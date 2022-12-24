Сбор группы. Переезд Минск - Залесье (103 км).

В Залесье экскурсантов ожидает Дворцово-парковый ансамбль - памятник архитектуры XVIII века, где в настоящее время размещен литературный музей автора известной музыки польского гимна «Ещё Польша не погибла», знаменитого полонеза "Прощание с Родиной" и других классических музыкальных шедевров - Михаила Клеофаса Огинского.

Переезд Залесье - Сморгонь (13 км).

В Сморгони, на том месте, где Вы увидите каменный костел Св. Архистратига Михаила, находился деревянный костел, заложенный в 1503 году. Именно с этой даты начинается письменная история Сморгони. С 1947 года костел был закрыт и использовался под склад и магазин. После реставрации в 70-х годах ХХ столетия в памятнике разместился выставочный зал. И наконец, в 1990 году бывший собор вновь стал действующим костелом, который посвящен предводителю небесного воинства. Таким образом, за 400 с лишним лет здание успело послужить и кальвинистам, и католикам, и православным, и воинствующим атеистам.

По желанию группы обед может быть организован в одном из кафе города Сморгони или на сельской усадьбе. В летнее время возможен пикник на свежем воздухе.

Переезд Сморгонь - Солы (15 км).

Далее дорога идёт в Солы. Вы увидите один из самых красивых и необычных костелов Беларуси - костел Божией Матери Ружанцовой в Солах, построенный в стиле модерн. Костел пережил много разрушений на своем веку, восстанавливался из пепла и снова принимал на себя удары. На сегодняшний день - это памятник архитектуры первой половины XX века, действующий костел, который притягивает верующих христиан со всех уголков страны.

Переезд Солы - Островец (21 км).

В интерьерах костела Космы и Домиана в Островце хранятся ценные иконы XVIII-XIX вв., которые можно будет не только увидеть, но и прикоснуться. Храм был возведен еще в конце XVII века из глины на месте древнего костела и монастыря доминиканцев.

Переезд Островец - Гервяты (20 км).

В Гервятах Вы сможете посетить Троицкий костел - памятник архитектуры конца XIX - начала XX вв. Костел поражает своей величественностью, масштабностью, внешней и внутренней отделкой, неповторимостью и ухоженностью прилегающей территории, среди можжевеловых насаждений и газонов которой размещены скульптуры апостолов.

Окончание экскурсии. Переезд Гервяты - Минск (137 км).