Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Гродно, цены от 5200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Гродно в зеркале эпох
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
«Здесь — мосты, речной вокзал, лестница любви, Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, пожарная каланча»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Пешая
2.5 часа
-
15%
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
«Рекомендую надеть тёплую удобную обувь и иметь при себе зонт — даже зимой»
Завтра в 14:00
6 сен в 10:00
5950 ₽7000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
На машине
5.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Отдохните от городской суеты, отправившись в белорусские деревни. Откройте для себя историю и архитектуру Мурованки, Василишек и Желудка
«Мы поедем в тихую деревню Мурованка, где расположена церковь-крепость Рождества Богородицы 16 века»
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    10 августа 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Отличный экскурсовод. Все четко и понятно. Очень рекомендую Жанну.
  • А
    Алексей
    26 июля 2025
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Экскурсия понравилась, рекомендуем! Правда, немного разочаровал Щучин - возможно, его перехвалили в отзывах и ожидали НЕЧТО, а оказался просто милы городок! Зато костелы в окрестностях Гродно - красота! Наталья просто влюбила нас в природу и архитектуру окрестностей Гродно!
  • О
    Оксана
    16 июля 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Жанна провела познавательную экскурсию, за три часа обошли практически все самое интересное и нужное для посещения в городе. На следующий
    читать дальше

    день воспользовались советами Жанны о том, где хорошие дешевые драники, лучшие 2 кофейни, отличный бизнес ланч, а также поднялись на крышу на смотровую, посетили синагогу и прошлись еще по тем местам, которые проходили на экскурсии. Без Жанны наше посещение Гродно было бы не таким ярким и насыщенным. Благодарим и однозначно советуем.

  • М
    Мария
    16 июня 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Экскурсию проводил Эдуард. Очень содержательно, интересно и разнопланово. Эдуарда будем рекомендовать друзьям, как замечательного экскурсовода и приятного человека.
    Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, Эдуард🙏
  • О
    Олег
    6 июня 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Экскурсия была великолепная! Очень рекомендую всем 👍 Жанна очень хорошо знает город, его историю, его самые интересные места, рассказывает с огоньком, и зажигает любовью к своему городу!
  • Е
    Евгений
    6 мая 2025
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Экскурсия очень понравилась. Хотя погода в начале дня не располагала к поездкам, шел проливной дождь, мы все же решились и
    читать дальше

    отправились в наше путешествие. И как только мы прибыли на первую точку нашего маршрута, погода начала налаживаться. Наталья прекрасный рассказчик, все объясняет понятным языком не только нам взрослым, но и младшему поколению. Мне по нраву поездки именно по такой Белоруссии,маленькие городки, деревеньки. Посетили все, что задумали. Везде получили массу приятных впечатлений от архитектуры и истории данного края. Всем рекомендую!!!

  • Р
    Рустем
    4 мая 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Очень интересный город, Жанна отлично знает историю и любит свой город.
    Экскурсия очень продолжительная, требующая много ходить.
  • К
    Константин
    13 апреля 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Отличная экскурсия, полностью соответствует своему названию. Весенняя погода праздничный день добавили впечатление и краски в рассказ экскурсовода. Спасибо Жанне, которая 3,5 часа заполнила наше путешествие по Беларуси в Гродно.
  • A
    Aleksandr
    25 марта 2025
    Гродно в зеркале эпох
    Интересно, позитивно!
  • С
    Светлана
    11 июля 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Супер город!!!! Отличный гид! 🔥🔥🔥 Наталья подсказала, как спланировать день для группы. Огромное ей спасибо❤️💯💯💯 за экскурс по Гродно, кукольный
    читать дальше

    театр, прогулку по Августовскому каналу! Такой насыщенный день😇😇😇, столько эмоций и впечатлений!!! 😇😇😇❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
    Все в восторге!!! Обязательно приедем еще не один раз в этот красивый город!

  • М
    Маргарита
    2 мая 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
    читать дальше

    интересными людьми, - всё это оставило незабываемые впечатления от поездки! В этом маршруте чувствуются любовь и нежность к своей земле и людям, живущим на ней! Это так глубоко трогает! Это заставляет посмотреть на Беларусь другими глазами!

  • С
    Саня
    31 января 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
  • М
    Михаил
    31 августа 2023
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Наталья - настоящий знаток Гродно, истории города, его людей, архитектуры, обычаев, знаковых мест, кухни, т. е. всего, что делает место особенным. Вернемся обязательно и - вместе с Натальей - продолжим изучение жемчужин Беларуси!
  • С
    Светлана
    29 августа 2023
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Получили большое удовольствие от экскурсии, организованной Натальей. Каждое из посещенных мест оставило глубокое впечатление. Это касается не только интереснейших обьектов,
    читать дальше

    но и встреченных по пути людей - директора музея Чеслава Немана, великолепного рассказчика и обаятельного человека, ксендза, смотрителя костела и др. Большое спасибо.

  • Т
    Татьяна
    25 июля 2023
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Великолепная экскурсия. Наталья - замечательный кскурсовод!!!
    Очень хочется повторить.
  • А
    Александр
    26 мая 2023
    Путешествие по живописным окрестностям Гродно
    Хорошая экскурсия. Наталья показала нам то, что сам никогда не увидишь и не поймешь. Милую, замечательную "одноэтажную" Беларусь. Спасибо!

