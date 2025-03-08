13 часов
Групповая
Паломническое путешествие из Минска с гидом-богословом
К чудотворным иконам, закрытой семинарии и монастырю, где живёт кандидат наук
Начало: У ж/д вокзала
8 мар в 06:45
15 мар в 06:45
3600₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Паломническая поездка из Минска: Жировичский монастырь + церковь в Сынковичах + святые источники
Посетить духовные центры, помолиться чудотворным иконам и окунуться в купель
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
Из Минска - по святым местам Беларуси
Посетить архитектурные памятники, где сохраняется дух веры и преданности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска. Точное мест...
29 мар в 09:00
5 апр в 09:00
4570₽ за человека
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