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успели увидеть все главные локации Гродно. Игорь интересный собеседник, с удовольствием отвечал на все наши вопросы. Хочу всем порекомендовать, особенно в зимний период, эту экскурсию, так как формат автомобильно-пешеходный не дает замерзнуть))) Благодаря Игорю влюбились в этот красивый город! Желаем Игорю удачи и много благодарных экскурсантов!!!