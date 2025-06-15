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Тайны города Гродно

Погружение в историю Гродно без скучных дат. Театрализованная экскурсия с элементами квеста и анимации для всей семьи. Легенды оживают
Театрализованная экскурсия «Тайны Города» в Гродно предлагает уникальный формат погружения в историю.

Участники надевают мантии и с помощью специального оборудования исследуют городские легенды, которые веками хранились в архивах. Программа включает элементы анимации и квеста, что делает её увлекательной для всех возрастов.

Профессиональная команда сопровождает на протяжении всего маршрута, обеспечивая максимальное погружение в атмосферу прошлого
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Театрализованная форма
  • 🗝 Легенды из архивов
  • 🔍 Увлекательный квест
  • 👥 Профессиональная команда
  • 🎧 Аудиоформат экскурсии
Тайны города Гродно
Тайны города Гродно
Тайны города Гродно
Ближайшие даты:
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Время начала: 21:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Гродно

Описание экскурсии

Тайны, легенды и секреты Гродно

Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Тайны Города», которая открывает новые горизонты для любителей истории и приключений. Это первый в Беларуси театрализованный сити-тур, в котором элементы анимации переплетаются с капелькой магии, создавая незабываемую атмосферу.

Уникальный подход к истории

Забудьте о скучных датах и привычных фактах! На этой экскурсии вы не просто услышите о прошлом Гродно, но и станете его частью. Легенды, которые хранились в архивах веками, оживут перед вами, позволяя взглянуть на знакомые улицы с совершенно новой стороны.

Погружение в атмосферу

Каждый участник экскурсии получает специальную мантию, что добавляет элемент таинственности и волшебства. Вы сможете не только слушать, но и активно участвовать в создании истории, проходя через увлекательный квест.

Что вас ждет?

  • Театрализованные представления, которые перенесут вас в прошлое.
  • Легенды и тайны, о которых вы не слышали ранее.
  • Увлекательные задания, которые сделают экскурсию интерактивной.

Не упустите возможность узнать больше о Гродно и его загадках. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где каждый шаг будет наполнен магией и историей!

Экскурсия может начаться в промежутке от 20:00 до 00:00. Точное время обсуждайте в переписке с гидом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пожарная каланча
  • Гродненское гетто
  • Памятный знак на месте, где раньше была Фара Витовта
  • Старый и Новый замки
  • Территория Бригитского монастыря
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение с атрибутикой квеста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно, Лестница любви
Завершение: Дом Связи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может начаться в промежутке от 20:00 до 00:00. Точное время обсуждайте в переписке с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Добрый волшебный вечер
  • Остаток оплачивается наличными на месте в белорусских рублях
  • Информация о точном времени и месте начала экскурсии будет отправлена вам за сутки до нашей волшебной встречи
  • До скорой волшебной весточки
  • Если у вас возникли какие-то вопросы, свяжитесь с нами по телефону +375292802122
  • Экскурсия может начаться в промежутке от 21:00 до 00:00. Точное время обсуждайте в переписке с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
15 июн 2025
Отличная экскурсия. Всем очень понравилось. Все очень хорошо организовано, продуманно, ребята молодцы! Желаю им развиваться в этом направлении, успехов!
Б
19 мая 2025
Отличная экскурсия! Полный восторг. Ребята-организаторы-прекрасные,талантливые,креативные!Эмоции зашкаливают. Все интересно,местами неожиданно. А главное,однозначно с Любовью к Гродно! Успехов и новых ярких идей! С благодарностью из Мурманска.
А
6 мая 2025
Отличная экскурсия, даже целый театр под открытым небом. Были с ребенком, она в восторге. Очень интересно и зрелищно. В конце интересный сюрприз. Обязательно сходите, получите только положительные эмоции
М
4 мая 2025
Очень атмосферно! Никогда не участвовали в подобном мероприятии.
Все тщательно продумано, информативно и интересно.
Е
11 апр 2025
Прекрасная атмосферная экскурсия- представление! Заботливые сопровождающие, множество интереснейших фактов, пусть где-то и легенд, но создаёт чудесное погружение в разные эпохи. Уделено внимание и трагическим страницам истории, очень полезно детям. Прекрасный квест в конце экскурсии. Очень вкусное угощение!
Спасибо! Очень рекомендую к посещению!
Т
23 мар 2025
В
19 янв 2025
все очень понравилось. прям очень погружает как в сказку
Н
6 янв 2025
Экскурсия очень необычная, на такой не была ранее. Я прям погрузилась целиком в эти легенды из прошлого и не замечала ничего вокруг, периодически мы останавливались и смотрели костюмированные представления. Квест в конце экскурсии тоже достаточно интересный, он проходил в помещении, где можно согреться и подумать над головоломками.
Д
25 дек 2024

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