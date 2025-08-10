Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
«Здесь — мосты, речной вокзал, лестница любви, Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, пожарная каланча»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
«Рекомендую надеть тёплую удобную обувь и иметь при себе зонт — даже зимой»
Завтра в 14:00
6 сен в 10:00
5950 ₽
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по живописным окрестностям Гродно
Отдохните от городской суеты, отправившись в белорусские деревни. Откройте для себя историю и архитектуру Мурованки, Василишек и Желудка
«Мы поедем в тихую деревню Мурованка, где расположена церковь-крепость Рождества Богородицы 16 века»
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей10 августа 2025Отличный экскурсовод. Все четко и понятно. Очень рекомендую Жанну.
- ААлексей26 июля 2025Экскурсия понравилась, рекомендуем! Правда, немного разочаровал Щучин - возможно, его перехвалили в отзывах и ожидали НЕЧТО, а оказался просто милы городок! Зато костелы в окрестностях Гродно - красота! Наталья просто влюбила нас в природу и архитектуру окрестностей Гродно!
- ООксана16 июля 2025Жанна провела познавательную экскурсию, за три часа обошли практически все самое интересное и нужное для посещения в городе. На следующий
- ММария16 июня 2025Экскурсию проводил Эдуард. Очень содержательно, интересно и разнопланово. Эдуарда будем рекомендовать друзьям, как замечательного экскурсовода и приятного человека.
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, Эдуард🙏
- ООлег6 июня 2025Экскурсия была великолепная! Очень рекомендую всем 👍 Жанна очень хорошо знает город, его историю, его самые интересные места, рассказывает с огоньком, и зажигает любовью к своему городу!
- ЕЕвгений6 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Хотя погода в начале дня не располагала к поездкам, шел проливной дождь, мы все же решились и
- РРустем4 мая 2025Очень интересный город, Жанна отлично знает историю и любит свой город.
Экскурсия очень продолжительная, требующая много ходить.
- ККонстантин13 апреля 2025Отличная экскурсия, полностью соответствует своему названию. Весенняя погода праздничный день добавили впечатление и краски в рассказ экскурсовода. Спасибо Жанне, которая 3,5 часа заполнила наше путешествие по Беларуси в Гродно.
- AAleksandr25 марта 2025Интересно, позитивно!
- ССветлана11 июля 2024Супер город!!!! Отличный гид! 🔥🔥🔥 Наталья подсказала, как спланировать день для группы. Огромное ей спасибо❤️💯💯💯 за экскурс по Гродно, кукольный
- ММаргарита2 мая 2024Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и
- ССаня31 января 2024Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.
- ММихаил31 августа 2023Наталья - настоящий знаток Гродно, истории города, его людей, архитектуры, обычаев, знаковых мест, кухни, т. е. всего, что делает место особенным. Вернемся обязательно и - вместе с Натальей - продолжим изучение жемчужин Беларуси!
- ССветлана29 августа 2023Получили большое удовольствие от экскурсии, организованной Натальей. Каждое из посещенных мест оставило глубокое впечатление. Это касается не только интереснейших обьектов,
- ТТатьяна25 июля 2023Великолепная экскурсия. Наталья - замечательный кскурсовод!!!
Очень хочется повторить.
- ААлександр26 мая 2023Хорошая экскурсия. Наталья показала нам то, что сам никогда не увидишь и не поймешь. Милую, замечательную "одноэтажную" Беларусь. Спасибо!
