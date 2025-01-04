Откройте для себя мифы и легенды Гродно с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Гродно, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
«Я расскажу городские легенды далёкого прошлого и совсем свежие»
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
6500 за всё до 4 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
Завтра в 08:00
3 фев в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Исследовать район, с которым была связана надежда на спасение Речи Посполитой
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 18:00
1400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 января 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод! Очень интересная, живая подача материала, узнали много исторических фактов, легенд. Три часа пролетели незаметно, хотя
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    успели увидеть все главные локации Гродно. Игорь интересный собеседник, с удовольствием отвечал на все наши вопросы. Хочу всем порекомендовать, особенно в зимний период, эту экскурсию, так как формат автомобильно-пешеходный не дает замерзнуть))) Благодаря Игорю влюбились в этот красивый город! Желаем Игорю удачи и много благодарных экскурсантов!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Мифы и легенды»

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  1. Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
  2. Из Гродно - к романтичным белорусским замкам (на вашем или арендованном транспорте)
  3. Городница в Гродно: легенды и истории из жизни
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в феврале 2025
Сейчас в Гродно в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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