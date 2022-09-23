Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором

Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории

На этой экскурсии вы побываете у знаменитой переправы и взглянете на события Отечественной войны глазами ее участника.

Я предстану перед вами в аутентичной форме, с оружием, созданным по образцу тех времен, с целым сундуком артефактов и предметов старинного быта.

И поделюсь архивной информацией, собираемой много лет: кто победил на Березине, кто и как отличился в сражении и где же искать клад Наполеона?
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Березино: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
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Описание

Что вас ожидает

Рядовой Николай прибыл!

Повествование пойдет от лица рядового Азовского пехотного полка — коим я на самом деле и являюсь: в этом чине я состою в одноименном клубе реконструкторов. Проживаю в местах, где проходила знаменитая битва, и потому глубоко погружен в контекст. Бывал и в реконструированных битвах: в Смоленске, Малоярославце, при Бородино и Тарутино, а также Польше, Германии и Франции. Участвую и в Колодиевских научных чтениях, на которые обсудить события 1812 года съезжаются историки из разных. А посему поделюсь с вами сведениями уникальными и достоверными.

История «из первых уст»

Мы отправимся к местам, где отступала французская армия. Побываем у брода Студенка-Брили, где переправлялись французы и решалась судьба Наполеона. Здесь сохранилась часть предмостных укреплений тех времен. Навестим почти все 11 памятников в окрестностях, посвященных войне 1812 года. А на обед можем заехать в бивак, расположенный в тематически оформленном комплексе.

  • Вы услышите и французскую версию событий, и русскую — и достоверную!
  • Поговорим и о персонажах той войны: о Кутузове, Чичагове и Витгенштейне, о генерале Жан-Батисте Эбле, о маршале «Дуршлаге» и, конечно, о самом Бонапарте.
  • А еще я поделюсь сюжетом о кладе Наполеона: «золотых» телегах с трофеями из разграбленной Москвы, утерянных в районе хутора Занивки. Обсудим, куда пропали сокровища и как искали тележки, упавшие с мостов при переправе.

Переносной музей и интерактив

Информации довольно много, и чтобы слушатели не устали, я сопровождаю рассказ демонстрацией артефактов:

  • Только по одной форме — последней красивой солдатской форме — можно провести целую экскурсию! Вы в деталях рассмотрите мое обмундирование, узнаете, что означал каждый элемент и почему воевать шли в белых рейтузах.
  • Вы узнаете некоторые приемы с саблей, поймете, почему штык молодец, и даже попробуете пальнуть из мушкета (холостыми, конечно!).
  • Я покажу мою коллекцию предметов 1812 года: монеты, патроны, пули, картечь и даже ядра!
  • Также с собой у меня переносной Музей сельского быта: старые ухваты, толкуны, грабли и другие предметы из повседневной жизни тех времен.
  • А еще я прочту вам на белорусском стихи собственного сочинения и спою песни, посвященные теме экскурсии.

Маршрут экскурсии

Минск — Борисов — Студенка — Зембинские гати — Брилевское поле — Хутор Занивки — Минск (около 220 км)

Организационные детали

  • Трансфер из Минска и входит в стоимость. Экскурсию также можно провести на вашем транспорте, итоговая цена составит 130€; в этом случае мы встретимся у Борисова.
  • Отдельно оплачивается питание (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Минске, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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