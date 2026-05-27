Мои заказы

Один день в Лиде - из Гродно

Лидский замок, храм-крепость в Мурованке и впечатляющие нетуристические локации
Это не просто поездка в Лиду, а насыщенный маршрут с остановками в атмосферных и живописных местах.

Помимо Лидского замка, вы увидите оборонительную церковь, старое католическое кладбище и другие «секретные» достопримечательности, куда редко заглядывают туристы.
Один день в Лиде - из Гродно
Один день в Лиде - из Гродно
Один день в Лиде - из Гродно

Описание экскурсии

Храм-крепость в Мурованке

Мощная оборонительная церковь 16 века.

Деревянный костёл в Лиде

Редкий пример локальной католической архитектуры 20 века — уютный и колоритный храм 1930-х годов.

Лидский замок

Здесь вы погрузитесь в атмосферу далёкого прошлого, прогуляетесь по замку князя Гедимина и узнаете его историю.

Прогулка по Лиде

Посетим самые интересные святые места города — костёл Воздвижения Святого Креста и Михайловский собор.

Нетуристические уголки

Я покажу самобытные локации, которые редко попадают в стандартные маршруты. Некоторые из них — часовня Святой Варвары 1930-х годов на старом католическом кладбище в Лиде и невероятный неоготический костёл с алтарем-пещерой в Старых Василишках.

Дополнительная остановка по желанию:

  • музей «Лидский бровар» с экскурсией (по предварительному запросу, понедельник и вторник — выходные дни)

Вы узнаете:

  • чем уникальны белорусские замки и в чём секрет самобытной местной архитектуры
  • какие ключевые события здесь происходили
  • как менялся этот древний город сквозь века и каким он стал сегодня

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Гродно
10:00–10:40 — два старинных костёла в Василишках и Старых Василишках
11:00–11:30 — храм-крепость в Мурованке
12:30–14:00 — Лидский замок и окрестности
14:00–15:00 — обед
15:00–16:00 — прогулка по центру Лиды
16:10–17:00 — архитектура 1930-х: деревянный костёл, старое католическое кладбище и часовня Святой Варвары
18:30 — возвращение в Гродно

При добавлении к основному маршруту локации «музей Лидский бровар» общее время экскурсии увеличивается.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Opel Zafira (до 4 взрослых + 2 детей)
  • При необходимости предоставлю детские кресла или бустер
  • Входные билеты в Лидский замок:
    — взрослые — 15 бел. руб. (~395 ₽)
    — студенты — 11 бел. руб. (~290 ₽)
    — школьники — 8 бел. руб. (~210 ₽)
    — дети до 7 лет — бесплатно
  • Экскурсия по замку (по желанию) — 44 бел. руб. с группы (~1155 ₽)
  • Экскурсия в музей «Лидский бровар» — по предварительному запросу и при наличии мест
  • Обед оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 165 туристов
Я коренной житель этого Гродно, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.

Входит в следующие категории Гродно

Похожие экскурсии на «Один день в Лиде - из Гродно»

Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
Исследовать самые значимые исторические локации Лиды, Мурованки и Щучина
Начало: На улице Б. Троицкая
3 июн в 09:00
7 июн в 08:30
19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
На машине
5.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Церковь в Мурованке, дворец в Щучине, храмы в Рожанке и Василишках, музей Чеслава Немена за 1 день
5 июн в 09:00
6 июн в 09:00
15 300 ₽ за всё до 3 чел.
Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский - четыре стража Беларуси
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский - четыре стража Беларуси
Путешествие-трансфер из Гродно по четырём замкам Великого княжества Литовского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23 100 ₽ за всё до 4 чел.
Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке и Лидский бровар
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке и Лидский бровар
Лида, окрестности и пивоваренные традиции - трансфер из Гродно без гида
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гродно
-5%
до 31 мая
от 17 100 ₽ за экскурсию