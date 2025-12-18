Лидский, Новогрудский, Несвижский и Мирский - четыре стража Беларуси
Путешествие-трансфер из Гродно по четырём замкам Великого княжества Литовского
Маршрут этой программы объединяет замки, каждый из которых хранит память о временах Великого княжества Литовского.
Вы проедете от рыцарской Лиды до золотого Несвижа и увидите, где короновался первый и единственный король Литвы. Пройдёте по древним стенам и услышите о знаменитом роде Радзивиллов. При необходимости мы адаптируем программу по вашим интересам.
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания
Лидский замок — рыцарское сердце Великого княжества Литовского
Новогрудок — сердце коронованное. Здесь Миндовг принял корону
Несвижский замок — сердце золотое. Сокровищница и цитадель могущественного рода Радзивиллов
Мирский замок — сердце неприступное. Один из самых мощных оборонительных комплексов Восточной Европы, чьи стены столетиями противостояли захватчикам
Примерный тайминг: 7:50–9:00 — трансфер Гродно–Лида 9:00–10:15 — Лидский замок 10:15–10:55 — трансфер Лида–Новогрудок 10:55–11:10 — Новогрудский замок (осмотр руин) 11:10–12:30 — трансфер Новогрудок–Несвиж 12:30–15:30 — Несвижский замок и костёл Божьего Тела 15:30–16:00 — обед 16:00–16:30 — трансфер Несвиж–Мир 16:30–18:00 — Мирский замок 18:00–21:00 — трансфер Мир–Гродно
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле BMW 5 G30 бизнес-класса. По запросу установим кресло для ребёнка
После бронирования на сайте доплата за трансфер осуществляется на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки
С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительно на месте оплачиваются билеты в музеи, обед, услуги местных гидов или аудиогиды: — музей в Несвижском замке: взрослый — 18 бел. руб., школьный — 9 бел. руб. — музей в Мирском замке: взрослый — 20 бел. руб., школьники и студенты — 10 бел. руб. — Новогрудский замок: 1 бел. руб., дети до 7 лет — бесплатно — Лидский замок: взрослый — 12 бел. руб., школьники — 6 бел. руб., студенты — 9 бел. руб.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Гродно
Я родом из прекрасного города Гродно. За рулём с 2012 года, и для меня безопасность и комфорт пассажира — на первом месте. Именно поэтому езжу аккуратно, строго соблюдаю ПДД и не отвлекаюсь на разговоры во время движения. Всегда вежлив и точен.
Эти принципы полностью совпадают с миссией нашей команды: мы делаем каждую поездку максимально удобной и, что главное, безопасной.