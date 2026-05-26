Этот маршрут для тех, кто хочет сойти с проторенных троп и увидеть другую Беларусь. Мы отправимся на север Гродненской области, вдоль литовской границы, к местам, которые редко попадают в путеводители. Вы увидите жемчужины зодчества: от уютных деревянных храмов 18 века до брутальной архитектуры начала 20 столетия.

Описание экскурсии

Шедевры зодчества: мы посетим величественный неоготический костёл в Наче, классический храм в Заболоти и несколько деревянных костёлов, сохранивших дух старины. Каждый объект — это отдельная история о людях и эпохах.

Редкие артефакты: вы увидите единственный сохранившийся в стране дом-крепость Нонхартов и руины старинной часовни. Осмотрите колоритную усадьбу на самой границе и узнаете её тайны.

Атмосфера приграничных местечек: мы проедем через Радунь, Осова и Бенякони. Я покажу вам нетуристическую жизнь белорусской глубинки, где за каждым поворотом открывается живописный пейзаж или выразительные очертания старинной архитектуры.

Тайминг программы

9:00 — выезд из Гродно (заберу вас по удобному адресу)

10:10–14:30 — серия остановок: Новый Двор, Первомайск, Заболоть, Нача, Радунь и Осова (по 30 мин на локацию)

14:50 — остановка на обед в Вороново (40 мин)

15:50–18:30 — Больтиники (усадьба Путткамеров), Бенякони, Гайтюнишки (дом-крепость и часовня) и Конвелишки

21:00 — возвращение в Гродно

Организационные детали