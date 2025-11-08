Приглашаю познакомиться с невидимой днём красотой древнего Гродно — той, что раскрывается после заката, словно ночной цветок.
Вместе мы понаблюдаем, как вечер превращает город в пространство загадок, огней и необычных ракурсов.
Мы пройдём по улочкам Городницы, прогуляемся по Советской и поднимемся на Замковую гору, чтобы насладиться эффектной панорамой.
Описание экскурсии
Во время прогулки по историческому центру вы:
- пройдёте по архитектурной линии Старого города, освещённой вечерними огнями.
- увидите необычные ракурсы и кадры, недоступные днём.
- получите интересные исторические факты без обилия дат и сложных терминов.
- посетите любимые места фотографов и попробуете поймать лучшие виды на закат.
- узнаете, где подают самый знаменитый вечерний кофе.
Перед вами откроются топовые фотолокации, среди которых:
- район Городница.
- Театр кукол.
- дом вице-администратора.
- старый корпус университета.
- Кривая офицына.
- парк Э. Жиллибера.
- пешеходная улица Советская.
- Замковая гора и Старый замок.
Организационные детали
- Маршрут не вполне приспособлен для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также родителей с колясками.
- По ходу экскурсии предусмотрена кофепауза. Напитки и десерты в стоимость не входят.
- Подъём на смотровую, когда она открыта, оплачивается отдельно — 3 бел. руб. со взрослого.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1665 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1029 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 ноя 2025
Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души!
М
Мария
23 окт 2025
Потрясающая экскурсия и суперпрофессиональный гид! Если хотите провести незабываемый вечер в уютном Гродно, заглянуть в потайные дворики, старинные здания, пройтись по волшебным улочкам и попробовать самые вкусные эклеры в Гродно, вам однозначно нужно найти время для этой экскурсии. Получился незабываемая интеллектуальная прогулка по самым знаковым и даже секретным местам Гродно! Всячески рекомендую!
Юрченко
19 окт 2025
Спасибо Андрею за экскурсию! Было очень интересно!
О
Ольга
18 окт 2025
Наш гид украсил вечер в старинном городе содержательнейшей экскурсией. Обрушил на нас несколько пластов истории Гродно, очаровал закатом и вечерними огнями, видом с высоты крыш и романтическими двориками старинного города. Отлично мы провели вечер! Спасибо!
О
Олег
19 сен 2025
Замечательный экскурсовод, интересная подача, всё было с душой! Всем советую! 👍🙏
Екатерина
15 сен 2025
Замечательная экскурсия, уникальная возможность полюбоваться на город без толп туристов - днем так не получится! Андрея интересно слушать, информация легко воспринимается, так что экскурсия не утомляет, а наоборот!
Входит в следующие категории Гродно
