БелАЗ - бренд Беларуси. Экскурсия из Минска

Групповая экскурсия на БелАЗ: Путешествие из Минска к гигантам промышленности

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы посетите предприятие, где выпускают самые большие в мире карьерные самосвалы! А также сможете подняться в кабину самого БелАЗа 75710 и проехать пассажиром в грузовике-монстре.

Нас ждут заводские цеха и музей истории БелаЗА, где вы проследите 70-летнюю историю легендарного предприятия от первой снегоуборочной машины до гигантского самосвала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса
БелАЗ - бренд Беларуси. Экскурсия из Минска
БелАЗ - бренд Беларуси. Экскурсия из Минска
БелАЗ - бренд Беларуси. Экскурсия из Минска
БелАЗ - бренд Беларуси. Экскурсия из Минска
Ближайшие даты:
9
авг
11
авг
18
авг
24
авг

Что вас ожидает:

  • Завод БелАЗ
  • Музей истории БелАЗ
  • Сборочные цеха предприятия
  • Техника на выставочной площадке
  • Проспект Независимости
  • Национальная библиотека Беларуси
  • Площадь Победы
  • Мемориальный комплекс «Курган Славы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время переезда из Минска в Жодино (именно в этом городе находится завод БелАЗ), вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет сопровождаться красивыми пейзажами, наполненными белорусским колоритом.
  • БелАЗ является одним из крупнейших в мире заводов, по производству карьерных самосвалов. Первым делом на предприятии мы с вами совершим экскурсию по музею завода и познакомимся историей БелАЗа.
Затем нас ждёт переезд к выставочной площадке. Да-да, именно переезд: по территории предприятия мы будем передвигаться на автобусе, так как его площадь равна 100 футбольным полям. На выставочной площадке мы увидим самый настоящие карьерные самосвалы и другую технику завода, на которую можно взобраться, потрогать и сделать невероятные фото под рассказ экскурсовода. Так же на этой площадке нас будет ждать самая большая машина в мире — БелАЗ 75711, грузоподъёмностью 450 тонн!
После выставочной площадки мы посетим сборочный цех в котором собирают эти огромные самосвалы. Вся экскурсия будет сопровождаться рассказами экскурсовода, который готов ответить на любые ваши вопросы.
В конце экскурсии каждый турист получит памятный сувенир.
Далее нас ждёт посещение сувенирного магазина и переезд обратно в Минск.

Кому подойдет экскурсия:

Экскурсия на БелАз интересна детям и взрослым, мужчинам и женщинам. Она настолько увлекательная, что вы останетесь под большим впечатлением и с полной уверенностью сможете сказать, что «знаете всё о БелАЗе».

Экскурсия проводится в следующие дни: среда, пятница

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание.
  • Сопровождение аттестованным экскурсоводом по всему маршруту.
  • Входные билеты + экскурсия по предприятию
Что не входит
  • Катание на БелАЗе оплачивается отдельно в кассе предприятия. Стоимость — 75 BYN или 120 BYN
  • В зависимости от того
  • Какая машина предоставляется для проката
Место начала и завершения?
Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в следующие дни: среда, пятница
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 10 минут до начала экскурсии.
  • Оплата производится на руки гиду перед началом экскурсии. Наличными белорусскими рублями или по карте МИР
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

Групповые
Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Выездные

Похожие туры из Минска

Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Узнать о создании машин-гигантов и сделать эффектные фото с этими символами Беларуси
на площади Свободы
Завтра
10 авг
12 авг
13 авг
2 355 за человека
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
19 отзывов
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
на ж/д вокзале Минска
12 авг
19 авг
26 авг
29 авг
2 300 за человека
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
на площади Свободы
13 авг
20 авг
27 авг
3 сен
2 825 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ