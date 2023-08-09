Групповая экскурсия на БелАЗ: Путешествие из Минска к гигантам промышленности
Вы посетите предприятие, где выпускают самые большие в мире карьерные самосвалы! А также сможете подняться в кабину самого БелАЗа 75710 и проехать пассажиром в грузовике-монстре.
Нас ждут заводские цеха и музей истории БелаЗА, где вы проследите 70-летнюю историю легендарного предприятия от первой снегоуборочной машины до гигантского самосвала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса
Нас ждут заводские цеха и музей истории БелаЗА, где вы проследите 70-летнюю историю легендарного предприятия от первой снегоуборочной машины до гигантского самосвала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса
Ближайшие даты:
9
авг
авг
11
авг
авг
18
авг
авг
24
авг
авг
Что вас ожидает:
- Завод БелАЗ
- Музей истории БелАЗ
- Сборочные цеха предприятия
- Техника на выставочной площадке
- Проспект Независимости
- Национальная библиотека Беларуси
- Площадь Победы
- Мемориальный комплекс «Курган Славы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время переезда из Минска в Жодино (именно в этом городе находится завод БелАЗ), вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет сопровождаться красивыми пейзажами, наполненными белорусским колоритом.
- БелАЗ является одним из крупнейших в мире заводов, по производству карьерных самосвалов. Первым делом на предприятии мы с вами совершим экскурсию по музею завода и познакомимся историей БелАЗа.
Затем нас ждёт переезд к выставочной площадке. Да-да, именно переезд: по территории предприятия мы будем передвигаться на автобусе, так как его площадь равна 100 футбольным полям. На выставочной площадке мы увидим самый настоящие карьерные самосвалы и другую технику завода, на которую можно взобраться, потрогать и сделать невероятные фото под рассказ экскурсовода. Так же на этой площадке нас будет ждать самая большая машина в мире — БелАЗ 75711, грузоподъёмностью 450 тонн!
После выставочной площадки мы посетим сборочный цех в котором собирают эти огромные самосвалы. Вся экскурсия будет сопровождаться рассказами экскурсовода, который готов ответить на любые ваши вопросы.
В конце экскурсии каждый турист получит памятный сувенир.
Далее нас ждёт посещение сувенирного магазина и переезд обратно в Минск.
Кому подойдет экскурсия:
Экскурсия на БелАз интересна детям и взрослым, мужчинам и женщинам. Она настолько увлекательная, что вы останетесь под большим впечатлением и с полной уверенностью сможете сказать, что «знаете всё о БелАЗе».
Экскурсия проводится в следующие дни: среда, пятница
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание.
- Сопровождение аттестованным экскурсоводом по всему маршруту.
- Входные билеты + экскурсия по предприятию
- Что не входит
- Катание на БелАЗе оплачивается отдельно в кассе предприятия. Стоимость — 75 BYN или 120 BYN
- В зависимости от того
- Какая машина предоставляется для проката
- Место начала и завершения?
- Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия проводится в следующие дни: среда, пятницаЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 10 минут до начала экскурсии.
- Оплата производится на руки гиду перед началом экскурсии. Наличными белорусскими рублями или по карте МИР
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Групповые
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Выездные
Похожие туры из Минска
Групповая
4 часа
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Узнать о создании машин-гигантов и сделать эффектные фото с этими символами Беларуси
на площади Свободы
Завтра
10 авг
12 авг
13 авг
2 355₽ за человека
Групповая
4.5 часа
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
на ж/д вокзале Минска
12 авг
19 авг
26 авг
29 авг
2 300₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
на площади Свободы
13 авг
20 авг
27 авг
3 сен
2 825₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии