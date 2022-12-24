Белорусская мо­за­йка

Автобусная групповая экскурсия по маршруту Минск-Залесье-Сморгонь-Солы-Островец-Гервяты-Минск

Автобусная групповая экскурсия по маршруту Минск-Залесье-Сморгонь-Солы-Островец-Гервяты-Минск.
Белорусская мо­за­йка
Белорусская мо­за­йка
Белорусская мо­за­йка
Белорусская мо­за­йка
Белорусская мо­за­йка
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Усадьба Огинских
  • Сморгонский костел Святого Михаила Архангела
  • Костел Девы Марии Ружанцовой в Солах
  • Костел Космы и Домиана в Островце
  • Гервятский Троицкий костел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сбор группы. Переезд Минск - Залесье (103 км).
В Залесье экскурсантов ожидает Дворцово-парковый ансамбль - памятник архитектуры XVIII века, где в настоящее время размещен литературный музей автора известной музыки польского гимна «Ещё Польша не погибла», знаменитого полонеза "Прощание с Родиной" и других классических музыкальных шедевров - Михаила Клеофаса Огинского.
Переезд Залесье - Сморгонь (13 км).
В Сморгони, на том месте, где Вы увидите каменный костел Св. Архистратига Михаила, находился деревянный костел, заложенный в 1503 году. Именно с этой даты начинается письменная история Сморгони. С 1947 года костел был закрыт и использовался под склад и магазин. После реставрации в 70-х годах ХХ столетия в памятнике разместился выставочный зал. И наконец, в 1990 году бывший собор вновь стал действующим костелом, который посвящен предводителю небесного воинства. Таким образом, за 400 с лишним лет здание успело послужить и кальвинистам, и католикам, и православным, и воинствующим атеистам.
По желанию группы обед может быть организован в одном из кафе города Сморгони или на сельской усадьбе. В летнее время возможен пикник на свежем воздухе.
Переезд Сморгонь - Солы (15 км).
Далее дорога идёт в Солы. Вы увидите один из самых красивых и необычных костелов Беларуси - костел Божией Матери Ружанцовой в Солах, построенный в стиле модерн. Костел пережил много разрушений на своем веку, восстанавливался из пепла и снова принимал на себя удары. На сегодняшний день - это памятник архитектуры первой половины XX века, действующий костел, который притягивает верующих христиан со всех уголков страны.
Переезд Солы - Островец (21 км).
В интерьерах костела Космы и Домиана в Островце хранятся ценные иконы XVIII-XIX вв., которые можно будет не только увидеть, но и прикоснуться. Храм был возведен еще в конце XVII века из глины на месте древнего костела и монастыря доминиканцев.
Переезд Островец - Гервяты (20 км).
В Гервятах Вы сможете посетить Троицкий костел - памятник архитектуры конца XIX - начала XX вв. Костел поражает своей величественностью, масштабностью, внешней и внутренней отделкой, неповторимостью и ухоженностью прилегающей территории, среди можжевеловых насаждений и газонов которой размещены скульптуры апостолов.
Окончание экскурсии. Переезд Гервяты - Минск (137 км).

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты по программе
  • Питание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная 5, ЖД вокзал, центральный эскалатор
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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