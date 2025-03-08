В Жировичи – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «В Жировичи» в Минске, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Паломническое путешествие из Минска с гидом-богословом
На автобусе
13 часов
Групповая
Паломническое путешествие из Минска с гидом-богословом
К чудотворным иконам, закрытой семинарии и монастырю, где живёт кандидат наук
Начало: У ж/д вокзала
8 мар в 06:45
15 мар в 06:45
3600 за человека
Паломническая поездка из Минска: Жировичский монастырь + церковь в Сынковичах + святые источники
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Паломническая поездка из Минска: Жировичский монастырь + церковь в Сынковичах + святые источники
Посетить духовные центры, помолиться чудотворным иконам и окунуться в купель
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Минска - по святым местам Беларуси
На автобусе
11 часов
Групповая
Из Минска - по святым местам Беларуси
Посетить архитектурные памятники, где сохраняется дух веры и преданности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска. Точное мест...
29 мар в 09:00
5 апр в 09:00
4570 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «В Жировичи»

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  1. Паломническое путешествие из Минска с гидом-богословом
  2. Паломническая поездка из Минска: Жировичский монастырь + церковь в Сынковичах + святые источники
  3. Из Минска - по святым местам Беларуси
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  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в марте 2025
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