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Приглашаю вас в паломническую поездку по Беларуси! Вы увидите древнейший в стране храм оборонного типа — церковь Святого Архангела Михаила в Сынковичах.



Посетите Жировичский монастырь, узнаете историю создания семинарии и помолитесь главной святыне обители — чудотворной иконе Богоматери. А также окунётесь в целебные источники и пообедаете в трапезной монастыря.