Другой Минск: улицы, дворы, переулки

Погрузитесь в атмосферу старого Минска, прогуливаясь по его историческим улицам и дворикам. Откройте для себя скрытые уголки и узнайте их истории
В Минске сохранились уголки, где по-прежнему живёт история и дух давно ушедших эпох.

Экскурсия предлагает прогуляться по трём улицам, судьбы которых тесно переплетены с прошлым всей страны.

Не уходя далеко от современной
площади Свободы, можно отыскать секретные места, известные лишь старожилам, и составить портрет исторического центра Минска.

Площадь Независимости, улицы Володарского и Городской Вал, а также площадь Свободы откроют свои тайны и расскажут о прошлом

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические здания и их судьбы
  • 🔍 Секретные места, известные старожилам
  • 🕰️ Погружение в атмосферу старины
  • 🏙️ Прогулка по знаковым улицам
  • 📜 Узнайте легенды и истории города
Другой Минск: улицы, дворы, переулки© Татьяна
Другой Минск: улицы, дворы, переулки© Татьяна
Другой Минск: улицы, дворы, переулки© Татьяна
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Площадь Независимости
  • Красный костёл
  • Дом правительства
  • Гостиница Минск
  • Главпочтамт
  • Русский драматический театр
  • Пищаловский замок
  • Площадь Свободы
  • Ратуша
  • Торговые ряды
  • Гостиный двор
  • Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии
  • Свято-Духов кафедральный собор

Описание экскурсии

Мы начнём экскурсию на площади Независимости и завершим прогулку на площади Свободы. Вас ждут:

  • Площадь Независимости: Красный костёл, Дом правительства, гостиница «Минск» — символы города и его власти
  • Улица Володарского: Главпочтамт, Русский драматический театр, Пищаловский замок — исторические здания с богатой судьбой
  • Улица Городской Вал: здание пожарного депо — памятник прошлых столетий
  • Улица Интернациональная, Комсомольская и Революционная — каждая со своими особыми историями и архитектурой
  • Площадь Свободы: Ратуша, Торговые ряды, Гостиный двор, Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии и Свято-Духов кафедральный собор — сердце Старого города с его религиозным и торговым центром

Чем удивит вас Минск

  • Вы увидите один из главных символов Минска и узнаете, как он стал ориентиром для гостей столицы
  • Рассмотрите историю элитной гостиницы БССР и события, которые в ней происходили
  • Пройдёте по бывшей Тюремной улице и познакомитесь с двумя зданиями, пережившими более века, но имевшими разную судьбу
  • Услышите о самом большом кладе, найденном в СССР, и где он был спрятан
  • Разберётесь в истории названий улиц и почитаете старинные газетные объявления
  • Заглянете в уютные дворики, чтобы прочувствовать атмосферу губернского Минска на одной из самых респектабельных улиц
  • Послушаете историю основания города, которому скоро исполнится 1000 лет

Организационные детали

  • Остаток — наличными гиду в белорусских рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии
  • По согласованию место встречи можно изменить

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 37 туристов
Итак, меня зовут Татьяна. Живу в Минске. Закончила МГПУ им. М. Танка по специальности: история и англ. яз. Лицензированный экскурсовод. Опыт работы гидом-экскурсоводом с 2009 года. Люблю свой город и знаю его историю. С удовольствием прогуляюсь с вами по Минску, расскажу об истории нашего города и покажу его достопримечательности.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
21 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. У нас была не столько экскурсия, сколько приятная прогулка по городу в кругу друзей. Посмеялись, пошутили, узнали многое о Минске, погуляли по улицам города
и зашли во дворы, которые сами и не заметили бы Татьяна нашла подход к старшей дочке (подростку), они вели беседы о еде, литературе и истории, причем не только Минска.
Мы почти не делали фотографии, так как не хотелось тратить время на пустую съемку. Хотелось, как можно больше узнать о городе.

Е
Евдокия
27 июн 2025
Спасибо большое Татьяне - было очень интересно узнать новое о городе и пройти необычным маршрутом!

Входит в следующие категории Минска

