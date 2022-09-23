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Описание
Что вас ожидает
Рядовой Николай прибыл!
Повествование пойдет от лица рядового Азовского пехотного полка — коим я на самом деле и являюсь: в этом чине я состою в одноименном клубе реконструкторов. Проживаю в местах, где проходила знаменитая битва, и потому глубоко погружен в контекст. Бывал и в реконструированных битвах: в Смоленске, Малоярославце, при Бородино и Тарутино, а также Польше, Германии и Франции. Участвую и в Колодиевских научных чтениях, на которые обсудить события 1812 года съезжаются историки из разных. А посему поделюсь с вами сведениями уникальными и достоверными.
История «из первых уст»
Мы отправимся к местам, где отступала французская армия. Побываем у брода Студенка-Брили, где переправлялись французы и решалась судьба Наполеона. Здесь сохранилась часть предмостных укреплений тех времен. Навестим почти все 11 памятников в окрестностях, посвященных войне 1812 года. А на обед можем заехать в бивак, расположенный в тематически оформленном комплексе.
Вы услышите и французскую версию событий, и русскую — и достоверную!
Поговорим и о персонажах той войны: о Кутузове, Чичагове и Витгенштейне, о генерале Жан-Батисте Эбле, о маршале «Дуршлаге» и, конечно, о самом Бонапарте.
А еще я поделюсь сюжетом о кладе Наполеона: «золотых» телегах с трофеями из разграбленной Москвы, утерянных в районе хутора Занивки. Обсудим, куда пропали сокровища и как искали тележки, упавшие с мостов при переправе.
Переносной музей и интерактив
Информации довольно много, и чтобы слушатели не устали, я сопровождаю рассказ демонстрацией артефактов:
Только по одной форме — последней красивой солдатской форме — можно провести целую экскурсию! Вы в деталях рассмотрите мое обмундирование, узнаете, что означал каждый элемент и почему воевать шли в белых рейтузах.
Вы узнаете некоторые приемы с саблей, поймете, почему штык молодец, и даже попробуете пальнуть из мушкета (холостыми, конечно!).
Я покажу мою коллекцию предметов 1812 года: монеты, патроны, пули, картечь и даже ядра!
Также с собой у меня переносной Музей сельского быта: старые ухваты, толкуны, грабли и другие предметы из повседневной жизни тех времен.
А еще я прочту вам на белорусском стихи собственного сочинения и спою песни, посвященные теме экскурсии.
Маршрут экскурсии
Минск — Борисов — Студенка — Зембинские гати — Брилевское поле — Хутор Занивки — Минск (около 220 км)
Организационные детали
Трансфер из Минска и входит в стоимость. Экскурсию также можно провести на вашем транспорте, итоговая цена составит 130€; в этом случае мы встретимся у Борисова.
Отдельно оплачивается питание (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Минске, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Минске
Здравия желаю! Разрешите представиться — Николай. Лицензированный гид, а также член клуба военно-исторической реконструкции «Азовский пехотный полк» 1812 г. Участвую в реконструкциях по Наполеонике в России, Беларуси и Европе. Живу в деревне Брили (Минская область): именно здесь в 1812 и проходила знаменитая битва при Березине. Живу историей, люблю достопримечательности родной земли, всегда рад поделиться знаниями — зачастую уникальными, почти архивными, но обязательно достоверными и весьма любопытными.