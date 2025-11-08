О Ольга Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души!

М Мария Потрясающая экскурсия и суперпрофессиональный гид! Если хотите провести незабываемый вечер в уютном Гродно, заглянуть в потайные дворики, старинные здания, пройтись по волшебным улочкам и попробовать самые вкусные эклеры в Гродно, вам однозначно нужно найти время для этой экскурсии. Получился незабываемая интеллектуальная прогулка по самым знаковым и даже секретным местам Гродно! Всячески рекомендую!

Юрченко Спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно!

О Ольга Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!

О Олег Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏