В Минске сохранились уголки, где по-прежнему живёт история и дух давно ушедших эпох.
Экскурсия предлагает прогуляться по трём улицам, судьбы которых тесно переплетены с прошлым всей страны.
Не уходя далеко от современной
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические здания и их судьбы
- 🔍 Секретные места, известные старожилам
- 🕰️ Погружение в атмосферу старины
- 🏙️ Прогулка по знаковым улицам
- 📜 Узнайте легенды и истории города
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Площадь Независимости
- Красный костёл
- Дом правительства
- Гостиница Минск
- Главпочтамт
- Русский драматический театр
- Пищаловский замок
- Площадь Свободы
- Ратуша
- Торговые ряды
- Гостиный двор
- Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии
- Свято-Духов кафедральный собор
Описание экскурсии
Мы начнём экскурсию на площади Независимости и завершим прогулку на площади Свободы. Вас ждут:
- Площадь Независимости: Красный костёл, Дом правительства, гостиница «Минск» — символы города и его власти
- Улица Володарского: Главпочтамт, Русский драматический театр, Пищаловский замок — исторические здания с богатой судьбой
- Улица Городской Вал: здание пожарного депо — памятник прошлых столетий
- Улица Интернациональная, Комсомольская и Революционная — каждая со своими особыми историями и архитектурой
- Площадь Свободы: Ратуша, Торговые ряды, Гостиный двор, Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии и Свято-Духов кафедральный собор — сердце Старого города с его религиозным и торговым центром
Чем удивит вас Минск
- Вы увидите один из главных символов Минска и узнаете, как он стал ориентиром для гостей столицы
- Рассмотрите историю элитной гостиницы БССР и события, которые в ней происходили
- Пройдёте по бывшей Тюремной улице и познакомитесь с двумя зданиями, пережившими более века, но имевшими разную судьбу
- Услышите о самом большом кладе, найденном в СССР, и где он был спрятан
- Разберётесь в истории названий улиц и почитаете старинные газетные объявления
- Заглянете в уютные дворики, чтобы прочувствовать атмосферу губернского Минска на одной из самых респектабельных улиц
- Послушаете историю основания города, которому скоро исполнится 1000 лет
Организационные детали
- Остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии
- По согласованию место встречи можно изменить
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 37 туристов
Итак, меня зовут Татьяна. Живу в Минске. Закончила МГПУ им. М. Танка по специальности: история и англ. яз. Лицензированный экскурсовод. Опыт работы гидом-экскурсоводом с 2009 года. Люблю свой город и знаю его историю. С удовольствием прогуляюсь с вами по Минску, расскажу об истории нашего города и покажу его достопримечательности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
21 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. У нас была не столько экскурсия, сколько приятная прогулка по городу в кругу друзей. Посмеялись, пошутили, узнали многое о Минске, погуляли по улицам города
Е
Евдокия
27 июн 2025
Спасибо большое Татьяне - было очень интересно узнать новое о городе и пройти необычным маршрутом!
