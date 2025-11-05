Мои заказы

Экскурсии по набережной Гродно

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Гродно, цены от 1447 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Королевский город Гродно
Пешая
3 часа
358 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
«Борисоглебская церковь (Коложская) — на высоком берегу реки Неман вы увидите уникальный древний храм, не имеющий аналогов, и узнаете об особенностях гродненской архитектурной школы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
«Пройдём по Замковой улице от бывшей Рыночной площади к высоким берегам Нёмана, увидим Старый и Новый замки великих князей литовских и королей Речи Посполитой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Гродно в зеркале эпох
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Старый Гродно в утреннем свете
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Старый Гродно в утреннем свете
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: На Советской площади или Замковая 19
«Набережную Немана с утренними видами на реку и мосты»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Старый Гродно в утреннем свете
    Большая удача попасть к человеку, который знает и самое главное любит свое дело. Анастасия именно такая, ее любовь к своему
    читать дальше

    городу было слышно в каждом рассказе, в каждом предложении. Очень приятно, что человек не ограничивается сухими фразами и строго регламента времени, а старается показать больше, лучше. Что поесть, где поесть, что посетить, куда сходить, информация на любой вкус. В Гродно захотелось вернуться и основательно в нем погулять 😊

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Старый Гродно в утреннем свете
    Большая удача попасть к Нилу, который знает и самое главное любит свое дело. Анастасия именно такая, ее любовь к своему
    читать дальше

    городу было слышно в каждом рассказе, в каждом предложении. Очень приятно, что человек не ограничивается сухими фразами и строго регламента времени, а старается показать больше, лучше. Что поесть, где поесть, что посетить, куда сходить, информация на любой вкус. В Гродно захотелось вернуться и основательно в нем погулять 😊

  • N
    Natalia
    31 октября 2025
    Старый Гродно в утреннем свете
    Экскурсовод Анастасия понравилась, экскурсия очень насыщенная, рассказала и обошли буквально весь центр города. Ходили с наушником, что было очень удобно.
    читать дальше

    Группа небольшая.
    Не понравилось, что организатор долго отвечал на вопросы при бронировании, не смог подсказать, где завершается экскурсия (у нас был забронирован ресторан сразу после, надо было понимать, успеем ли), а также по др. организационным вопросам.

  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Старый Гродно в утреннем свете
    Сергей превосходный экскурсовод
    Умел захватить внимание
    Материал подан интересно, с юмором, запоминающееся
    Знания и причастность Сергей ко многим знаковым местам Гродно добавило и колорита и интереса к экскурсии
    3 часа пролетели незаметно

