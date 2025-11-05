Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
«Борисоглебская церковь (Коложская) — на высоком берегу реки Неман вы увидите уникальный древний храм, не имеющий аналогов, и узнаете об особенностях гродненской архитектурной школы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
«Пройдём по Замковой улице от бывшей Рыночной площади к высоким берегам Нёмана, увидим Старый и Новый замки великих князей литовских и королей Речи Посполитой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборСтарый Гродно в утреннем свете
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: На Советской площади или Замковая 19
«Набережную Немана с утренними видами на реку и мосты»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 ноября 2025Большая удача попасть к человеку, который знает и самое главное любит свое дело. Анастасия именно такая, ее любовь к своему
- NNatalia31 октября 2025Экскурсовод Анастасия понравилась, экскурсия очень насыщенная, рассказала и обошли буквально весь центр города. Ходили с наушником, что было очень удобно.
- ЕЕлена11 октября 2025Сергей превосходный экскурсовод
Умел захватить внимание
Материал подан интересно, с юмором, запоминающееся
Знания и причастность Сергей ко многим знаковым местам Гродно добавило и колорита и интереса к экскурсии
3 часа пролетели незаметно
