и несколько деревянных костёлов, сохранивших дух старины. Каждый объект — это отдельная история о людях и эпохах.
Редкие артефакты: вы увидите единственный сохранившийся в стране дом-крепость Нонхартов и руины старинной часовни. Осмотрите колоритную усадьбу на самой границе и узнаете её тайны.
Атмосфера приграничных местечек: мы проедем через Радунь, Осова и Бенякони. Я покажу вам нетуристическую жизнь белорусской глубинки, где за каждым поворотом открывается живописный пейзаж или выразительные очертания старинной архитектуры.
9:00 — выезд из Гродно (заберу вас по удобному адресу) 10:10–14:30 — серия остановок: Новый Двор, Первомайск, Заболоть, Нача, Радунь и Осова (по 30 мин на локацию) 14:50 — остановка на обед в Вороново (40 мин) 15:50–18:30 — Больтиники (усадьба Путткамеров), Бенякони, Гайтюнишки (дом-крепость и часовня) и Конвелишки 21:00 — возвращение в Гродно
Поедем на комфортабельном автомобиле Opel Zafira. Максимальное количество пассажиров — 4 взрослых + 2 ребёнка. Могу установить детское кресло или бустер по запросу
Важно: обязательно возьмите с собой паспорт, так как маршрут проходит через пограничную зону
Полноценный обед в кафе не предусмотрен, но мы остановимся на заправках, где можно купить горячую еду и кофе. Рекомендую взять с собой воду и перекус
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 163 туристов
Я коренной житель этого Гродно, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
