С Сергей Гродно в зеркале эпох Отличный экскурсовод. Все четко и понятно. Очень рекомендую Жанну.

А Алексей Путешествие по живописным окрестностям Гродно Экскурсия понравилась, рекомендуем! Правда, немного разочаровал Щучин - возможно, его перехвалили в отзывах и ожидали НЕЧТО, а оказался просто милы городок! Зато костелы в окрестностях Гродно - красота! Наталья просто влюбила нас в природу и архитектуру окрестностей Гродно!

О Оксана Гродно в зеркале эпох читать дальше день воспользовались советами Жанны о том, где хорошие дешевые драники, лучшие 2 кофейни, отличный бизнес ланч, а также поднялись на крышу на смотровую, посетили синагогу и прошлись еще по тем местам, которые проходили на экскурсии. Без Жанны наше посещение Гродно было бы не таким ярким и насыщенным. Благодарим и однозначно советуем. Жанна провела познавательную экскурсию, за три часа обошли практически все самое интересное и нужное для посещения в городе. На следующий

М Мария Гродно в зеркале эпох Экскурсию проводил Эдуард. Очень содержательно, интересно и разнопланово. Эдуарда будем рекомендовать друзьям, как замечательного экскурсовода и приятного человека.

Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, Эдуард🙏

О Олег Гродно в зеркале эпох Экскурсия была великолепная! Очень рекомендую всем 👍 Жанна очень хорошо знает город, его историю, его самые интересные места, рассказывает с огоньком, и зажигает любовью к своему городу!

Е Евгений Путешествие по живописным окрестностям Гродно читать дальше отправились в наше путешествие. И как только мы прибыли на первую точку нашего маршрута, погода начала налаживаться. Наталья прекрасный рассказчик, все объясняет понятным языком не только нам взрослым, но и младшему поколению. Мне по нраву поездки именно по такой Белоруссии,маленькие городки, деревеньки. Посетили все, что задумали. Везде получили массу приятных впечатлений от архитектуры и истории данного края. Всем рекомендую!!! Экскурсия очень понравилась. Хотя погода в начале дня не располагала к поездкам, шел проливной дождь, мы все же решились и

Р Рустем Гродно в зеркале эпох Очень интересный город, Жанна отлично знает историю и любит свой город.

Экскурсия очень продолжительная, требующая много ходить.

К Константин Гродно в зеркале эпох Отличная экскурсия, полностью соответствует своему названию. Весенняя погода праздничный день добавили впечатление и краски в рассказ экскурсовода. Спасибо Жанне, которая 3,5 часа заполнила наше путешествие по Беларуси в Гродно.

A Aleksandr Гродно в зеркале эпох Интересно, позитивно!

С Светлана Путешествие по живописным окрестностям Гродно читать дальше театр, прогулку по Августовскому каналу! Такой насыщенный день😇😇😇, столько эмоций и впечатлений!!! 😇😇😇❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Все в восторге!!! Обязательно приедем еще не один раз в этот красивый город! Супер город!!!! Отличный гид! 🔥🔥🔥 Наталья подсказала, как спланировать день для группы. Огромное ей спасибо❤️💯💯💯 за экскурс по Гродно, кукольный

М Маргарита Путешествие по живописным окрестностям Гродно читать дальше интересными людьми, - всё это оставило незабываемые впечатления от поездки! В этом маршруте чувствуются любовь и нежность к своей земле и людям, живущим на ней! Это так глубоко трогает! Это заставляет посмотреть на Беларусь другими глазами! Я очень благодарна Наталье за чудесную поездку по Гродненской области! Великолепные весенние пейзажи, теплое солнце, знакомство с милыми городками и

С Саня Путешествие по живописным окрестностям Гродно Не попали в музей Чеслава Немена. Не все объекты достаточно интересные. Но если есть свободный день, то рекомендуем все же съездить.

М Михаил Путешествие по живописным окрестностям Гродно Наталья - настоящий знаток Гродно, истории города, его людей, архитектуры, обычаев, знаковых мест, кухни, т. е. всего, что делает место особенным. Вернемся обязательно и - вместе с Натальей - продолжим изучение жемчужин Беларуси!

С Светлана Путешествие по живописным окрестностям Гродно читать дальше но и встреченных по пути людей - директора музея Чеслава Немана, великолепного рассказчика и обаятельного человека, ксендза, смотрителя костела и др. Большое спасибо. Получили большое удовольствие от экскурсии, организованной Натальей. Каждое из посещенных мест оставило глубокое впечатление. Это касается не только интереснейших обьектов,

Т Татьяна Путешествие по живописным окрестностям Гродно Великолепная экскурсия. Наталья - замечательный кскурсовод!!!

Очень хочется повторить.