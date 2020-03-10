119 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел.

Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами.

Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов.

После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Независимости
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У этой экскурсии119 отзывов
4.98
Привет, Минск!
Привет, Минск!

Что вас ожидает?

Вглубь столетий Минска
Вы посетите площадь Независимости, центральную и самую большую площадь столицы, и посмотрите на город сквозь призму времени. Красный костёл поможет прочувствовать трагизм судьбы его создателей, желтые домики в стиле «модерн» расскажут о безвозвратно утерянном, история Дома правительства убедит, что нет предела человеческим возможностям. А еще вы сверите часы на площади, узнаете секреты главной почты и познакомитесь с настоящим зодчим. Далее пройдетесь по пешеходным улицам, Комсомольской и Революционной, и заглянете в пару интересных двориков. Я покажу вам банкирскую контору Лурье, здание КГБ, первый городской театр и другие знаковые достопримечательности исторического центра.

Столица сегодня!
Минск — динамичный город, я живу в его ритме и помогу погрузиться в него с головой. Вы узнаете, как минчане проводят свободное время, какие занимательные события происходили здесь сотни лет назад и что происходит сейчас. А главное — если вам действительно понравится новый друг по имени «Минск», я расскажу, где «прячутся» нетуристические места города. Вы получите массу полезных рекомендаций: что еще посмотреть, где побывать, что и где попробовать из еды и алкоголя, какой театр выбрать и куда сходить вечером. Я расскажу все, что нужно знать о городе для комфортного пребывания в нем. После экскурсии вы перейдете с Минском на «ты»!

Организационные детали

Если вы не готовы ходить пешком или хотите увидеть больше за то же время, экскурсия может быть проведена в автомобильно-пешеходном формате. Стоимость легкового автомобиля (1-3 чел) — 40 евро. Если вас больше, стоимость оговаривается в зависимости от необходимого транспорта.

Привет, Минск!
Привет, Минск!
Привет, Минск!
Привет, Минск!
Привет, Минск!
Привет, Минск!
Привет, Минск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Независимости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Я много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. На моих экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Я гарантирую дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.
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119 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Юлия-великолепный экскурсовод. Мы прогулялись по центру Минска, также по нашей просьбе немного отклонились от маршрута и при этом все запланированное успели посмотреть. Подача информации у Юлии не скучная, она смогла заинтересовать всех из нашей компании, такое-большая редкость. Однозначно рекомендуем!
6 марта 2020
Юлия не смогла сама провести экскурсию, о чем предупредила заранее, предложила замечательную коллегу - Екатерину. Экскурсия была очень интересная, абсолютно не утомительная, вышла за рамки обозначенных 2х часов,много гуляли по городу, узнали очень много интересных подробностей об Минске. Нам ооочень понравилось! Спасибо большое:)
10 февраля 2020
Все прошло отлично, легко и интересно! Рекомендуем!
5 февраля 2020
хорошо!
2 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Узнали и про историю старого Минска, и про советскую эпоху, и про жизнь современных минчан. Юлия - замечательный гид с яркой, живой речью. Экскурсия нисколько не занудная, любителями академических знаний тоже будет интересно. Однозначно рекомендую!
1 февраля 2020
Спасибо Юле за проведённую экскурсию. Все очень понравилось. Отлично провели время, а что важно с пользой
Алексей
14 января 2020
Большое спасибо нашему гиду Юлии за великолепную экскурсию по Минску!!! Она преподносит информацию доступно и исчерпывающе.Знания о столице Беларуси утроились!
Очень понравилось мне и моему сыну(15 л),рекомендуем!
11 января 2020
Однозначно рекомендую Юлию всем желающим познакомиться с Минском.
10 января 2020
Замечательный гид
8 января 2020
Юлия - отличный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела и, что гораздо важнее, человек, искренне увлеченный тем, чем занимается) Три часа пролетели незаметно! Особенно хочется отметить прекрасно составленный маршрут: совершаешь увлекательнейшее путешествие во времени, знакомясь с Минском разных эпох!
Ещё 109 отзывов

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