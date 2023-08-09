Что вас ожидает:

Во время переезда из Минска в Жодино (именно в этом городе находится завод БелАЗ), вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет сопровождаться красивыми пейзажами, наполненными белорусским колоритом.

БелАЗ является одним из крупнейших в мире заводов, по производству карьерных самосвалов. Первым делом на предприятии мы с вами совершим экскурсию по музею завода и познакомимся историей БелАЗа.

Затем нас ждёт переезд к выставочной площадке. Да-да, именно переезд: по территории предприятия мы будем передвигаться на автобусе, так как его площадь равна 100 футбольным полям. На выставочной площадке мы увидим самый настоящие карьерные самосвалы и другую технику завода, на которую можно взобраться, потрогать и сделать невероятные фото под рассказ экскурсовода. Так же на этой площадке нас будет ждать самая большая машина в мире — БелАЗ 75711, грузоподъёмностью 450 тонн!

После выставочной площадки мы посетим сборочный цех в котором собирают эти огромные самосвалы. Вся экскурсия будет сопровождаться рассказами экскурсовода, который готов ответить на любые ваши вопросы.

В конце экскурсии каждый турист получит памятный сувенир.

Далее нас ждёт посещение сувенирного магазина и переезд обратно в Минск.

Кому подойдет экскурсия:

Экскурсия на БелАз интересна детям и взрослым, мужчинам и женщинам. Она настолько увлекательная, что вы останетесь под большим впечатлением и с полной уверенностью сможете сказать, что «знаете всё о БелАЗе».