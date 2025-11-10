Болото Ельня — территория размером с Амстердам или два Парижа. Это место с застывшей тишиной и уникальной флорой. Оно наполнено воздухом, который будто не вдыхаешь, а пьёшь. Мы отправимся на прогулку по болоту. Оно словно замедляет и успокаивает. Я познакомлю вас с его удивительными обитателями. Если вы любите экотуризм и дикую природу, то нам с вами точно по пути.

Описание экскурсии

Болото Ельня — древнейшее болото Беларуси, которому более 13 000 лет. Я проведу вас по экотропе — дощатому настилу. Покажу росянку — растение-хищник. Объясню, почему на верховом болоте нет ни одного комара. Мы услышим голоса редких птиц, о которых я расскажу удивительные истории. И полюбуемся озеравками, где при хорошей погоде можно даже искупаться.

Город Миоры — уютный город с озером в самом центре. Прогуляемся по красивой набережной и посмотрим на неоготический костёл Вознесения Девы Марии.

Организационные детали