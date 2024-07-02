В этом путешествии вы увидите старинный православный монастырь, а также место, которое наши старцы называли Третьим Афоном. Попробуете разгадать загадки нашего храма-крепости в Сынковичах.
Когда он появился? Почему он выглядит как крепость? Я помогу отыскать ответы на эти и другие вопросы и раскрою значение духовных центров, притягивающих к себе людей из разных стран.
Когда он появился? Почему он выглядит как крепость? Я помогу отыскать ответы на эти и другие вопросы и раскрою значение духовных центров, притягивающих к себе людей из разных стран.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Город Слоним — наши «Полесские Афины», где когда-то находился театр Казимира Огинского.
- Жировичский ставропигиальный мужской монастырь, история которого начинается с обретения нерукотворной иконы Богоматери в 1470 году.
- Русаково — женский монастырь Амвросия Оптинского, где изготавливают лечебные мази.
- Храм-крепость в Сынковичах 14 века с очень трогательной историей и исцеляющей иконой Богоматери Всецарица.
Вы узнаете:
- как пришло христианство на белорусские земли.
- где стоял известный театр Казимира Огинского.
- чем примечательна нерукотворная икона Богоматери 15 века.
- о чём рассказывают надписи 14 века на стенах храма.
Организационные детали
- Поездка проходит на 3-4-местном седане комфорт-класса.
- Экскурсию возможно провести для большего количества человек с доплатой за транспорт (минивэн, микроавтобус).
- Входные билеты в музеи и услуги экскурсовода в музее оплачиваются дополнительно.
- Пожертвования в храмах принимаются наличными белорусскими рублями.
- В монастыре есть требования к одежде (не шорты, не короткие юбки, плечи не оголены). При необходимости у входа можно взять платки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 387 туристов
Я люблю Беларусь, её культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями. Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего. Мы будем говорить языком учёных и поэзии, легенд и гипотез. Как поётся в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!Задать вопрос
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