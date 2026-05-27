Помимо Лидского замка, вы увидите оборонительную церковь, старое католическое кладбище и другие «секретные» достопримечательности, куда редко заглядывают туристы.
Описание экскурсии
Храм-крепость в Мурованке
Мощная оборонительная церковь 16 века.
Деревянный костёл в Лиде
Редкий пример локальной католической архитектуры 20 века — уютный и колоритный храм 1930-х годов.
Лидский замок
Здесь вы погрузитесь в атмосферу далёкого прошлого, прогуляетесь по замку князя Гедимина и узнаете его историю.
Прогулка по Лиде
Посетим самые интересные святые места города — костёл Воздвижения Святого Креста и Михайловский собор.
Нетуристические уголки
Я покажу самобытные локации, которые редко попадают в стандартные маршруты. Некоторые из них — часовня Святой Варвары 1930-х годов на старом католическом кладбище в Лиде и невероятный неоготический костёл с алтарем-пещерой в Старых Василишках.
Дополнительная остановка по желанию:
- музей «Лидский бровар» с экскурсией (по предварительному запросу, понедельник и вторник — выходные дни)
Вы узнаете:
- чем уникальны белорусские замки и в чём секрет самобытной местной архитектуры
- какие ключевые события здесь происходили
- как менялся этот древний город сквозь века и каким он стал сегодня
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Гродно
10:00–10:40 — два старинных костёла в Василишках и Старых Василишках
11:00–11:30 — храм-крепость в Мурованке
12:30–14:00 — Лидский замок и окрестности
14:00–15:00 — обед
15:00–16:00 — прогулка по центру Лиды
16:10–17:00 — архитектура 1930-х: деревянный костёл, старое католическое кладбище и часовня Святой Варвары
18:30 — возвращение в Гродно
При добавлении к основному маршруту локации «музей Лидский бровар» общее время экскурсии увеличивается.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Opel Zafira (до 4 взрослых + 2 детей)
- При необходимости предоставлю детские кресла или бустер
- Входные билеты в Лидский замок:
— взрослые — 15 бел. руб. (~395 ₽)
— студенты — 11 бел. руб. (~290 ₽)
— школьники — 8 бел. руб. (~210 ₽)
— дети до 7 лет — бесплатно
- Экскурсия по замку (по желанию) — 44 бел. руб. с группы (~1155 ₽)
- Экскурсия в музей «Лидский бровар» — по предварительному запросу и при наличии мест
- Обед оплачивается отдельно