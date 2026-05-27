Это не просто поездка в Лиду, а насыщенный маршрут с остановками в атмосферных и живописных местах. Помимо Лидского замка, вы увидите оборонительную церковь, старое католическое кладбище и другие «секретные» достопримечательности, куда редко заглядывают туристы.

Описание экскурсии

Храм-крепость в Мурованке

Мощная оборонительная церковь 16 века.

Деревянный костёл в Лиде

Редкий пример локальной католической архитектуры 20 века — уютный и колоритный храм 1930-х годов.

Лидский замок

Здесь вы погрузитесь в атмосферу далёкого прошлого, прогуляетесь по замку князя Гедимина и узнаете его историю.

Прогулка по Лиде

Посетим самые интересные святые места города — костёл Воздвижения Святого Креста и Михайловский собор.

Нетуристические уголки

Я покажу самобытные локации, которые редко попадают в стандартные маршруты. Некоторые из них — часовня Святой Варвары 1930-х годов на старом католическом кладбище в Лиде и невероятный неоготический костёл с алтарем-пещерой в Старых Василишках.

Дополнительная остановка по желанию:

музей «Лидский бровар» с экскурсией (по предварительному запросу, понедельник и вторник — выходные дни)

Вы узнаете:

чем уникальны белорусские замки и в чём секрет самобытной местной архитектуры

какие ключевые события здесь происходили

как менялся этот древний город сквозь века и каким он стал сегодня

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Гродно

10:00–10:40 — два старинных костёла в Василишках и Старых Василишках

11:00–11:30 — храм-крепость в Мурованке

12:30–14:00 — Лидский замок и окрестности

14:00–15:00 — обед

15:00–16:00 — прогулка по центру Лиды

16:10–17:00 — архитектура 1930-х: деревянный костёл, старое католическое кладбище и часовня Святой Варвары

18:30 — возвращение в Гродно

При добавлении к основному маршруту локации «музей Лидский бровар» общее время экскурсии увеличивается.

Организационные детали