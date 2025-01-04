3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
«Я расскажу городские легенды далёкого прошлого и совсем свежие»
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
6500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
Завтра в 08:00
3 фев в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Исследовать район, с которым была связана надежда на спасение Речи Посполитой
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 18:00
1400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 января 2025Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод! Очень интересная, живая подача материала, узнали много исторических фактов, легенд. Три часа пролетели незаметно, хотя
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Гродно в феврале 2025
Сейчас в Гродно в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Гродно в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году