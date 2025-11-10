Болото Ельня — территория размером с Амстердам или два Парижа. Это место с застывшей тишиной и уникальной флорой. Оно наполнено воздухом, который будто не вдыхаешь, а пьёшь. Мы отправимся на прогулку по болоту. Оно словно замедляет и успокаивает. Я познакомлю вас с его удивительными обитателями. Если вы любите экотуризм и дикую природу, то нам с вами точно по пути.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Болото Ельня — древнейшее болото Беларуси, которому более 13 000 лет. Я проведу вас по экотропе — дощатому настилу. Покажу росянку — растение-хищник. Объясню, почему на верховом болоте нет ни одного комара. Мы услышим голоса редких птиц, о которых я расскажу удивительные истории. И полюбуемся озеравками, где при хорошей погоде можно даже искупаться.
Город Миоры — уютный город с озером в самом центре. Прогуляемся по красивой набережной и посмотрим на неоготический костёл Вознесения Девы Марии.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Passat
- Путь из Минска займёт 3,5 часа. По экотропе в одну сторону будем идти 2,5 км. Всего на болоте проведём 3 часа
- Остаток суммы оплачивает в бел. рублях по курсу НБ РБ в день экскурсии
- Если захотите, можно пообедать в агроусадьбе или ресторане г. Миоры за доплату
- Можем организовать поездку на вашем авто. Её стоимость составит 28000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя — ваш гид в Минске
Провожу экскурсии по Беларуси, как для себя, как для своих друзей, с 2011 года и готова делиться этим с Вами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
4990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Минск: обзорная экскурсия
Откройте для себя уникальные уголки Минска: от исторических улиц до современных символов. Узнайте больше о культуре и истории Беларуси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.