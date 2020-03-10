119 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает?

Вглубь столетий Минска

Вы посетите площадь Независимости, центральную и самую большую площадь столицы, и посмотрите на город сквозь призму времени. Красный костёл поможет прочувствовать трагизм судьбы его создателей, желтые домики в стиле «модерн» расскажут о безвозвратно утерянном, история Дома правительства убедит, что нет предела человеческим возможностям. А еще вы сверите часы на площади, узнаете секреты главной почты и познакомитесь с настоящим зодчим. Далее пройдетесь по пешеходным улицам, Комсомольской и Революционной, и заглянете в пару интересных двориков. Я покажу вам банкирскую контору Лурье, здание КГБ, первый городской театр и другие знаковые достопримечательности исторического центра.

Столица сегодня!

Минск — динамичный город, я живу в его ритме и помогу погрузиться в него с головой. Вы узнаете, как минчане проводят свободное время, какие занимательные события происходили здесь сотни лет назад и что происходит сейчас. А главное — если вам действительно понравится новый друг по имени «Минск», я расскажу, где «прячутся» нетуристические места города. Вы получите массу полезных рекомендаций: что еще посмотреть, где побывать, что и где попробовать из еды и алкоголя, какой театр выбрать и куда сходить вечером. Я расскажу все, что нужно знать о городе для комфортного пребывания в нем. После экскурсии вы перейдете с Минском на «ты»!