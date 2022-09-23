На этой экскурсии вы побываете у знаменитой переправы и взглянете на события Отечественной войны глазами ее участника. Я предстану перед вами в аутентичной форме, с оружием, созданным по образцу тех времен, с целым сундуком артефактов и предметов старинного быта. И поделюсь архивной информацией, собираемой много лет: кто победил на Березине, кто и как отличился в сражении и где же искать клад Наполеона?

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Описание

Что вас ожидает

Рядовой Николай прибыл!

Повествование пойдет от лица рядового Азовского пехотного полка — коим я на самом деле и являюсь: в этом чине я состою в одноименном клубе реконструкторов. Проживаю в местах, где проходила знаменитая битва, и потому глубоко погружен в контекст. Бывал и в реконструированных битвах: в Смоленске, Малоярославце, при Бородино и Тарутино, а также Польше, Германии и Франции. Участвую и в Колодиевских научных чтениях, на которые обсудить события 1812 года съезжаются историки из разных. А посему поделюсь с вами сведениями уникальными и достоверными.

История «из первых уст»

Мы отправимся к местам, где отступала французская армия. Побываем у брода Студенка-Брили, где переправлялись французы и решалась судьба Наполеона. Здесь сохранилась часть предмостных укреплений тех времен. Навестим почти все 11 памятников в окрестностях, посвященных войне 1812 года. А на обед можем заехать в бивак, расположенный в тематически оформленном комплексе.

Вы услышите и французскую версию событий, и русскую — и достоверную!

Поговорим и о персонажах той войны: о Кутузове, Чичагове и Витгенштейне, о генерале Жан-Батисте Эбле, о маршале «Дуршлаге» и, конечно, о самом Бонапарте.

А еще я поделюсь сюжетом о кладе Наполеона: «золотых» телегах с трофеями из разграбленной Москвы, утерянных в районе хутора Занивки. Обсудим, куда пропали сокровища и как искали тележки, упавшие с мостов при переправе.

Переносной музей и интерактив

Информации довольно много, и чтобы слушатели не устали, я сопровождаю рассказ демонстрацией артефактов:

Только по одной форме — последней красивой солдатской форме — можно провести целую экскурсию! Вы в деталях рассмотрите мое обмундирование, узнаете, что означал каждый элемент и почему воевать шли в белых рейтузах.

Вы узнаете некоторые приемы с саблей, поймете, почему штык молодец, и даже попробуете пальнуть из мушкета (холостыми, конечно!).

Я покажу мою коллекцию предметов 1812 года: монеты, патроны, пули, картечь и даже ядра!

Также с собой у меня переносной Музей сельского быта: старые ухваты, толкуны, грабли и другие предметы из повседневной жизни тех времен.

А еще я прочту вам на белорусском стихи собственного сочинения и спою песни, посвященные теме экскурсии.

Маршрут экскурсии

Минск — Борисов — Студенка — Зембинские гати — Брилевское поле — Хутор Занивки — Минск (около 220 км)

Организационные детали