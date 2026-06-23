Главная цель нашего путешествия — два ярких дворцово-парковых комплекса: руины дворца Сапег и дворец Пусловских.
А по дороге мы заглянем в небольшие города и деревни, где сохранились уникальные архитектурные памятники и где нечасто бывают путешественники.
Вы исследуете культурное наследие Беларуси — от лаконичных деревянных храмов до роскошных дворцов и усадеб.
А по дороге мы заглянем в небольшие города и деревни, где сохранились уникальные архитектурные памятники и где нечасто бывают путешественники.
Вы исследуете культурное наследие Беларуси — от лаконичных деревянных храмов до роскошных дворцов и усадеб.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- руины дворца Сапег — белорусский Версаль. В 18 веке здесь находился впечатляющий своими масштабами и роскошью дворцовый комплекс, один из крупнейших на территории современной Беларуси. А сегодня это живописные руины, которые кропотливо восстанавливают
- дворец Пусловских в Коссово — эффектный неоготический замок 19 века, не так давно он открыл свои двери после длительной реставрации. Мы прогуляемся по великолепному усадебному парку, посетим экспозицию, рассказывающую историю этого места, и увидим впечатляющие интерьеры
- костёл 18 века в Лунно, тесно связанный с «королевской эпохой» Беларуси
- деревянный костёл 18 века в Волпе. Если нам повезёт оказаться внутри — увидим старинный деревянный алтарь начала 17 века
- белоснежный костёл 19 века в Волковыске
- костёл в Ружанах с многовековой историей и необычной архитектурой
- неоготический католический храм 19 века в Коссово
Вы узнаете:
- как определять разные стили и эпохи на примере белорусской архитектуры
- чем местная архитектурная школа отличается от европейского и русского зодчества тех же эпох
- как проходит долгий и кропотливый процесс реконструкции старинных дворцов
- кем были владельцы имений и чем они прославились
Примерный тайминг
9:00 — отправление из Гродно
10:00–10:30 — Лунно
10:50–11:20 — Волпа
12:00–14:00 — Волковыск. Осмотр достопримечательностей и обед в кафе
15:00–16:30 — посещение дворца и костёла в Ружанах
17:00–18:30 — посещение дворца и костёла в Коссово
20:30 — возвращение в Гродно
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Opel Zafira 2013 года (максимальное количество пассажиров — 4 взрослых + 2 ребенка). Можно установить детское автокресло или бустер
- На маршруте предусмотрен полноценный обед в кафе, но стоит взять с собой воду и небольшой перекус
- Промежуточные пункты путешествия можно корректировать по вашему желанию
Дополнительные расходы
- Музей «Дворец Пусловских» в Коссово: взрослый билет — 17 бел. руб. (453 ₽), пенсионеры — 14 бел. руб. (373 ₽), школьники и студенты — 9 бел. руб. (240 ₽), дети до 6 лет — бесплатно. Экскурсия с гидом (по предварительной договорённости) — 25 бел. руб. (666 ₽) с группы
- Музей «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег»: взрослый билет — 7 бел. руб. (186 ₽), пенсионеры — 6 бел. руб. (160 ₽), школьники и студенты — 5 бел. руб. (133 ₽), дети дошкольного возраста — бесплатно. Экскурсия с гидом (по предварительной договорённости) — 20 бел. руб. (533 ₽) с группы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 251 туриста
Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кажется, за эту поездку мы увидели полстраны) Сергей всё отлично организовал и спланировал. Экскурсия была познавательной👍🏻 Из неожиданностей было то, что в будни почти все церкви оказались закрыты((Но зато в той, что открыта, Сергей даже смог получить разрешение посмотреть старинный орган.
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Ездили на экскурсию с Сергеем во время путешествия по Беларуси компанией из трех пенсионерок. Экскурсия очень понравилась: комфортная атмосфера, доброжелательный, квалифицированный гид, все четко по расписанию. Увидели все, что было
Сергей
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой развёрнутый и тёплый отзыв! Мне очень приятно, что путешествие вам понравилось и что вы отметили именно те моменты, которые я старался сделать особенными. Был рад провести экскурсию для вашей компании.
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Очень понравилась экскурсия! Кроме Ружан и Коссово Сергей показал нам глубинку Беларуси. Этакие запрятанные чудеса, которые сам скорее всего не увидишь. Безумно благодарна!
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв и высокую оценку! Мне очень приятно, что вам понравилась эта экскурсия. Призжайте снова!
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