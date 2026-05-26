На север Гродненской области - за архитектурными сокровищами

Увидеть великолепные костёлы, старинные усадьбы и единственный в Беларуси дом-крепость
Этот маршрут для тех, кто хочет сойти с проторенных троп и увидеть другую Беларусь.

Мы отправимся на север Гродненской области, вдоль литовской границы, к местам, которые редко попадают в путеводители.

Вы увидите жемчужины зодчества: от уютных деревянных храмов 18 века до брутальной архитектуры начала 20 столетия.
Описание экскурсии

Шедевры зодчества: мы посетим величественный неоготический костёл в Наче, классический храм в Заболоти и несколько деревянных костёлов, сохранивших дух старины. Каждый объект — это отдельная история о людях и эпохах.

Редкие артефакты: вы увидите единственный сохранившийся в стране дом-крепость Нонхартов и руины старинной часовни. Осмотрите колоритную усадьбу на самой границе и узнаете её тайны.

Атмосфера приграничных местечек: мы проедем через Радунь, Осова и Бенякони. Я покажу вам нетуристическую жизнь белорусской глубинки, где за каждым поворотом открывается живописный пейзаж или выразительные очертания старинной архитектуры.

Тайминг программы

9:00 — выезд из Гродно (заберу вас по удобному адресу)
10:10–14:30 — серия остановок: Новый Двор, Первомайск, Заболоть, Нача, Радунь и Осова (по 30 мин на локацию)
14:50 — остановка на обед в Вороново (40 мин)
15:50–18:30 — Больтиники (усадьба Путткамеров), Бенякони, Гайтюнишки (дом-крепость и часовня) и Конвелишки
21:00 — возвращение в Гродно

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Opel Zafira. Максимальное количество пассажиров — 4 взрослых + 2 ребёнка. Могу установить детское кресло или бустер по запросу
  • Важно: обязательно возьмите с собой паспорт, так как маршрут проходит через пограничную зону
  • Полноценный обед в кафе не предусмотрен, но мы остановимся на заправках, где можно купить горячую еду и кофе. Рекомендую взять с собой воду и перекус

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 163 туристов
Я коренной житель этого Гродно, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.

