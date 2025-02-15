Приглашаю вас в паломническую поездку по Беларуси! Вы увидите древнейший в стране храм оборонного типа — церковь Святого Архангела Михаила в Сынковичах.
Посетите Жировичский монастырь, узнаете историю создания семинарии и помолитесь главной святыне обители — чудотворной иконе Богоматери. А также окунётесь в целебные источники и пообедаете в трапезной монастыря.
Посетите Жировичский монастырь, узнаете историю создания семинарии и помолитесь главной святыне обители — чудотворной иконе Богоматери. А также окунётесь в целебные источники и пообедаете в трапезной монастыря.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Храм Святого Архангела Михаила в деревне Сынковичи — древнейший в Беларуси храм оборонного типа. Вы посетите церковь, по углам которой расположены боевые башни с винтовыми лестницами. Помолитесь чудотворной иконе Божьей Матери «Всецарице», через которую многим страдающим от онкологический болезней была явлена чудесная помощь.
- Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь. Семинарист монастыря проведёт вам экскурсию по храмам обители. Вы узнаете историю создания духовной семинарии и увидите главную святыню — чудотворный образ Жировичской Богоматери.
- Святые источники Божьей Матери в урочище Викня. Вы окунётесь в источники, известные своими особыми целительными свойствами. Здесь есть две купальни — мужская и женская.
А также вы узнаете:
- легенду о Сынковичской церкви.
- как использовали храм Архангела Михаила с 1959 года.
- кто нашёл Жировичскую икону Божьей Матери.
- что находится под алтарём Успенского собора.
- что случилось с часовней в урочище Викня.
- о целебных источниках.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Peugeot 5008 (для детей есть бустеры).
- Экскурсия по монастырю с семинаристом проводится по запросу и обговаривается заранее.
- Отдельно по желанию оплачиваются: обед в трапезной; экскурсия по монастырю с семинаристом — пожертвование в храм на любую сумму.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Минске
Интересно рассказываю об истории Беларуси, городах и замках. Позитивно общаюсь с новыми людьми.Задать вопрос
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