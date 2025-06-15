Погружение в историю Гродно без скучных дат. Театрализованная экскурсия с элементами квеста и анимации для всей семьи. Легенды оживают
Театрализованная экскурсия «Тайны Города» в Гродно предлагает уникальный формат погружения в историю.
Участники надевают мантии и с помощью специального оборудования исследуют городские легенды, которые веками хранились в архивах. Программа включает элементы анимации и квеста, что делает её увлекательной для всех возрастов.
Профессиональная команда сопровождает на протяжении всего маршрута, обеспечивая максимальное погружение в атмосферу прошлого
Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Тайны Города», которая открывает новые горизонты для любителей истории и приключений. Это первый в Беларуси театрализованный сити-тур, в котором элементы анимации переплетаются с капелькой магии, создавая незабываемую атмосферу.
Уникальный подход к истории
Забудьте о скучных датах и привычных фактах! На этой экскурсии вы не просто услышите о прошлом Гродно, но и станете его частью. Легенды, которые хранились в архивах веками, оживут перед вами, позволяя взглянуть на знакомые улицы с совершенно новой стороны.
Погружение в атмосферу
Каждый участник экскурсии получает специальную мантию, что добавляет элемент таинственности и волшебства. Вы сможете не только слушать, но и активно участвовать в создании истории, проходя через увлекательный квест.
Что вас ждет?
Театрализованные представления, которые перенесут вас в прошлое.
Легенды и тайны, о которых вы не слышали ранее.
Увлекательные задания, которые сделают экскурсию интерактивной.
Не упустите возможность узнать больше о Гродно и его загадках. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где каждый шаг будет наполнен магией и историей!
Экскурсия может начаться в промежутке от 20:00 до 00:00. Точное время обсуждайте в переписке с гидом
Памятный знак на месте, где раньше была Фара Витовта
Старый и Новый замки
Территория Бригитского монастыря
Что включено
Экскурсионное сопровождение с атрибутикой квеста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно, Лестница любви
Завершение: Дом Связи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может начаться в промежутке от 20:00 до 00:00. Точное время обсуждайте в переписке с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
Добрый волшебный вечер
Остаток оплачивается наличными на месте в белорусских рублях
Информация о точном времени и месте начала экскурсии будет отправлена вам за сутки до нашей волшебной встречи
До скорой волшебной весточки
Если у вас возникли какие-то вопросы, свяжитесь с нами по телефону +375292802122
Экскурсия может начаться в промежутке от 21:00 до 00:00. Точное время обсуждайте в переписке с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Арина
15 июн 2025
Отличная экскурсия. Всем очень понравилось. Все очень хорошо организовано, продуманно, ребята молодцы! Желаю им развиваться в этом направлении, успехов!
Б
Брагина
19 мая 2025
Отличная экскурсия! Полный восторг. Ребята-организаторы-прекрасные,талантливые,креативные!Эмоции зашкаливают. Все интересно,местами неожиданно. А главное,однозначно с Любовью к Гродно! Успехов и новых ярких идей! С благодарностью из Мурманска.
А
Анна
6 мая 2025
Отличная экскурсия, даже целый театр под открытым небом. Были с ребенком, она в восторге. Очень интересно и зрелищно. В конце интересный сюрприз. Обязательно сходите, получите только положительные эмоции
М
Марина
4 мая 2025
Очень атмосферно! Никогда не участвовали в подобном мероприятии. Все тщательно продумано, информативно и интересно.
Е
Екатерина
11 апр 2025
Прекрасная атмосферная экскурсия- представление! Заботливые сопровождающие, множество интереснейших фактов, пусть где-то и легенд, но создаёт чудесное погружение в разные эпохи. Уделено внимание и трагическим страницам истории, очень полезно детям. Прекрасный квест в конце экскурсии. Очень вкусное угощение! Спасибо! Очень рекомендую к посещению!
Т
Татьяна
23 мар 2025
В
Виктория
19 янв 2025
все очень понравилось. прям очень погружает как в сказку
Н
Наталья
6 янв 2025
Экскурсия очень необычная, на такой не была ранее. Я прям погрузилась целиком в эти легенды из прошлого и не замечала ничего вокруг, периодически мы останавливались и смотрели костюмированные представления. Квест в конце экскурсии тоже достаточно интересный, он проходил в помещении, где можно согреться и подумать над головоломками.