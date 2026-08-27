Приглашаем узнать исторические особенности христианства на земле Беларуси.
Вы побываете в бывшем средневековом монастыре, исследуете подземные ходы и закрытый двор-колодец с приятным садом. Познакомитесь со святынями, древними и чудотворными иконами. А ещё ощутите особый дух и внутреннее спокойствие, находясь в столетиями намоленных стенах.
Вы побываете в бывшем средневековом монастыре, исследуете подземные ходы и закрытый двор-колодец с приятным садом. Познакомитесь со святынями, древними и чудотворными иконами. А ещё ощутите особый дух и внутреннее спокойствие, находясь в столетиями намоленных стенах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Свято-Духов кафедральный собор — двухбашенную базилику середины 17 века в стиле Виленского барокко
- икону Божьей Матери Минской — самую древнюю чудотворную икону белорусской земли, обретённую в 1500 году
- бывший монастырский корпус ордена бернардинцев с подземными переходами и закрытым двором-колодцем
- подземную крипту, которая была некогда пересыльной тюрьмой
И узнаете:
- почему исторический центр старого города имеет средневековую европейскую архитектуру, а православные соборы и церкви выглядят как западные костёлы
- какие особенности есть у христианства в Беларуси
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я минчанка, православная христианка и сертифицированный гид. Мой путь в профессии неразрывно связан с христианскими конфессиями. Образование в Минском Духовном училище помогло мне осознать тесную связь между историей белорусских земель и
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Свято-Духов собор - преемник монастырского Средневековья»
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовные места Беларуси: Жировичский монастырь и церковь в Сынковичах
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей и храмов, где каждая деталь хранит свою историю и загадку
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
от 29 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Минска: от древности до наших дней
Побывать в главных церквях города и узнать историю развития религии на белорусской земле
18 сен в 15:30
19 сен в 08:00
от 13 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Паломническая поездка из Минска: Жировичский монастырь + церковь в Сынковичах + святые источники
Посетить духовные центры, помолиться чудотворным иконам и окунуться в купель
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бернардинцы, иезуиты и масоны - загадки старого Минска
Осмотреть храмы и монастыри знаменитых монашеских орденов и узнать об их судьбе в Беларуси
Начало: У Свято-Духова кафедрального собора
29 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от 8200 ₽ за всё до 6 чел.
от 1000 ₽ за человека